No más mareo en un auto: Google prepara función para solucionarlo

La pantalla acompaña el vaivén del trayecto, suavizando la discrepancia entre el entorno físico y lo que muestra el móvil. (Composición Infobae: REUTERS/Andrew Kelly / Difusión)

El uso de dispositivos móviles durante los viajes suele convertirse en un desafío para quienes experimentan mareos o náuseas al mirar la pantalla mientras se desplazan en un vehículo. Esta incomodidad, vinculada a la discordancia sensorial entre lo que perciben la vista y el sistema vestibular, ha motivado a las principales tecnológicas a buscar soluciones.

Google estaría preparando para Android una función que promete mitigar este problema y ofrecer una experiencia de uso más cómoda durante los desplazamientos. Con el nombre temporal de ‘Motion Cues’, la novedad sigue la estela de la función previamente estrenada por Apple en 2024.

Indicadores visuales para alinear la percepción del movimiento

Según el periodista Mishaal Rahman, la nueva función estaría presente en Android 17 e introduce indicadores visuales de movimiento que ayudan a reducir el mareo. Estos indicadores consisten en puntos que se desplazan por la pantalla del teléfono, imitando el movimiento real del vehículo gracias a la información proporcionada por los sensores del dispositivo.

Google estaría preparando para Android una función que promete mitigar los mareos. REUTERS/Lisi Niesner

De este modo, la pantalla acompaña el vaivén del trayecto, suavizando la discrepancia entre el entorno físico y lo que muestra el móvil, que es el origen de la descompensación sensorial típica en estos casos.

Google ya había avanzado en el desarrollo de esta herramienta y existen aplicaciones de terceros, dentro del ecosistema Android, que ofrecen una funcionalidad similar superponiendo elementos visuales sobre las apps abiertas.

La diferencia ahora será la integración a nivel de sistema, lo que permitirá cubrir la mayor parte de la interfaz, incluyendo áreas que hasta ahora quedaban fuera por restricciones de seguridad en la API estándar de superposición.

Los adultos mayores serían los más beneficiados con la nueva función ‘Motion Cues’. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones actuales y expectativas para Android 17

A pesar de que la función ‘Motion Cues’ es plenamente funcional en versiones preliminares, su despliegue en Google Play Services permanece inactivo, según Rahman.

El reto principal es la cobertura total de la pantalla, ya que actualmente los puntos en movimiento no se superponen sobre ciertos elementos del sistema como la pantalla de bloqueo, la barra de estado o los ajustes rápidos, limitación dictada por la política de seguridad de Android.

Android 17 prometería resolver esta barrera con una API a nivel de sistema que permitirá a los indicadores de movimiento integrarse mejor y cubrir toda la interfaz, brindando una solución más efectiva y homogénea a los usuarios que sufren mareos durante los viajes.

La nueva función estaría presente en Android 17. GOOGLE

Cómo activar los indicadores de movimiento en iPhone para evitar mareos al viajar

El mareo por movimiento afecta con frecuencia a quienes intentan utilizar el teléfono móvil mientras viajan en coche, ya que centrar la vista en la pantalla puede desestabilizar la percepción del equilibrio. Para abordar este problema, Apple incorporó en la actualización iOS 18 una función específica destinada a disminuir este tipo de molestias: los Indicadores de Movimiento del Vehículo.

Esta opción, al activarse, despliega pequeños puntos móviles a lo largo de los bordes de la pantalla, sincronizados con el movimiento del automóvil. El objetivo es ayudar al cerebro a adaptarse a los vaivenes del entorno y reducir la sensación de malestar durante el trayecto.

Para habilitar esta herramienta, los usuarios deben ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Accesibilidad”, y en la sección “Movimiento”, activar la opción correspondiente a los indicadores de movimiento del vehículo.

El mareo por movimiento afecta con frecuencia a quienes intentan utilizar el teléfono móvil mientras viajan en coche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al seleccionar “Automático”, el iPhone mostrará estos indicadores de manera inteligente solo cuando se detecte que el usuario está a bordo de un vehículo en movimiento, desactivándose al detenerse.

La función se encuentra disponible para todos los iPhone compatibles con iOS 18, abarcando desde modelos como el iPhone 16 hasta dispositivos como el iPhone XS y el iPhone SE de segunda generación o superiores. Adaptarse a los puntos visuales puede tomar unos días, pero rápidamente el usuario deja de percibirlos y disfruta de un viaje más cómodo.