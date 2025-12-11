Cómo crear un perfil en YouTube Kids y cuidar el contenido que ven tus hijos

Cómo crear y personalizar perfiles en YouTube Kids para garantizar una experiencia segura en cada niño - (Google)

El incremento del consumo de videos en línea entre niños y niñas ha impulsado a madres, padres y cuidadores a buscar herramientas digitales que permitan un mayor control y seguridad. YouTube Kids se presenta como una plataforma pensada para ofrecer un entorno de entretenimiento y aprendizaje ajustado a distintas edades, con opciones de personalización y control parental.

Entender cómo crear perfiles y configurar las opciones de contenido es esencial para garantizar la protección digital de los menores en el hogar.

Cómo crear un perfil en YouTube Kids

La app de YouTube Kids permite a familias crear perfiles individuales para cada niño, de modo que cada uno disfrute de una experiencia personalizada según su edad e intereses.

La app permite asignar controles parentales y limitar el contenido según la edad, facilitando que madres, padres y cuidadores protejan a los menores mientras disfrutan videos personalizados y educativos ajustados a cada etapa de desarrollo - YouTube

Hasta ocho perfiles pueden asociarse a una sola cuenta, facilitando el uso compartido del dispositivo sin mezclar preferencias ni recomendaciones. Este proceso solo puede realizarlo un adulto que acceda con su cuenta de Google y haya verificado su mayoría de edad.

Para comenzar, es necesario asegurarse de tener la app de YouTube Kids instalada en el dispositivo y una cuenta activa de Google. Al acceder a la aplicación, los pasos son los siguientes:

Selecciona o crea una cuenta de Google. Si aún no existe, sigue las instrucciones para registrarla y verifícala con una fecha de nacimiento de adulto. Lee y aprueba el consentimiento parental, ingresando la contraseña de la cuenta para confirmar la identidad del adulto. Ingresa el nombre, una edad y opcionalmente el mes de nacimiento del niño o la niña. Esta información solo será visible para el responsable y el menor. Elige la configuración de contenido adecuada según la edad de tu hijo: preescolar (hasta 4 años), niños pequeños (5 a 8 años) o niños más grandes (9 a 12 años). La aplicación recomienda el contenido basándose en la edad proporcionada. Si optas por la función “Tú apruebas el contenido”, el menor únicamente podrá acceder a los videos, canales o colecciones previamente seleccionados por el adulto. Esta modalidad excluye la búsqueda independiente y ofrece una seguridad adicional.

Evita que tu hijo acceda a contenido inadecuado para su edad y protégelo de riesgos en la red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez terminado este proceso, el menor podrá empezar a interactuar con la plataforma desde su perfil. Puedes regresar al menú de configuración parental en cualquier momento para realizar ajustes según las necesidades de cada niño.

Cuáles son las opciones y parámetros de contenido en YouTube Kids

YouTube Kids brinda distintas opciones para adaptar la oferta de videos al público infantil:

Niños en preescolar (hasta 4 años): Aquí los resultados de búsqueda y recomendaciones se limitan a videos que fomentan la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje temprano. Aunque los sistemas de selección filtran el material de manera automática, algunos videos pueden escapar a la revisión manual. Por ello, es fundamental acompañar a los más pequeños y reportar cualquier contenido inesperado.

Niños pequeños (5 a 8 años): Esta configuración amplía la variedad de videos sugeridos, sumando canciones, dibujos animados, manualidades y juegos adecuados para esta etapa. Es posible desactivar la función de búsqueda si se prefiere limitar el acceso solo a las recomendaciones automáticas del sistema.

Niños más grandes (9 a 12 años): La plataforma abre el acceso a videos sobre ciencia, tecnología, videoclips musicales y videojuegos, manteniendo filtros para evitar materiales dirigidos a mayores de edad. También puede desactivarse la función de búsqueda según el criterio de los adultos responsables.

Los controles permiten que cada menor navegue en su propio perfil con protecciones específicas, mientras la opción “Tú apruebas el contenido” otorga control total a los adultos sobre lo que los niños pueden ver - YouTube

En todos los casos, el parámetro “Tú apruebas el contenido” da el control total sobre los videos que el menor puede consumir, bloqueando el acceso a cualquier otro material.

La experiencia digital infantil debe evolucionar a medida que los niños crecen o cambian sus intereses. Es necesario revisar periódicamente la configuración, los perfiles y los videos sugeridos, así como enseñar a los menores a informar cuando encuentren algo inadecuado. Las herramientas de reporte y bloqueo integradas en la plataforma permiten a las familias contribuir a la seguridad comunitaria digital.

Contar con perfiles personalizados y mecanismos de selección ofrece una barrera inicial de protección, pero la participación activa de adultos sigue siendo indispensable. YouTube Kids es una herramienta útil, pero la supervisión y el diálogo abierto sobre el uso responsable de la tecnología son fundamentales para un entorno digital seguro.