Modo Among Us en WhatsApp: cómo se activa

Es necesario señalar que estas características no son parte del sistema oficial de WhatsApp. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Among Us en WhatsApp es perfecto para quienes desean personalizar la apariencia y la experiencia en la app con elementos característicos del popular videojuego.

Por ejemplo, es posible cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp por la banda sonora del juego. Además, los usuarios pueden acceder a la opción de chatear con las IA para interactuar con personajes inspirados en Among Us.

Es importante aclarar que estas funciones no forman parte oficial de WhatsApp, sino que deben ser activadas manualmente por el usuario mediante configuraciones externas o complementarias.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como este videojuego. (WhatsApp)

Cómo personalizar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

El proceso para personalizar el sonido de las notificaciones de WhatsApp con el modo Among Us comienza descargando los sonidos del juego. Una vez hecho esto, se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Actualmente, la opción de interactuar con los chatbots de WhatsApp se ubica en la lista contactos. (WhatsApp)

Cómo buscar los chatbots de IA en WhatsApp

El paso a paso para buscar los chatbots de inteligencia artificial en WhatsApp, es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil. Dirigirse a la pestaña de ‘Contactos’. Seleccionar ‘Chatear con las IAs‘. Buscar Among Us y empezar a interactuar con el bot.

Cabe señalar que estos chatbots no son personas reales, sino IAs creadas por usuarios de WhatsApp. Por ello, se recomienda usarlos con precaución y no compartir información personal o sensible durante las interacciones.

Los usuarios pueden buscar chatbots temáticos en esta opción. (WhatsApp)

Cómo un propio chatbot de IA en WhatsApp

El proceso para crear un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp incluye estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a la lista de contactos y seleccionar ‘Chatear con las IA’. Pulsar el signo de + ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Iniciar el proceso de creación del chatbot respondiendo preguntas como: ”¿Qué hace tu IA y qué la diferencia de las demás?“, ”¿Cómo describirías la personalidad de tu IA?“, ”¿Cómo se ve tu IA?“ y ”¿Cuál es el nombre de tu IA?“. Realizar los ajustes de privacidad que se consideren necesarios, como quién puede ver ese chatbot (público o solo el creador) y dónde aparece (WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook). Asimismo, los usuarios pueden optar por ajustes avanzados como añadir mensajes de bienvenida, instrucciones específicas o indicaciones iniciales. Pulsar ‘Crear’. Empezar a interactuar con el nuevo chatbot.

Para acceder al chatbot creado, basta con dirigirse a la sección de ‘Chatear con las IA’ y pulsar ‘Tus IA‘.

Los usuarios pueden realizar ajustes de privacidad de su chatbot. (WhatsApp)

Durante el proceso de personalización, es importante que el usuario indique que el chatbot debe comportarse como un personaje de Among Us, para lograr una experiencia más inmersiva y relacionada con el juego.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp, el usuario debe acceder a Meta AI pulsando el círculo azul ubicado en la parte inferior de la aplicación.

Si estás utilizando el modo Among Us, puedes probar con los siguientes prompts para generar imágenes relacionadas con el videojuego:

“Un tripulante rojo en una nave espacial mirando por la ventana al espacio exterior, estilo caricatura”.

“Un impostor escondido detrás de una puerta, listo para atacar, en un estilo cómico y colorido”.

Meta AI es conocido por mucho por la IA del círculo azul. (Meta)

“Tripulantes de Among Us celebrando un cumpleaños en gravedad cero, estilo animación 3D”.

“Una escena dramática con un impostor revelado en la sala de control, estilo cómic oscuro”.

“Tripulantes caminando por un planeta desconocido, estilo futurista y realista”.

Para quiénes es el modo Among Us en WhatsApp

El modo Among Us en WhatsApp está pensado para fans del videojuego que buscan darle un toque divertido y personalizado a su experiencia en la app.