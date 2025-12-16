Tecno

Cómo desactivar Meta AI, el círculo azul de WhatsApp

Se aconseja habilitar la opción ‘privacidad avanzada del chat‘ en conversaciones que requieran mayor confidencialidad, ya que impide que Meta AI acceda o interactúe con los mensajes

No es posible desactivar por
No es posible desactivar por completo Meta AI en WhatsApp, pero sí reducir su visibilidad dentro de la app.

Desactivar por completo Meta AI en WhatsApp no es posible, pero existen formas de reducir su presencia para que la inteligencia artificial identificada con el círculo azul resulte menos visible en la aplicación móvil.

Una de las opciones disponibles es eliminar el chat generado con esta herramienta, de la misma manera que se elimina cualquier conversación con otro contacto.

Otra medida para disminuir la presencia de Meta AI consiste en evitar mencionarla en los chats grupales. Es fundamental no escribir @metaai en estos espacios, ya que así se impide que la inteligencia artificial interactúe en la conversación.

Esta función también limita las
Esta función también limita las interacciones con Meta AI dentro de un chat.

También se recomienda activar la función ‘privacidad avanzada del chat’ en aquellas conversaciones donde se requiera mayor confidencialidad.

Esta herramienta evita que Meta AI tenga acceso e interactúe con los mensajes, lo que resulta ideal para mantener la privacidad en conversaciones sensibles y asegurarse de que el contenido no pueda ser utilizado ni compartido por la IA.

Si lo que se busca es eliminar los datos almacenados por Meta AI, los usuarios pueden enviar el mensaje “/reset-ai” al chat con la inteligencia artificial.

Meta AI avisará que la
Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores.

De este modo, la herramienta se restablece a su configuración inicial y se elimina la copia de la conversación que permanece en los servidores de Meta, reforzando así la privacidad de las interacciones.

Algunos usuarios sugieren instalar versiones antiguas de WhatsApp para evitar esta función. No obstante, esta práctica no es recomendable, ya que esas ediciones desactualizadas suelen presentar fallas de seguridad que ponen en riesgo el dispositivo.

Por qué Meta AI no se puede desactivar por completo

Meta AI no puede desactivarse por completo en WhatsApp, ya que funciona como cualquier otra herramienta integrada en la aplicación, como las llamadas o los stickers.

Así lo explicó Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, al medio británico Standard, indicando que esta inteligencia artificial es “una función más” de la plataforma.

La parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová
La parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová advirtió en X que esta limitación plantea dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital.

Ante la imposibilidad de eliminar completamente Meta AI, la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová expresó en X (antes Twitter) su preocupación, señalando que esta restricción genera dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital.

La diputada mencionó haber recibido numerosas consultas de ciudadanos y comentó que, durante una reunión del Comité de Mercado Único del Parlamento Europeo, abordó este asunto directamente con la vicepresidenta ejecutiva y comisaria Henna Virkkunen.

En este escenario, lo que los usuarios pueden hacer es buscar formas de reducir la presencia e interacción de Meta AI dentro de WhatsApp, aunque la función no pueda desactivarse completamente.

Meta AI en WhatsApp ofrece
Meta AI en WhatsApp ofrece funciones para mejorar la comunicación, impulsar la creatividad y facilitar la organización.

Qué se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp pone a disposición de los usuarios diversas funciones orientadas a mejorar la comunicación, fomentar la creatividad y facilitar la organización.

Entre sus principales utilidades destaca la posibilidad de traducir textos al español desde diferentes idiomas, como inglés, francés, alemán, portugués, chino o árabe. Los usuarios solo tienen que enviar el texto que desean traducir, ya sea un extracto de un libro o la letra de una canción.

Otra función interesante es la generación de imágenes a partir de descripciones. El asistente puede crear ilustraciones en distintos estilos artísticos o dar forma a ideas originales, como “capibaras comiendo sushi” o “gatos bailando bajo la luna”, transformando palabras en imágenes.

Las imágenes generadas por Meta
Las imágenes generadas por Meta AI se pueden utilizar como fondo de chats.

Además, Meta AI es capaz de ayudar en la creación de contenido para redes sociales: sugiere ideas, frases atractivas o guiones, y puede corregir y mejorar la ortografía y redacción de los textos. Sin embargo, es importante evitar compartir datos sensibles, como correos electrónicos o direcciones.

Meta AI puede usarse tanto en conversaciones individuales como en grupos. Simplemente escribiendo @Meta AI o seleccionando el círculo azul, los usuarios pueden solicitar sugerencias para organizar un viaje, buscar actividades o recibir diferentes tipos de recomendaciones útiles.

