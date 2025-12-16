Cómo saber si tu cuenta de WhatsApp está abierta en dispositivos extraños

Es posible evitar intrusiones a través de ajustes que se hacen directamente en la interfaz de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La posibilidad de que un extraño acceda a las conversaciones privadas de WhatsApp representa una amenaza directa a la seguridad digital de millones de usuarios. Por esta razón, la plataforma cuenta con mecanismos que permiten identificar y desvincular dispositivos desconocidos conectados a una cuenta.

El procedimiento para verificar qué dispositivos están asociados a una cuenta de WhatsApp es accesible desde el menú de ‘Ajustes’. Al ingresar en esta sección y seleccionar ‘Dispositivos vinculados’, el usuario puede visualizar la lista completa de aparatos conectados.

Si se detecta algún dispositivo desconocido, solo con seleccionarlo y pulsar ‘Cerrar sesión’ revoca su acceso de inmediato. Esta acción resulta esencial para evitar que personas no autorizadas lean mensajes, accedan a fotos y archivos, o incluso suplanten la identidad del titular para comunicarse con sus contactos.

Por qué se debe revisar si la cuenta está abierta en un dispositivo desconocido

La permanencia de dispositivos desconocidos incrementa el riesgo de fraudes y exposición de datos bancarios. (Foto: WhatsApp)

La revisión periódica de los dispositivos vinculados no solo permite identificar conexiones sospechosas, facilita el cierre de sesiones abiertas en otros aparatos, lo que contribuye a mantener la privacidad de los mensajes.

Además, este control ayuda a detectar a tiempo intentos de intrusión y a fortalecer la seguridad mediante herramientas adicionales, como la verificación en dos pasos.

WhatsApp aclara que los dispositivos vinculados, como computadoras con Windows o Mac, la versión web, iPad y otros dispositivos portátiles, no pueden funcionar como principal para una cuenta. Si se desea usar una tableta con Android como dispositivo principal, es necesario registrar la cuenta directamente desde ese aparato.

Dispositivos como portátiles no pueden ser el punto principal de registro de un WhatsApp. (Foto: Europa Press)

La plataforma informa que el teléfono no necesita permanecer en línea para que los dispositivos vinculados funcionen, aunque advierte: “Si no usas el teléfono durante más de 14 días, se desconectarán los dispositivos vinculados”, según explica la propia aplicación.

Qué pasa si la cuenta de WhatsApp termina abierta en un dispositivo desconocido

La permanencia de un dispositivo desconocido vinculado a la cuenta incrementa el riesgo de exposición de datos personales y bancarios, lo que puede derivar en fraudes o estafas. Cuanto más tiempo permanezca activo ese acceso, más complejo puede resultar recuperar el control total de la cuenta.

Por ello, es fundamental revisar con frecuencia los dispositivos conectados y cerrar cualquier sesión que no se reconozca, lo que previene intrusiones y protege tanto la información personal como la confianza de quienes interactúan con el usuario.

Cuáles otras funciones ha implementado WhatsApp para mejorar la experiencia

El asistente de escritura con inteligencia artificial de WhatsApp corrige errores y ajusta el estilo de los mensajes antes de enviarlos. (Foto: WhatsApp)

En paralelo a estas medidas de seguridad, WhatsApp ha incorporado nuevas funciones que enriquecen la experiencia de uso. Entre ellas destaca el asistente de escritura con inteligencia artificial, una herramienta que corrige errores ortográficos y ajusta el tono de los mensajes antes de enviarlos.

A través de la función ‘Ayuda para la Escritura’, los usuarios reciben sugerencias generadas por IA en estilos como profesional, divertido o empático, y pueden elegir la opción que mejor se adapte a su intención o seguir editando el texto hasta perfeccionarlo, según informó la plataforma.

Otra novedad son los chats de audio, que funcionan como un walkie talkie virtual dentro de los grupos. Esta modalidad permite a los participantes comunicarse en tiempo real mediante mensajes de voz, sin la formalidad ni la interrupción de una llamada. Para iniciar un chat de audio, se debe deslizar hacia arriba desde la parte inferior del chat grupal.

Qué cambios ha tenido los estados en WhatsApp

La interacción en los estados de WhatsApp se enriquece con reacciones, menciones privadas y la opción de añadir fragmentos musicales. (Foto: WhatsApp)

La interacción en los estados ha evolucionado. Ahora, los contactos pueden reaccionar a una actualización con una foto, video o texto, lo que genera una comunicación más cercana y dinámica. Al crear un estado, aparece en la parte superior de la pantalla un ícono en forma de nota musical.

Al tocarlo, se despliega una biblioteca con millones de canciones, desde éxitos actuales hasta clásicos populares. La función permite seleccionar un fragmento específico de la canción: hasta quince segundos si se acompaña con una imagen y hasta sesenta segundos en el caso de los videos.

Asimismo, los usuarios pueden expresar su aprobación a los estados de sus contactos tocando el ícono de corazón en la esquina inferior derecha, además de contar con la opción de realizar menciones de manera completamente privada dentro de estos espacios.