Adobe integra Photoshop, Express y Acrobat dentro de ChatGPT

Actualmente, Photoshop, Acrobat y Adobe Express están disponibles de forma gratuita en ChatGPT. (Composición Infobae: AP/Michael Dwyer / Difusión)

Adobe ha dado un paso adelante en la convergencia entre inteligencia artificial y creatividad digital al anunciar la integración de sus aplicaciones Photoshop, Adobe Express y Acrobat en ChatGPT, el popular chatbot de OpenAI. La iniciativa apunta a simplificar la experiencia del usuario, permitiendo la edición de imágenes, creación de gráficos y gestión de archivos PDF directamente desde la interfaz conversacional, sin la necesidad de alternar entre múltiples programas.

Nuevas experiencias creativas y productivas desde ChatGPT

Con esta integración, Adobe extiende sus herramientas a una audiencia global de más de 800 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT, fortaleciendo su presencia y adaptándose a la creciente demanda de soluciones instantáneas basadas en chat.

Tanto principiantes como profesionales ahora pueden acceder a funciones populares, como ajustar fotografías, animar contenidos, diseñar material gráfico o resumir documentos PDF, simplemente redactando sus necesidades en lenguaje natural dentro del chat y activando la herramienta correspondiente de Adobe.

Adobe extiende sus herramientas a una audiencia global de más de 800 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic

La compañía enfatiza que el objetivo de este movimiento es ampliar el alcance de sus productos clave y acercar sus soluciones creativas a nuevos públicos, quienes deberán registrarse previamente en Adobe para utilizarlas a través de ChatGPT.

Además, Adobe no ha dado detalles sobre los términos financieros del acuerdo con OpenAI, enfocándose principalmente en la experiencia de acceso universal y la democratización de la creatividad digital mediante IA.

Compatibilidad, despliegue y el nuevo enfoque conversacional de Adobe

Actualmente, Photoshop, Acrobat y Adobe Express están disponibles de forma gratuita en ChatGPT en las versiones de escritorio, web e iOS. Adobe Express ya se encuentra habilitado para ChatGPT en Android, y próximamente se sumará el soporte para Photoshop y Acrobat en este sistema operativo.

Photoshop permite ajustes rápidos, retoques fotográficos y la aplicación de filtros.

La iniciativa no solo responde a las tendencias del mercado, sino que refuerza el nuevo enfoque de Adobe hacia la automatización de tareas mediante asistentes inteligentes, como ya adelantó la compañía con la actualización de sus editoras de imagen y video a finales de octubre de 2025.

Este avance marca una etapa clave para Adobe en su adaptación a la inteligencia artificial y en la respuesta a la demanda de flujos de trabajo ágiles. Al facilitar que la edición y creación se realicen desde conversaciones con un asistente virtual, la empresa abre un abanico de posibilidades tanto para la productividad como para la creatividad.

Cómo aprovechar las aplicaciones de Adobe desde tu celular

Utilizar las aplicaciones de Adobe desde el celular se ha vuelto una opción accesible y potente para quienes buscan editar imágenes, diseñar gráficos o gestionar documentos PDF directamente en su dispositivo móvil.

El primer paso es descargar la aplicación deseada, como Photoshop, Adobe Express o Acrobat, desde Google Play Store para Android o la App Store en iOS. Una vez instalada, deberás iniciar sesión con una cuenta de Adobe; si no tienes una, el registro puede realizarse en pocos minutos y, en muchos casos, permite acceder a funciones gratuitas con opciones de pago para herramientas avanzadas.

Utilizar las aplicaciones de Adobe desde el celular se ha vuelto una opción accesible. REUTERS/Dado Ruvic

Las aplicaciones de Adobe en el celular han sido optimizadas para pantallas táctiles, ofreciendo una interfaz intuitiva y adaptada a la movilidad. Por ejemplo, con Adobe Express puedes crear diseños rápidos para redes sociales usando plantillas, agregar texto o íconos en cuestión de segundos y compartir tu trabajo directamente.

Photoshop permite ajustes rápidos, retoques fotográficos y la aplicación de filtros, mientras que Acrobat facilita la visualización, edición o conversión de archivos PDF con herramientas para firmar o resaltar documentos.

Además, la sincronización en la nube permite comenzar un proyecto en el móvil y continuarlo en el ordenador sin perder avances. La apuesta de Adobe por la integración móvil brinda a los usuarios la libertad de ser creativos y productivos en cualquier momento y lugar, sin depender del escritorio.