Descubre la regla matutina que Jeff Bezos aplica todos los días para ser más inteligente y efectivo en su trabajo

Antes de iniciar cualquier actividad laboral, el fundador de Amazon dedica la primera hora del día a ejercicios, lectura y meditación, alejándose completamente del celular y otros distractores tecnológicos

Gracias a sus hábitos y capacidad de innovación, Jeff Bezos se ha mantenido en la lista de las personas más ricas del mundo. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha consolidado una rutina matutina que marca una diferencia radical en su estilo de liderazgo. Su enfoque consiste en destinar los primeros 60 minutos del día exclusivamente a actividades fuera del plano digital, alejándose por completo de dispositivos y notificaciones.

La “regla de la hora”, como la denomina el propio Bezos, implica dedicar ese primer tramo de la mañana al ejercicio físico, la lectura y la meditación, habitualmente acompañado de un desayuno saludable.

A diferencia de otros referentes del sector, como el CEO de Apple, Tim Cook, quien inicia su jornada revisando cientos de correos aún antes del amanecer, Bezos opta por una estrategia prudente.

Por qué Jeff Bezos evita la tecnología en la primera hora del día

Lauren Sánchez, esposa de Bezos, ha manifestado en múltiples oportunidades como es la rutina al lado de su pareja. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El enfoque de Bezos se basa en evitar la sobrecarga de información que pueden producir los dispositivos en los primeros momentos de la mañana. Al prescindir del celular y de cualquier aparato, apuesta por un despertar natural que reduce el estrés y protege la concentración para lo que viene después.

Estudios coinciden en que el cerebro, al comenzar el día sin estímulos externos, procesa mejor la información y retiene una mayor capacidad de decisión.

El empresario explicó en reiteradas oportunidades que esta autolimitación tecnológica apunta no solo a cuidar la mente, sino a reforzar la disciplina y el autocuidado.

Asimismo, esta convicción ha sido destacada por su esposa, Lauren Sánchez, quien ha respaldado públicamente el impacto positivo de la práctica en el bienestar general del fundador de Amazon.

Qué actividades realiza Jeff Bezos durante su regla matutina

El ejercicio es clave en la rutina matutina de Jeff Bezos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esos primeros 60 minutos, Bezos elige varias actividades principales que considera fundamentales para su rendimiento diario: ejercicio físico, lectura y meditación.

La elección de estas actividades responde a una estrategia consciente para alinear cuerpo y mente antes de involucrarse en asuntos de trabajo.

Por este motivo, la “regla de la hora” no pretende ser únicamente un ritual de bienestar, sino una herramienta para enfrentar con mayor claridad los desafíos y responsabilidades que conlleva dirigir compañías del calibre de Amazon y Blue Origin.

Cómo se compara la rutina de Bezos con la de otros líderes como Tim Cook

Tim Cook, CEO de Apple, comienza sus días revisando cientos de correos antes del amanecer, una estrategia opuesta a la de Bezos. (Foto: REUTERS)

La propuesta de Bezos contrasta de gran forma con la rutina matutina de otros ejecutivos. Tim Cook, máximo responsable de Apple, empieza su jornada a las 3:45 revisando más de 500 correos. Mientras Cook prioriza la inmediatez y el contacto temprano con el espacio laboral, Bezos opta por la introspección y el autocuidado.

Esta diferencia refleja dos modelos de liderazgo: uno enfocado en la reacción inmediata ante las demandas laborales y otro que privilegia la preparación mental y física antes de sumergirse en la actividad profesional.

Para Bezos, la primera opción puede conducir fácilmente al agotamiento, mientras que su método promueve una mejor gestión del estrés y una mayor reserva de energía para afrontar los retos del día.

Qué hacer por la mañana en lugar al levantarse

Entre las actividades sugeridas para reemplazar el uso de pantallas figuran el ejercicio, la meditación y la socialización con seres queridos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La principal pauta de la comunidad médica especializada es evitar el uso de pantallas durante la primera hora del día, en línea con la “regla de la hora” de Jeff Bezos.

Los expertos de Stanford Lifestyle Medicine sugieren ocupar ese tiempo en actividades que favorecen la función cerebral: ejercicio, meditación, lectura, escuchar música, preparar un desayuno saludable, llamar a alguien cercano o salir al aire libre para aprovechar la luz matutina.

Implementar una rutina matutina sin pantallas establece un tono positivo para la jornada y proporciona beneficios al desarrollo cognitivo. La especialista Maris Loeffler plantea que hay que “tomar intencionalmente una rutina matutina que refleje las decisiones sobre el estilo de vida en lugar de pasar tiempo frente a la pantalla”.

