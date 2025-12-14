La Linux Foundation recibe el protocolo MCP para impulsar la IA abierta

La novedad permite que la IA sea más abierta y segura de usar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de la inteligencia artificial ha experimentado un cambio relevante esta semana tras el anuncio de Anthropic sobre la donación del Model Context Protocol (MCP) a la Linux Foundation. Este paso, respaldado por empresas como OpenAI, Google, Microsoft, AWS, Block, Bloomberg y Cloudflare, marca la creación de la Agentic AI Foundation, una organización orientada a impulsar una IA abierta y segura.

Según información de The Verge, la iniciativa busca establecer un estándar colaborativo que favorezca la interoperabilidad y la seguridad en IA.

MCP surgió como un proyecto interno de Anthropic, desarrollado por los ingenieros David Soria Parra y Justin Spahr-Summers. El objetivo inicial era facilitar el uso de Claude, el asistente de IA de la compañía, en las tareas diarias del personal.

Soria Parra explicó a The Verge que la motivación fue conectar el chatbot “con el mundo exterior que realmente importa, las cosas con las que interactúas”. El protocolo, inicialmente llamado Claude Connect, ganó popularidad dentro de Anthropic, sobre todo tras un hackathon en octubre de 2024, donde la mayoría de los empleados lo utilizó en sus proyectos.

El modelo es empleado por Anthropic en sus oficinas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con el respaldo del director de producto Mike Krieger, el equipo lanzó MCP como proyecto de código abierto poco antes de Acción de Gracias, con la intención de que los desarrolladores pudieran explorarlo durante el receso.

El crecimiento de MCP fue rápido. Lo que comenzó como una herramienta interna pronto atrajo la atención de grandes actores del sector. En marzo de 2024, Microsoft anunció la integración de MCP en Copilot Studio. Días después, Sam Altman, CEO de OpenAI, manifestó su entusiasmo por el protocolo y su incorporación en los productos de la compañía.

Sundar Pichai, CEO de Google, también mostró interés públicamente. MCP se consolidó como el estándar de facto, con implementaciones en aplicaciones como Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify y Zillow a través de ChatGPT, así como en servicios de Anthropic como Slack, Asana, Box, Square y Stripe.

Soria Parra señaló a The Verge que MCP “encapsuló patrones que ya existían en ese momento”, lo que facilitó su rápida adopción. Nick Cooper, responsable técnico de MCP en OpenAI, destacó que el protocolo “permite que los sistemas se comuniquen directamente, haciéndolos más rápidos y precisos”.

Empresas como OpenAI o Microsoft respaldaron la creación de la Agentic AI Foundation y la adopción del estándar MCP. (Fotocomposición infobae)

El traspaso de MCP a la Linux Foundation representa un cambio estratégico. Aunque el protocolo era de código abierto, su vinculación con Anthropic generaba dudas sobre la posibilidad de que la empresa pudiera restringir su uso en el futuro. Al ceder el control a una entidad neutral, se eliminan esas preocupaciones y se fomenta la colaboración entre empresas.

Además de MCP, Block ha donado Goose, su agente de IA de código abierto, y OpenAI ha aportado Agents.md, un recurso para describir bases de código a los agentes. Jackie Brosamer, responsable de datos e IA en Block, subrayó a The Verge que “los protocolos son esencialmente formas para que los sistemas se comuniquen entre sí, y eso es lo más importante a estandarizar”. La Agentic AI Foundation, impulsada por estas donaciones, aspira a consolidar un ecosistema de IA más abierto y robusto.

La gestión de MCP bajo la Linux Foundation introduce un modelo de gobernanza abierta que, según los protagonistas, acelerará la innovación y mejorará la seguridad. Jim Zemlin, director ejecutivo de la Linux Foundation, expresó a The Verge su sorpresa por la rapidez con la que MCP ha crecido: “He visto pocos estándares crecer tan rápido”.

Según análisis expertos, esta novedad agilizará procesos operativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo se ha convertido en un proyecto mantenido por múltiples empresas, con debates activos en plataformas como Discord y GitHub, y reuniones periódicas entre representantes de Google, Microsoft, OpenAI y otros. Mike Krieger, de Anthropic, afirmó que la gobernanza abierta permitirá “mejoras en seguridad y autenticación” que antes podían verse limitadas por la titularidad exclusiva.

La adopción de MCP y su gestión colaborativa abren la puerta a avances en áreas críticas como la autenticación, los pagos y la protección frente a amenazas como la inyección de prompts. Krieger señaló que, al tratarse de un proyecto abierto, otras empresas con experiencia en seguridad podrán contribuir con mejoras que antes no se atrevían a proponer.

Desde la perspectiva del usuario, Soria Parra explicó a The Verge que “los usuarios no deberían tener que saber qué es MCP, solo notar que la IA funciona mejor”. El objetivo es que los agentes de IA puedan realizar tareas complejas, como planificar un viaje completo, de manera más eficiente y transparente para el usuario final.

Para los expertos, el futuro de la IA y su aplicación es incerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el entusiasmo por MCP es evidente, los protagonistas reconocen que el futuro de la IA y de los estándares tecnológicos es incierto. Soria Parra admitió que “no sabe cómo será la industria de la IA dentro de cinco años”, pero considera que el establecimiento de estándares abiertos es un avance positivo.

Zemlin, por su parte, recordó que la elección de una tecnología implica una apuesta a largo plazo, con el deseo de que se genere un ecosistema amplio y sostenible. El reto ahora es consolidar MCP como el estándar dominante y garantizar que la colaboración entre empresas se traduzca en beneficios tangibles para la seguridad y la interoperabilidad.

La experiencia muestra que cuando la industria tecnológica colabora en torno a un estándar común, se crean las condiciones para que la innovación en inteligencia artificial avance y se consolide, según concluye The Verge.