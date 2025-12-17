Tecno

WhatsApp: estos celulares ya no tendrán acceso a la aplicación en 2026

La lista de celulares sin soporte incluye modelos populares de Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony y HTC

WhatsApp dejará de funcionar en
WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos a partir del 1 de enero de 2026 por falta de compatibilidad. (Foto: Imagen ilustrativa)

El 1 de enero de 2026 empezará un nuevo año y también un nuevo ciclo para una serie de celulares que dejarán de tener acceso a WhatsApp, ya que su sistema operativo no es compatible con las condiciones que pide la aplicación.

Esta decisión marca la continuidad de una política anual implementada por Meta, la empresa matriz, que busca modernizar la experiencia de los usuarios, fortalecer la seguridad y responder a la evolución de la tecnología móvil.

Por qué dejarán de funcionar WhatsApp en ciertos celulares en 2026

La medida afecta a teléfonos móviles que llevan en el mercado más de una década y que, debido a su antigüedad, ya no reciben actualizaciones de sistema ni soporte oficial de los fabricantes.

La principal razón detrás de este recorte se centra en la imposibilidad de garantizar un funcionamiento seguro, estable y con todas las prestaciones actuales de la aplicación para dispositivos que no cumplen los nuevos requisitos mínimos.

Meta actualiza los requisitos técnicos
Meta actualiza los requisitos técnicos de WhatsApp y excluye dispositivos con Android 5.0 o iOS 15.1 y versiones anteriores. (Foto: Imagen ilustrativa)

Requisitos técnicos y condiciones para seguir utilizando WhatsApp en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp funcionará únicamente en dispositivos que cumplan con los siguientes requisitos técnicos:

  • Android: versión 6.0 o superior
  • iPhone: iOS 16 o superior

Los móviles que utilicen Android 5.0 o una versión anterior, así como iPhone con iOS 15.1 o precedentes, quedarán fuera del soporte. El cambio para Android establece un corte en sistemas lanzados alrededor de 2014-2015, mientras que en el ecosistema de Apple, la restricción afectará incluso a modelos aún presentes en el mercado secundario y en uso general.

El proceso de desvinculación será progresivo. WhatsApp irá notificando a los usuarios, a través de mensajes dentro de la propia aplicación, sobre la necesidad de actualizar el sistema operativo o, de no ser posible, migrar su información a un dispositivo más reciente.

En caso contrario, quienes mantengan estos teléfonos dejarán de recibir nuevas funciones, herramientas y, eventualmente, ni siquiera podrán acceder a la plataforma.

Los usuarios afectados recibirán notificaciones
Los usuarios afectados recibirán notificaciones en la app sobre la necesidad de actualizar el sistema operativo o cambiar de dispositivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

La restricción abarca modelos emblemáticos de las grandes marcas de telefonía, que hasta ahora permitían el acceso a WhatsApp, aunque con funcionalidades limitadas en las últimas versiones. La lista detallada incluye dispositivos de Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC, entre otros.

<b>Modelos de Apple afectados</b>

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

<b>Modelos de Samsung excluidos</b>

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy S5
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend
  • Galaxy J2

<b>Modelos de LG</b>

  • Optimus L3
  • Optimus L5
  • Optimus L7
  • Optimus F5
  • Optimus L3 II Dual
  • Optimus L5 II

<b>Motorola</b>

  • Moto G (1.ª generación)
  • Moto E (1.ª generación)

<b>Sony</b>

  • Xperia Z2
  • Xperia Z3

<b>Huawei</b>

  • Ascend Mate
  • Ascend G740
  • Ascend D2

<b>HTC</b>

  • Modelos clásicos de generaciones antiguas (especificaciones según lista completa de la empresa)

Algunos de estos dispositivos, a pesar de su antigüedad, siguen funcionando correctamente para llamadas y tareas básicas, pero no pueden mantenerse al día con las exigencias técnicas y de seguridad de la app. En todos ellos, la imposibilidad de actualizar a versiones recientes de sistema operativo supone la pérdida progresiva de funcionalidades de WhatsApp y, en última instancia, el bloqueo total.

Meta recomienda realizar una copia
Meta recomienda realizar una copia de seguridad de chats y archivos antes del cese definitivo de WhatsApp en celulares antiguos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué hacer si tu teléfono está en la lista

Meta anunció que enviará avisos a lo largo de los meses previos a la fecha de corte. Estas notificaciones advertirán explícitamente sobre la incompatibilidad inminente del sistema operativo y sugerirán cambiar de dispositivo o realizar una copia de seguridad. Los usuarios que sigan utilizando estos modelos experimentarán:

  • Ausencia de nuevas funciones o herramientas que la app lance tras 2025.
  • Riesgo de fallos de seguridad y errores de funcionamiento al permanecer en versiones antiguas sin parches ni soportes.
  • Pérdida total de acceso a la aplicación en casos puntuales, imposibilitando enviar y recibir mensajes.

Resulta imprescindible realizar una copia de seguridad de chats, fotos y archivos antes del cese completo de la aplicación para quienes deseen conservar su información.

Así, al migrar a un dispositivo más moderno, toda la actividad previa en WhatsApp podrá restaurarse sin dificultades. Se recomienda utilizar la función de copia de seguridad en la nube —Google Drive en Android o iCloud en iOS— para lograr este resguardo antes del apagón definitivo.

