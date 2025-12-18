Tecno

La historia detrás del discurso de Steve Jobs en Stanford: fue el mismo que LeBron James usó en una final de la NBA

El cofundador de Apple luchó con dudas y reescrituras antes de pronunciar el mensaje que, años después, se convertiría en un fenómeno global de inspiración tecnológica

Guardar
El discurso de Steve Jobs
El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Hace dos décadas, Steve Jobs pronunció en la Universidad de Stanford un discurso que, lejos de ser un simple mensaje de graduación, se transformó en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital.

Aquella intervención, que hoy se estudia como un hito cultural, no solo marcó a los asistentes, sino que, con el paso del tiempo, se convirtió en una fuente de inspiración global.

Su impacto fue tal que, en 2016, LeBron James recurrió al video de ese discurso para motivar a su club cuando perdían las Finales de la NBA, logrando revertir el resultado. El jugador Kevin Love incluso escribió en sus zapatillas la frase “stay hungry, stay foolish”, que Jobs popularizó en aquella jornada.

Cuál es la historia detrás del discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford

La frase 'stay hungry, stay
La frase 'stay hungry, stay foolish' de Steve Jobs inspiró a figuras como LeBron James y Kevin Love en momentos clave del deporte. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images /vía Reuters)

El Steve Jobs Archive, un museo digital dedicado a preservar el legado del cofundador de Apple, ha revelado recientemente los detalles menos conocidos de la gestación de ese discurso.

Según este archivo, Jobs no solo dudó en aceptar la invitación, sino que atravesó semanas de indecisión, reescrituras y bloqueos creativos.

Durante años, Jobs evitó los discursos personales y prefería las presentaciones de productos, donde podía controlar cada detalle. En 2005, aceptó hablar en Stanford convencido de que recibiría un título honorífico, aunque finalmente no fue así.

Jobs no fue la primera
Jobs no fue la primera opción para dar el discurso en Stanford. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, ni siquiera era la primera opción de los estudiantes, quienes preferían al cómico Jon Stewart. La invitación llegó gracias a la insistencia de uno de los copresidentes de la clase, cuyo padre trabajaba en Pixar. Jobs, que se recuperaba de su primer tratamiento contra el cáncer, aceptó el reto como un gesto simbólico.

Cómo fue el proceso de escritura de Jobs para su discurso

El proceso de escritura fue arduo. Jobs comenzó enviándole borradores con ideas dispersas, desde consejos nutricionales hasta propuestas de becas.

En los correos publicados, se observa su vulnerabilidad: “Esto es embarazoso”, admitía mientras buscaba el tono adecuado. Solicitó ayuda al guionista Aaron Sorkin, conocido por The West Wing, pero no obtuvo respuestas útiles.

Jobs atravesó semanas de indecisión
Jobs atravesó semanas de indecisión y bloqueos creativos antes de pronunciar su icónico discurso en la Universidad de Stanford. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

Finalmente, recurrió a Michael Hawley, un amigo del MIT, quien lo ayudó a estructurar el discurso en tres partes: la importancia de seguir lo que amas, la manera en que la vida solo se comprende mirando hacia atrás y la reflexión sobre la muerte. Este último tema, marcado por su experiencia con el cáncer, dotó al texto de una fuerza emocional inusual.

De qué forma se sintió el discurso de Steve Jobs entre los estudiantes

El ensayo fue constante y exigente. Jobs leía el discurso a su familia durante las cenas y practicaba en voz alta mientras caminaba. Hasta el último momento, revisó y corrigió el texto.

Incluso en el trayecto hacia el campus, el día de la ceremonia, seguía ajustando palabras, según relató su esposa Laurene: “Nunca lo vi tan nervioso”. No obstante, el 12 de junio de 2005, bajo un sol intenso, la ceremonia se desarrolló en un ambiente festivo y caótico, con estudiantes disfrazados y distraídos.

Muchas universidades han tomado este
Muchas universidades han tomado este discurso para formar a los estudiantes para la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario, vestido con túnica, vaqueros Levi’s y sandalias Birkenstock, leyó su mensaje desde papeles impresos, sin improvisar ni buscar aplausos. Su tono sincero y vulnerable, junto con frases como “Stay hungry, stay foolish”, generó una ovación que, aunque tibia al principio, se transformó en respeto profundo.

Pese a la trascendencia posterior, ni Apple emitió un comunicado ni The New York Times cubrió el evento. El discurso apareció en el sitio web de Stanford y comenzó a circular por correo. Su viralización fue lenta, impulsada por el boca a boca digital, sobre todo tras la muerte de Jobs en 2011.

Asimismo, en 2005, plataformas como YouTube apenas comenzaban, Twitter no existía y Facebook era una red universitaria limitada. Aun así, el mensaje de Jobs sobre la muerte como motor de la vida y la importancia de confiar en la intuición resonó entre estudiantes, emprendedores y padres.

Temas Relacionados

Steve JobsUniversidad de StanfordLeBron JamesNBAAppleLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor

El precio de la criptomoneda bitcoin este 18 de diciembre

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

El precio de la criptomoneda

Qué hay detrás del regreso de Jeff Bezos a Miami: cerca de 1.000 millones de dólares en impuestos, tiene que ver

El fundador de Amazon obtuvo un importante beneficio fiscal tras vender casi tres millones de títulos de la compañía

Qué hay detrás del regreso

Google lanza Gemini 3 Flash: el modelo prioriza velocidad y eficiencia

El nuevo modelo de la compañía ha superado en varias pruebas de rendimiento a GPT-5.2 Extra High, la variante de mayor razonamiento de OpenAI

Google lanza Gemini 3 Flash:

Cómo aplicar la inteligencia artificial en las fiestas de fin de año, según Gemini y ChatGPT

La propuesta de Google con su modelo de IA apunta a aplicaciones concretas y de fácil acceso para los usuarios

Cómo aplicar la inteligencia artificial
DEPORTES
Verstappen reveló el número que

Verstappen reveló el número que usará en la F1 tras perder el título: por qué un ex piloto fue clave y el inesperado debate con su pareja

Un prestigioso ranking ubicó a River Plate como el club con mejores juveniles de Argentina y tercero en el mundo: el top 10

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

Los 11 datos y curiosidades de Qatar 2022: de la premonición del Dibu Martínez a la frase de Messi tras el penal de Montiel

TELESHOW
El homenaje íntimo de Wanda

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

INFOBAE AMÉRICA

A qué países y personas

A qué países y personas alcanzan las nuevas restricciones a la inmigración en EEUU: estudiantes y parientes de ciudadanos

El turismo uruguayo espera un 10% más de argentinos en el verano aunque cree que gastarán menos

A pocos días de la fecha prevista para su firma, los líderes de la UE siguen divididos por el acuerdo comercial con el Mercosur

Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó

Horror en Minnesota: detuvieron a un joven que arrastró el cadáver de una mujer por las escaleras de un edificio