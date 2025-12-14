Startup busca ‘resucitar’ la marca “Twitter” alegando abandono por parte de X

El movimiento de la startup busca capitalizar la nostalgia y percepción pública ligada a la marca original. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Una nueva disputa legal por la icónica marca Twitter ha surgido en Estados Unidos, luego de que la startup Operation Bluebird solicitara la revocación del registro de la marca por parte de la compañía X (antes Twitter, ahora X), con el objetivo de lanzar una plataforma social competidora: Twitter.new.

La iniciativa argumenta que la empresa liderada por Elon Musk abandonó legalmente la marca tras rebautizar la red social y cesar su uso comercial, lo que, según la legislación estadounidense, abriría la puerta a que terceros puedan apropiarse de ella.

Argumentos legales y contexto del reclamo sobre la marca Twitter

Operation Bluebird basa su petición ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en la Ley de Marcas, que decreta que la protección de una marca expira si el titular no la usa y no manifiesta intención de reanudar ese uso.

Este marco legal define el abandono como el uso de buena fe de la marca en el curso normal del comercio, en lugar del uso únicamente con el propósito de conservar los derechos de marca, y considera que tres años sin uso efectivo constituye prueba preliminar de abandono.

Stephen Jeddy Coates, ex vicepresidente de Marcas y Marketing de Twitter y figura central de la nueva iniciativa, enfatizó que la compañía X renunció a la marca, citando el cambio de nombre formal a X y las declaraciones públicas de Elon Musk sobre el fin de la identidad Twitter.

El cambio de dominio a x.com, la eliminación del icónico pájaro azul y la transición total de branding fueron tomados como evidencia de que la intención de retomar Twitter como marca no existe.

Implicancias comerciales y reacciones ante el intento de recuperar Twitter

El movimiento de la startup busca capitalizar la nostalgia y percepción pública ligada a la marca original. El sitio web de Twitter.new presenta el relanzamiento como un esfuerzo por restaurar el “espacio público roto”, diferenciándose de los cambios impuestos por Musk.

La solicitud de Operation Bluebird llega después de que la compañía X renovara el registro de Twitter en 2023, aunque la organización sostiene que dicha renovación no equivale al uso legítimo en el comercio real, comparando la acción con “demoler un gimnasio y renovar la membresía”.

Las próximas decisiones de la Oficina de Patentes y Marcas y la posible defensa legal de la compañía X sentarán precedentes relevantes para la industria tecnológica sobre el aprovechamiento de marcas históricas y sus límites legales cuando dejan de estar activas en el mercado.

Cómo funcionaba Twitter

Twitter funcionaba como una red social basada en mensajes cortos llamados tuits. Los usuarios podían escribir textos de hasta 280 caracteres, compartir enlaces, imágenes y videos, así como interactuar con otras cuentas mediante respuestas, menciones o retuits.

La plataforma permitía seguir a otras personas para recibir sus publicaciones en una línea de tiempo personalizada. También ofrecía herramientas como tendencias, mensajes directos y listas, facilitando la comunicación y el acceso a información en tiempo real sobre temas de interés.

Qué es X de Elon Musk y cómo funciona la red social reemplazo de Twitter

X, anteriormente conocida como Twitter, es una red social propiedad de Elon Musk que funciona como una plataforma para compartir mensajes cortos (llamados publicaciones o “posts”), imágenes, videos y enlaces.

Desde su adquisición y el posterior rebranding, X ha ampliado sus funcionalidades más allá del microblogging tradicional, integrando servicios como espacios de audio en vivo (Spaces), mensajes directos, suscripciones de pago, y herramientas para creadores de contenido.

A través de X, los usuarios pueden interactuar siguiendo cuentas, indicando “Me gusta”, comentando, compartiendo publicaciones (“retuiteando”) y creando hilos temáticos. También permite participar en tendencias, debates globales y buscar información en tiempo real sobre múltiples temas.

Los usuarios pueden acceder a la plataforma mediante la aplicación móvil o la web, configurar su perfil, ajustar la privacidad y activar notificaciones. Además, X ha explorado la integración de servicios como pagos digitales y comercio electrónico, apostando por convertirse en una “aplicación para todo” o “superapp” bajo la visión de Elon Musk.