El aviso más molesto del iPhone tiene solución: así puedes desactivarlo con un solo toque

iPhone tiene una opción que se activa de manera automática y molesta a usuarios. (Bloomberg)

El aviso automático que muestra el iPhone cada vez que detecta una red Wi-Fi disponible puede desactivarse de forma definitiva mediante un ajuste sencillo dentro del menú del dispositivo. Esta función, incorporada por defecto, aparece con frecuencia en la pantalla de los usuarios cuando pasan por zonas con múltiples puntos de conexión inalámbrica, lo que genera interrupciones constantes en el uso cotidiano del teléfono.

La notificación, que ocupa espacio en la parte superior de la pantalla, emerge incluso cuando el usuario no tiene intención de conectarse, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas para evitar que siga apareciendo. La solución, sin embargo, está integrada en el propio sistema operativo y solo requiere desactivar una opción específica dentro del apartado de Wi-Fi.

La función fue diseñada con la intención de facilitar el acceso a redes cercanas y permitir al usuario ahorrar datos móviles al conectarse a puntos inalámbricos. Sin embargo, con el incremento de dispositivos conectados, zonas con cobertura abierta y establecimientos que ofrecen redes gratuitas, esta alerta se ha convertido para muchos en una molestia diaria.

El iPhone te muestra las redes WiFi que están disponibles cuando las encuentra. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

El procedimiento para desactivarla consiste en abrir el menú de Ajustes, ingresar a la sección de Wi-Fi y desmarcar la opción denominada “Preguntar para acceder”, encargada de mostrar la notificación emergente. Tras hacerlo, el iPhone deja de avisar automáticamente sobre las redes disponibles, aunque sigue permitiendo consultar la lista de conexiones de manera manual cuando el usuario lo requiera.

La configuración no afecta la capacidad del dispositivo para conectarse a redes previamente guardadas, ni limita el uso habitual del Wi-Fi. Tampoco interfiere con otras funciones del sistema operativo, por lo que los especialistas consideran que se trata de un ajuste seguro para quienes prefieren una experiencia más fluida y sin interrupciones visuales.

Aunque la alerta puede ser útil en ciertos casos —especialmente para quienes dependen de redes públicas o necesitan identificar puntos de conexión con rapidez—, para la mayoría de usuarios se trata de una interrupción innecesaria. Las notificaciones intrusivas, en general, son uno de los factores más mencionados al evaluar la comodidad de uso de un smartphone, y la posibilidad de eliminarlas contribuye a una interfaz más limpia.

El iPhone te da la opción de desactivar la búsqueda de redes WiFi disponible. (Apple)

La multiplicación de servicios digitales, aplicaciones y sistemas que operan mediante notificaciones ha llevado a que los usuarios busquen cada vez más formas de reducir la carga visual que reciben a lo largo del día. En este contexto, pequeñas configuraciones como esta pueden marcar una diferencia significativa en la percepción de orden y comodidad al usar el dispositivo.

Además, desactivar la función no implica renunciar a ninguna herramienta importante. El teléfono continuará mostrando la lista de redes Wi-Fi disponibles cada vez que se abra el menú correspondiente, lo que permite al usuario decidir de manera consciente cuándo conectarse, sin interrupciones constantes mientras se desplaza o realiza otras tareas en la pantalla.

Especialistas en usabilidad también subrayan que una interfaz libre de interrupciones favorece la concentración y reduce la fatiga digital. La acumulación de alertas que no aportan información esencial puede entorpecer la experiencia de uso y generar frustración, especialmente entre quienes consultan el móvil de forma recurrente a lo largo del día.

La notificación de redes WiFi encontradas puede causar molestia entre los usuarios. (Captura/PhoneBuff)

El ajuste se ha vuelto especialmente recomendado para quienes se desplazan con frecuencia por zonas donde abundan cafeterías, comercios o edificios con redes privadas y públicas. En esos entornos, el aviso puede aparecer en repetidas ocasiones durante trayectos cortos, lo que aumenta la sensación de saturación.

Con una configuración que se puede aplicar en segundos, la eliminación de este aviso se ha convertido en una de las recomendaciones más frecuentes entre usuarios avanzados y técnicos de soporte. A pesar de su simplicidad, representa una mejora notable para quienes buscan un uso más ordenado del dispositivo, sin interrupciones visuales innecesarias.