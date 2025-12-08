Qué es la tecnología de infrasonido, el método que promete extinguir incendios sin agua

La tecnología de infrasonidos de Sonic Fire Tech propone extinguir incendios en viviendas sin utilizar agua, mediante vibraciones que desplazan el oxígeno (REUTERS/Daniel Cole)

La nueva tecnología desarrollada por Sonic Fire Tech propone una transformación en la lucha contra incendios mediante el uso de infrasonidos para extinguir llamas sin recurrir a agua.

Este sistema utiliza ondas sonoras inaudibles que desplazan el oxígeno, impidiendo que pequeños focos se conviertan en incendios devastadores en viviendas.

De acuerdo con información de Scientific American, la solución experimental se encuentra en fase de pruebas en California y despertó el interés de empresas de servicios públicos y propietarios preocupados por la seguridad ante incendios.

¿Cómo funciona la extinción acústica del fuego?

Las pruebas iniciales de la solución de infrasonidos contra incendios se realizan en California, con la colaboración de empresas de servicios públicos y propietarios preocupados por la seguridad (REUTERS/Mario Anzuoni)

El dispositivo se basa en un principio físico esencial: el fuego solo se mantiene si dispone de calor, combustible y oxígeno. Al privar a las llamas de oxígeno, la combustión se interrumpe.

El mecanismo de Sonic Fire Tech genera ondas de infrasonido —sonidos por debajo de los veinte hertzios, imperceptibles para el oído humano—, que alejan las moléculas de oxígeno del combustible.

Geoff Bruder, ingeniero aeroespacial y cofundador de la empresa, explicó a Scientific American: “El sistema hace vibrar el oxígeno más rápido de lo que el combustible puede utilizarlo, bloqueando así la reacción química”.

Un avance sobre investigaciones previas

El dispositivo de Sonic Fire Tech se instala en techos y aleros, y se activa automáticamente al detectar llamas, formando un campo de fuerza de infrasonido (https://www.sonicfiretech.com/)

El origen de la tecnología remite a estudios sobre el empleo de ondas sonoras para combatir incendios, como los realizados entre 2008 y 2011 por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA) y grupos universitarios como el de la Universidad George Mason, que desarrollaron extintores similares a subwoofers.

La novedad de Sonic Fire Tech reside en el uso de infrasonidos capaces de viajar mayor distancia y evitar tanto molestias auditivas como daños estructurales.

Albert Simeoni, director del departamento de ingeniería de protección contra incendios en Worcester Polytechnic Institute, afirmó a Scientific American: “La influencia acústica sobre las llamas es bien conocida en la combustión”, aunque resaltó el desafío de escalar la tecnología sin provocar efectos sonoros indeseados.

Instalación y puesta a prueba

La innovación de Sonic Fire Tech se basa en investigaciones previas sobre ondas sonoras, pero utiliza infrasonidos que viajan más lejos y evitan molestias auditivas (REUTERS/Mario Anzuoni)

El sistema, diseñado para instalarse en techos y aleros, utiliza un pistón accionado por un motor eléctrico que genera ondas a través de conductos metálicos. La activación automática se produce al detectar llamas, formando un campo de fuerza de infrasonido capaz de apagar el fuego y evitar nuevos focos.

Bruder explicó que muchas viviendas arden por brasas acumuladas en la vegetación o que ingresan por las ventilaciones, por lo que la protección localizada resulta fundamental.

Las pruebas iniciales se desarrollan en California, donde Sonic Fire Tech colabora con dos empresas de servicios públicos para demostrar la eficacia del sistema. Además, varios propietarios firmaron contratos para instalar el dispositivo en sus hogares, según Scientific American.

Estas experiencias buscan evaluar el potencial real de la tecnología y su integración en estrategias modernas de prevención.

Limitaciones y perspectivas

El sistema de infrasonidos busca evitar que brasas acumuladas o que ingresan por ventilaciones provoquen incendios devastadores en viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema presenta limitaciones relevantes. Arnaud Trouvé, presidente del departamento de ingeniería de protección contra incendios de la Universidad de Maryland, advirtió a Scientific American que, si bien las ondas acústicas pueden tener un efecto notorio sobre el fuego, su aplicación solo resulta efectiva en llamas pequeñas.

Por lo tanto, la herramienta no está diseñada para combatir grandes incendios, sino que actúa en las primeras etapas para evitar la propagación.

De cara al futuro, Sonic Fire Tech proyecta la instalación de cincuenta sistemas piloto a principios de 2026, con la expectativa de que la tecnología se convierta en un complemento clave en la protección de viviendas.

El interés mostrado por empresas y propietarios en California refuerza la tendencia hacia soluciones innovadoras frente al riesgo creciente de incendios, un desafío que Scientific American destaca como parte de los avances más prometedores en tecnología contra el fuego.