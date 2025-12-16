Tecno

Google potencia Gemini con NotebookLM y presenta nuevas funciones en el chatbot de IA

La nueva función busca unificar las herramientas de inteligencia artificial de Google y ofrecer respuestas más precisas a partir de documentos, archivos y fuentes aportadas por el usuario

Guardar
Gemini se integrará con NotebookLM
Gemini se integrará con NotebookLM para brindar una mejor experiencia en su IA conversacional. (Foto: Google)

Google comenzó a integrar NotebookLM dentro de Gemini, su asistente conversacional impulsado por inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar el contexto y la profundidad de las interacciones con la IA. La nueva función permitirá a los usuarios adjuntar cuadernos personalizados de NotebookLM directamente en los chats, lo que facilitará tareas como el análisis de documentos, la generación de resúmenes y la creación de contenidos complejos desde una sola interfaz.

La integración ya empezó a activarse de forma gradual en algunas cuentas, según reportes de usuarios que detectaron la función en pruebas. Por el momento, Google no realizó un anuncio oficial ni confirmó una fecha de despliegue global, aunque todo indica que se trata de un paso clave dentro de su estrategia para unificar sus herramientas de inteligencia artificial bajo la experiencia de Gemini.

NotebookLM es una plataforma de investigación asistida por IA que permite organizar información a partir de múltiples fuentes, como archivos PDF, audios, videos, imágenes o páginas web.

Google comienza a integrar NotebookLM
Google comienza a integrar NotebookLM en su asistente Gemini.

A partir de ese material, la herramienta puede generar resúmenes inteligentes, esquemas visuales, mapas mentales, líneas de tiempo, presentaciones e incluso contenidos en formato pódcast creados por inteligencia artificial. Su propuesta está orientada a trabajar con información estructurada y ofrecer respuestas basadas exclusivamente en los documentos cargados por el usuario.

Con su llegada a Gemini, estos cuadernos pasan a funcionar como contexto directo dentro de la conversación con el asistente, lo que amplía de forma significativa las capacidades del chatbot. En lugar de responder solo a partir de indicaciones breves o información general, Gemini podrá apoyarse en materiales específicos seleccionados por el usuario para ejecutar tareas más precisas y personalizadas.

La actualización se inscribe en una estrategia más amplia de Google para consolidar sus servicios de IA en una experiencia integrada. Actualmente, Gemini ya permite sumar contenido desde Google Drive o Google Fotos mediante el símbolo “+”. Con la incorporación de NotebookLM, el asistente suma una capa adicional de contexto estructurado, clave para flujos de trabajo académicos, profesionales y creativos.

La integración de NotebookLM a
La integración de NotebookLM a Gemini se viene realizando de manera gradual.

En la práctica, esta integración abre nuevos escenarios de uso. Un estudiante, por ejemplo, podrá pedirle a Gemini que analice un cuaderno de apuntes cargado en NotebookLM y genere preguntas de repaso, resúmenes por tema o explicaciones simplificadas.

Un periodista o investigador podrá solicitar un análisis comparativo entre varios documentos, mientras que un creador de contenido podrá pedir guiones, artículos o estructuras narrativas basadas en notas previamente recopiladas.

NotebookLM fue concebido como una herramienta orientada a usuarios que trabajan con grandes volúmenes de información, como investigadores, estudiantes universitarios, docentes, periodistas y creadores digitales. Su combinación con Gemini refuerza esa orientación, al sumar la capacidad conversacional del asistente con la profundidad documental de los cuadernos.

NotebookLM fue hecho para analizar
NotebookLM fue hecho para analizar grandes volúmenes de datos, por lo que su integración a Gemini ayudar a hacer mejores investigaciones.

Desde el punto de vista estratégico, la integración también refuerza la posición de Gemini como centro operativo de la inteligencia artificial de Google. En los últimos meses, la compañía avanzó en unificar funciones que antes estaban repartidas en distintos productos, buscando ofrecer una experiencia más coherente y continua. Este enfoque apunta a competir de forma más directa con otras plataformas de IA generativa que ya ofrecen flujos de trabajo integrados.

Aunque la función aún se encuentra en una fase inicial de despliegue, se espera que su disponibilidad se amplíe en las próximas semanas. La falta de un anuncio oficial sugiere que Google todavía está evaluando el comportamiento de la herramienta en entornos reales antes de habilitarla para todos los usuarios.

La posibilidad de incorporar contexto personalizado y fuentes propias dentro de una conversación se vuelve una herramienta clave. La integración de NotebookLM y Gemini da un paso en esa dirección y refuerza su propuesta como una herramienta no solo conversacional, sino también de análisis, investigación y producción de contenidos.

Gemini dejó de ser una
Gemini dejó de ser una simple IA conversacional para convertirse en una de investigación.

De concretarse su despliegue global, esta fusión podría marcar un cambio relevante en la forma en que estudiantes, profesionales y creadores interactúan con la IA, al reducir la fragmentación entre herramientas y centralizar el trabajo intelectual en una única experiencia conversacional.

Temas Relacionados

GoogleGeminiNotebookLMIALo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cómo saber si tu cuenta de WhatsApp está abierta en dispositivos extraños

Cuando un desconocido accede a información privada guardada en la aplicación de Meta como conversaciones, fotos o contactos puede suplantar la identidad del propietario ante amigos o familiares

Cómo saber si tu cuenta

La Universidad de Stanford anticipa un giro en la inteligencia artificial para 2026: del entusiasmo a la utilidad real

El informe advierte que la etapa de euforia da paso al rigor y la evaluación. Los expertos señalan la necesidad de medir el impacto económico concreto y priorizar la soberanía tecnológica, la privacidad y el desarrollo de sistemas que potencien las capacidades humanas

La Universidad de Stanford anticipa

Querer un celular barato tendría un alto costo en 2026: volvería la limitación de las memorias RAM de 4GB

El auge de la inteligencia artificial y la demanda de centros de datos han generado una crisis en el mercado de memorias RAM

Querer un celular barato tendría

Con este truco podrás ocultar el WiFi de tu casa para que ningún desconocido se conecte

Esta medida se debe complementarse con contraseñas robustas y protocolos de seguridad para proteger la red

Con este truco podrás ocultar

Dónde viajar en 2026: conoce los lugares favoritos de Airbnb, donde Argentina es protagonista

La aplicación presentó un análisis de cuáles son las ciudades y sitios más buscados, y el Mundial de Fútbol es una de las motivaciones

Dónde viajar en 2026: conoce
DEPORTES
La grave lesión que sufrió

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026

Boca Juniors planea revolucionar el mercado: abrió negociaciones con Miguel Ángel Borja

La reacción del argentino Kevin Vallejos cuando se enteró que ganó un bono de 50 mil dólares por su brutal KO ante una leyenda de la UFC

Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

TELESHOW
Una fiesta de cuento: Sarah

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

Murió en un crucero tras

Murió en un crucero tras un enfrentarse con la tripulación que le había servido 33 tragos: el homicidio que investiga el FBI

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín