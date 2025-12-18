Tu Xbox 360 necesita un ajuste urgente antes de 2026: partidas y logros podrían tener errores

Últimos días para asegurar tu Xbox 360: cómo afecta a partidas y a logros el adiós al ajuste manual

Miles de usuarios mantienen activa su Xbox 360 en hogares de todo el mundo, ya sea como consola principal, secundaria o dedicada a videojuegos clásicos y retrocompatibles.

Qué ocurrirá el 31 de diciembre de 2025 para Xbox 360

Según ha confirmado Microsoft, el próximo 31 de diciembre será el último día en el que se podrá ajustar manualmente la fecha y la hora en la consola, lo que expone a quienes usan el sistema offline a riesgos funcionales en guardados, logros y ejecución de títulos antiguos.

Este cambio en las políticas de sincronización horaria de la Xbox 360 responde a ajustes en los servicios en línea y afecta especialmente a los dispositivos que permanecen desconectados de internet. A partir del primer día del próximo año, las consolas que no cuenten con la hora correctamente sincronizada podrán mostrar una fecha incorrecta, con efectos negativos sobre el registro y acceso a partidas, así como el bloqueo de logros o marcadores temporales.

Las implicancias alcanzan a todos los modelos de Xbox 360, una máquina que desde su lanzamiento logró asentarse como referente de la era moderna en el entretenimiento digital. Actualmente, es utilizada tanto por coleccionistas como por jugadores interesados en el catálogo clásico de Microsoft.

La persistencia de una comunidad activa motivó la reciente advertencia oficial sobre la importancia de realizar el ajuste antes del fin de año.

Quienes acostumbran a jugar sin conexión deben considerar la siguiente recomendación: conectar la Xbox 360 a internet al menos una vez antes del 31 de diciembre.

Al hacerlo, la consola sincronizará automáticamente la fecha y la hora con los servidores de Xbox Live, fijando ambos parámetros de forma permanente. Tras este paso, será posible utilizarla offline sin temores a errores de reloj o desajustes que condicionen la experiencia.

Cómo ajustar manualmente la fecho y hora de mi consola Xbox

Usuarios de Xbox 360 buscan asegurar partidas y logros frente a nuevas restricciones horarias

El proceso de ajuste manual resulta sencillo y puede completarse en pocos minutos. Para quienes necesiten modificar la fecha y la hora antes de la fecha límite, la secuencia recomendada incluye:

Desconectar la consola de internet, retirando el cable Ethernet o desactivando el WiFi desde la configuración del sistema.

Reiniciar la consola para asegurarse de que la opción “Reloj” esté disponible fuera de línea.

Acceder al menú principal, seleccionar “Configuración”, ingresar en “Sistema” y luego en “Configuración de la consola” .

Buscar la opción “Reloj”, elegir la sección correspondiente e introducir manualmente la fecha y hora deseadas, utilizando el control y confirmando la selección con el botón A.

El menú de reloj admite personalizaciones adicionales, como el ajuste de la zona horaria, la programación automática del horario de verano y la elección entre formato de 12 o 24 horas. Esta medida se adoptó debido a que la Xbox 360 no cuenta con una batería interna de larga duración para el reloj, lo que implica que tras una desconexión prolongada de la corriente eléctrica, el sistema puede reiniciar la fecha predeterminada a 2005.

Desde Microsoft se advirtió que la falta de sincronización puede generar impactos tangibles en la gestión de partidas y logros. Cada vez que se graba un avance o se desbloquea un logro, la consola utiliza la marca temporal cargada en ese momento.

Un desajuste o error en la hora puede provocar fallos al guardar partidas, impedir el correcto reconocimiento de logros o generar confusión al organizar archivos y registros asociados a juegos.

A su vez, el funcionamiento de algunos títulos antiguos, así como los procesos de validación interna de ciertos juegos, dependen de un reloj interno acertado y alineado. La sincronización manual previene incidentes que podrían afectar la integridad de archivos guardados o la compatibilidad con títulos retro.

La recomendación general para usuarios de Xbox 360 es realizar el ajuste cuanto antes y verificar que la consola indique correctamente la hora y la fecha antes de desconectarla para uso prolongado sin acceso a internet.

La combinación de pasos automáticos y manuales refuerza la vigencia de una de las consolas más influyentes de Microsoft, que sigue conservando relevancia en hogares y colecciones mucho tiempo después de su lanzamiento inicial.