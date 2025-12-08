Cómo configurar tu computador para que Windows te ‘robe’ menos internet en funciones que no usas

La configuración predeterminada de Windows 11 puede consumir gran parte del ancho de banda y afectar la velocidad de internet.(MICROSOFT)

La lentitud o inestabilidad en la conexión a internet es una queja frecuente entre los usuarios de computadoras con Windows 11, quienes suelen atribuir estos problemas al proveedor de servicios o al hardware. Sin embargo, en muchos casos, el propio sistema operativo puede ser el responsable, debido a configuraciones predeterminadas que consumen una parte considerable del ancho de banda.

Existen ajustes sencillos y accesibles que permiten limitar este consumo y mejorar la experiencia de navegación, sin necesidad de recurrir a programas adicionales.

Cómo Windows 11 puede ‘robarte’ internet sin que lo notes

Windows 11 ejecuta múltiples tareas en segundo plano que requieren acceso constante a internet. Entre ellas se encuentran herramientas nativas, servicios del sistema y aplicaciones instaladas por el usuario.

Las actualizaciones automáticas y la Optimización de Entrega en Windows 11 incrementan el uso de la red y generan inestabilidad en la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las actualizaciones automáticas a través de Windows Update y la función de Optimización de Entrega pueden incrementar el uso de la red, afectando la velocidad y estabilidad de la conexión.

Esta situación puede manifestarse en problemas como retrasos en videojuegos en línea, dificultades para cargar contenido en plataformas de streaming o descargas lentas, incluso cuando las pruebas de velocidad indican que la conexión debería funcionar correctamente.

Así se puede configurar Windows para mejorar la conexión a internet

Para quienes buscan una solución práctica, el primer paso consiste en acceder a la configuración de red del sistema operativo. Desde el menú de Configuración, en la sección de Red e Internet, es posible seleccionar la conexión activa, ya sea Ethernet o WiFi.

Ajustar la configuración de red en Windows 11 puede resolver problemas de lentitud en videojuegos, streaming y descargas. (Microsoft)

Dentro de las opciones disponibles, se encuentra la función Conexión de Uso Medido. Al activarla, Windows 11 restringe el uso de ancho de banda para tareas en segundo plano, priorizando el acceso a internet para las actividades principales del usuario.

Adicionalmente, el sistema permite establecer límites de datos para controlar el consumo en cada red. Esta opción muestra un desglose de las aplicaciones que más datos han utilizado en el último mes y ofrece la posibilidad de fijar un máximo de megabytes (MB) o gigabytes (GB) permitidos.

De este modo, el usuario puede identificar y gestionar el uso de internet de manera más eficiente, evitando que procesos secundarios afecten la velocidad general.

Para quienes utilizan versiones avanzadas del sistema, como Windows 11 Pro o Enterprise, existen herramientas adicionales. El Editor de Políticas de Grupo incluye el Programador de Paquetes QoS, una función que permite modificar el porcentaje de ancho de banda reservable para tareas del sistema.

Microsoft advierte que restringir el ancho de banda puede afectar la frecuencia de las actualizaciones y el funcionamiento de algunas aplicaciones. (MICROSOFT)

Esta configuración se encuentra en la ruta Plantillas Administrativas de Configuración de Red, dentro de la opción Limitar el Ancho de Banda Reservable. Ajustar este parámetro puede liberar recursos de red y mejorar el rendimiento en aplicaciones que requieren una conexión estable.

Es importante considerar que, al aplicar estas restricciones, algunas aplicaciones podrían modificar su comportamiento y las actualizaciones del sistema podrían verse afectadas, por lo que habrá que estar pendiente para realizar ciertos procesos de manera manual.

Microsoft advierte que, bajo estas condiciones, ciertos programas pueden funcionar de manera diferente y las actualizaciones podrían no descargarse con la misma frecuencia o rapidez, siendo necesario tener un equilibrio entre los ajustes deseados.

Realizar estos cambios en la configuración de Windows 11 permite optimizar el uso del ancho de banda y experimentar una conexión a internet más rápida y estable, resolviendo de manera directa los inconvenientes que afectan la red en el equipo.

Junto a estos cambios y configuraciones, también es importante que el computador se encuentre conectado con un cable de Ethernet, para mayor estabilidad, o una conexión a WiFi en una zona cercana y apta para que el router entregue la mejor señal posible. Esto permitirá que la velocidad de internet sea la esperada.