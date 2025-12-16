Tecno

Recibí un código de verificación que no había solicitado, WhatsApp revela qué hacer para evitar estafas

Compartir este número por error o engaño permite que otra persona suplante la identidad digital, al tener en su poder datos personales como contactos, fotos y archivos sensibles

WhatsApp incorpora herramientas para mantener
WhatsApp incorpora herramientas para mantener privada y protegida la información almacenada de cada usuario. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

En ciertos momentos se puede presentar que un usuario de WhatsApp reciba un código de verificación para acceder a su cuenta. Este mensaje, que contiene un número enviado por WhatsApp para registrar la cuenta en un nuevo dispositivo, en algunos casos llega sin que el propio usuario haya realizado ninguna solicitud previa.

Este escenario puede ser la señal de un intento de fraude digital. Según el centro de ayuda de WhatsApp, recibir un código sin haberlo pedido puede responder a dos causas: un error al ingresar el número por parte de otra persona o un intento deliberado de tomar control de una cuenta.

Cuando estos episodios ocurren, aumentan los riesgos asociados a la suplantación de identidad digital, así que se deben tomar las precauciones adecuadas para reducir problemas.

Por qué es peligroso compartir el código de verificación de WhatsApp con extraños

Entregar el código de verificación
Entregar el código de verificación expone al usuario al robo de la cuenta y de datos personales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La seguridad del sistema de autenticación de WhatsApp depende de la confidencialidad del código de verificación. Esta combinación única de números habilita el acceso a la cuenta desde otro dispositivo.

Si un usuario entrega dicho código por cualquier vía, queda expuesto al robo de identidad y a una posible exclusión de su cuenta personal.

El centro de ayuda de WhatsApp advierte que el principal error en estos casos es ceder el código por confianza, engaño o desconocimiento. El servicio subraya que ni empleados ni representantes oficiales solicitarán jamás este dato, cuya custodia debe recaer exclusivamente en el usuario original.

Cuáles son los pasos para proteger la cuenta de WhatsApp

Nunca compartir el código de
Nunca compartir el código de registro ni el PIN, y activar la verificación en dos pasos protege la información personal. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La aplicación de Meta sugiere varias medidas para fortalecer la seguridad de sus usuarios ante estos casos. Primero, nunca debe compartirse el código de registro ni el PIN de la función de verificación en dos pasos con ninguna persona, sin importar la circunstancia.

Además, activar la verificación en dos pasos y asociar una dirección de correo electrónico otorga un respaldo adicional para recuperar la cuenta en caso de olvido.

Otra pauta clave consiste en revisar de forma regular los dispositivos vinculados a la cuenta de WhatsApp. Accediendo al menú de “Dispositivos vinculados”, es posible monitorear y, si hace falta, eliminar cualquier aparato desconocido.

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados
Revisar periódicamente los dispositivos vinculados proteger la cuenta de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

También, se insta a establecer una contraseña para el correo de voz robusta, bloqueando la entrada no autorizada mediante ataques telefónicos.

Qué hacer si se sospecha de un acceso desautorizado a la cuenta de WhatsApp

Si aparece el mensaje “Se registró tu número de teléfono con WhatsApp en un nuevo dispositivo”, el usuario debe seguir los pasos que provee la aplicación para recuperar la cuenta.

Asimismo, en caso de recibir correos sospechosos pidiendo restablecer el PIN o el código de registro, el consejo de WhatsApp es no interactuar con los enlaces y reportar el intento, porque podría tratarse de un nuevo intento de apropiación de cuenta.

El menú de ajustes de
El menú de ajustes de la aplicación permite observar y gestionar cuentas asociadas en el Centro de cuentas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Otra situación riesgosa se vincula con el Centro de cuentas de Meta. Si se detecta actividad inusual en la vinculación de cuentas de Facebook, Instagram o Meta con WhatsApp, el usuario puede desvincular temporalmente el número de las otras plataformas y contactar al soporte para restablecer la seguridad integral de todos los servicios involucrados.

Cómo identificar y eliminar accesos desautorizados desde el Centro de cuentas

El Centro de cuentas reúne la administración conjunta de las credenciales de WhatsApp y demás servicios de Meta. Dentro de dicho apartado, disponible en el menú de ajustes de la aplicación, se puede observar qué cuentas están asociadas.

Al detectar una presencia no reconocida, es primordial retirarla de la lista y verificar que no existan otros indicadores de vulnerabilidad. Para mantener la integridad del perfil, WhatsApp sugiere a sus usuarios chequear periódicamente los accesos asociados, y así poder mantener privada la información personal.

