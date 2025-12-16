Google elimina su herramienta gratuita para saber si sus datos circulan en la dark web

Google eliminará la opción de 'Informe de dark web'. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google dejará de ofrecer una de sus herramientas gratuitas más utilizadas para verificar si los datos personales de los usuarios circulan en la dark web. Se trata del “Informe dark web”, una función que permitía comprobar si información sensible —como correos electrónicos, contraseñas o datos personales— había sido expuesta o puesta a la venta por ciberdelincuentes. La compañía confirmó que dejará de buscar estos datos a partir del 15 de enero de 2026 y que la herramienta desaparecerá por completo el 16 de febrero de 2026.

La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la ciberseguridad, en el que los fraudes digitales, el robo de identidad y la filtración de datos siguen afectando a millones de personas en todo el mundo. Para muchos usuarios, el informe de Google era una forma sencilla de saber si su información había sido comprometida tras una brecha de seguridad o una estafa en línea.

Según explicó la propia compañía de Mountain View, el cierre de esta función responde a la necesidad de reorientar sus esfuerzos hacia herramientas más prácticas y accionables. Google reconoce que, si bien el informe permitía detectar la posible exposición de datos en la dark web, los usuarios consideraban que los pasos recomendados no resultaban lo suficientemente útiles para protegerse de forma efectiva.

Informe de Dark Web. (Google)

En su comunicación oficial, Google señaló que seguirá trabajando en la protección de sus usuarios frente a amenazas en línea, incluidas aquellas que provienen de la dark web. “Seguiremos haciendo un seguimiento de tu actividad y protegiéndote frente a amenazas online, así como desarrollando herramientas que te ayuden a protegerte a ti y a tu información personal”, indicó la empresa.

Una herramienta con vida corta

El “Informe dark web” no tuvo una trayectoria especialmente larga. Fue lanzado en 2023 como una función exclusiva para los suscriptores de Google One y, un año después, se habilitó de forma gratuita para todos los usuarios a través de la sección “Resultados sobre ti”. Sin embargo, poco más de un año después de su despliegue generalizado, Google decidió ponerle fecha de cierre definitivo.

La herramienta permitía a los usuarios introducir datos personales —como nombre, correo electrónico o número de teléfono— para verificar si aparecían en bases de datos filtradas o en mercados clandestinos de la dark web. Aunque no mostraba información detallada ni accedía directamente a foros ilegales, sí ofrecía alertas cuando detectaba coincidencias relevantes.

Google eliminará la opción para buscar si tus datos se encuentran en la dark web. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo

Por qué Google la elimina

De acuerdo con la compañía, los comentarios de los usuarios fueron clave en la decisión. Google asegura que muchos consideraban que el informe ofrecía información demasiado general y que las recomendaciones posteriores no ayudaban de forma clara a reducir el riesgo. En lugar de mantener una función que solo alertaba del problema, la empresa apuesta ahora por reforzar herramientas preventivas.

Entre las alternativas que Google recomienda están la “Revisión de Seguridad”, el uso de llaves de acceso (passkeys), gestores de contraseñas, sistemas de autenticación en dos pasos, revisiones de credenciales y la función “Resultados sobre ti”, que permite solicitar la eliminación de información personal de los resultados de búsqueda.

Qué pasará con los datos de los usuarios

Google confirmó que todos los datos asociados al Informe dark web serán eliminados el 16 de febrero de 2026. No obstante, los usuarios que lo deseen pueden borrar esta información antes de esa fecha de manera manual, tanto desde ordenador como desde dispositivos Android, iPhone o iPad.

La opción para ver si tus datos están en la dark web solo estará disponible de manera gratuita hasta el 15 de enero. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El proceso es similar en todas las plataformas: basta con ingresar al “Informe dark web”, acceder a la sección de resultados, editar el perfil de monitorización y seleccionar la opción para eliminarlo de forma definitiva.