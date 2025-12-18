La historia detrás del discurso de Steve Jobs en Stanford: fue el mismo que LeBron James usó en una final de la NBA

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Hace dos décadas, Steve Jobs pronunció en la Universidad de Stanford un discurso que, lejos de ser un simple mensaje de graduación, se transformó en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital.

Aquella intervención, que hoy se estudia como un hito cultural, no solo marcó a los asistentes, sino que, con el paso del tiempo, se convirtió en una fuente de inspiración global.

Su impacto fue tal que, en 2016, LeBron James recurrió al video de ese discurso para motivar a su club cuando perdían las Finales de la NBA, logrando revertir el resultado. El jugador Kevin Love incluso escribió en sus zapatillas la frase “stay hungry, stay foolish”, que Jobs popularizó en aquella jornada.

Cuál es la historia detrás del discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford

La frase 'stay hungry, stay foolish' de Steve Jobs inspiró a figuras como LeBron James y Kevin Love en momentos clave del deporte. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images /vía Reuters)

El Steve Jobs Archive, un museo digital dedicado a preservar el legado del cofundador de Apple, ha revelado recientemente los detalles menos conocidos de la gestación de ese discurso.

Según este archivo, Jobs no solo dudó en aceptar la invitación, sino que atravesó semanas de indecisión, reescrituras y bloqueos creativos.

Durante años, Jobs evitó los discursos personales y prefería las presentaciones de productos, donde podía controlar cada detalle. En 2005, aceptó hablar en Stanford convencido de que recibiría un título honorífico, aunque finalmente no fue así.

Jobs no fue la primera opción para dar el discurso en Stanford. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, ni siquiera era la primera opción de los estudiantes, quienes preferían al cómico Jon Stewart. La invitación llegó gracias a la insistencia de uno de los copresidentes de la clase, cuyo padre trabajaba en Pixar. Jobs, que se recuperaba de su primer tratamiento contra el cáncer, aceptó el reto como un gesto simbólico.

Cómo fue el proceso de escritura de Jobs para su discurso

El proceso de escritura fue arduo. Jobs comenzó enviándole borradores con ideas dispersas, desde consejos nutricionales hasta propuestas de becas.

En los correos publicados, se observa su vulnerabilidad: “Esto es embarazoso”, admitía mientras buscaba el tono adecuado. Solicitó ayuda al guionista Aaron Sorkin, conocido por The West Wing, pero no obtuvo respuestas útiles.

Jobs atravesó semanas de indecisión y bloqueos creativos antes de pronunciar su icónico discurso en la Universidad de Stanford. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

Finalmente, recurrió a Michael Hawley, un amigo del MIT, quien lo ayudó a estructurar el discurso en tres partes: la importancia de seguir lo que amas, la manera en que la vida solo se comprende mirando hacia atrás y la reflexión sobre la muerte. Este último tema, marcado por su experiencia con el cáncer, dotó al texto de una fuerza emocional inusual.

De qué forma se sintió el discurso de Steve Jobs entre los estudiantes

El ensayo fue constante y exigente. Jobs leía el discurso a su familia durante las cenas y practicaba en voz alta mientras caminaba. Hasta el último momento, revisó y corrigió el texto.

Incluso en el trayecto hacia el campus, el día de la ceremonia, seguía ajustando palabras, según relató su esposa Laurene: “Nunca lo vi tan nervioso”. No obstante, el 12 de junio de 2005, bajo un sol intenso, la ceremonia se desarrolló en un ambiente festivo y caótico, con estudiantes disfrazados y distraídos.

Muchas universidades han tomado este discurso para formar a los estudiantes para la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario, vestido con túnica, vaqueros Levi’s y sandalias Birkenstock, leyó su mensaje desde papeles impresos, sin improvisar ni buscar aplausos. Su tono sincero y vulnerable, junto con frases como “Stay hungry, stay foolish”, generó una ovación que, aunque tibia al principio, se transformó en respeto profundo.

Pese a la trascendencia posterior, ni Apple emitió un comunicado ni The New York Times cubrió el evento. El discurso apareció en el sitio web de Stanford y comenzó a circular por correo. Su viralización fue lenta, impulsada por el boca a boca digital, sobre todo tras la muerte de Jobs en 2011.

Asimismo, en 2005, plataformas como YouTube apenas comenzaban, Twitter no existía y Facebook era una red universitaria limitada. Aun así, el mensaje de Jobs sobre la muerte como motor de la vida y la importancia de confiar en la intuición resonó entre estudiantes, emprendedores y padres.