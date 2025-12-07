Tecno

Qué no debo usar a la hora de limpiar mi consola Xbox Series

El uso de líquidos no autorizados, herramientas abrasivas o limpieza con la consola conectada puede provocar fallos irreversibles y pérdida de garantía

Guardar
Mantén tu Xbox Series X
Mantén tu Xbox Series X y Series S libre de daños: productos y prácticas prohibidas al limpiar

El cuidado adecuado de la Xbox Series X y Xbox Series S es indispensable para conservar el equipo en buen estado y prolongar su vida útil.

Una parte fundamental de este proceso consiste en evitar ciertos productos y prácticas durante la limpieza, ya que algunos agentes químicos o herramientas inadecuadas pueden dañar la superficie de la consola o afectar su funcionamiento interno.

A continuación se presenta una lista de productos y materiales que no deben utilizarse bajo ningún concepto al limpiar una consola de la familia Xbox Series.

Recomendaciones directamente de Xbox para
Recomendaciones directamente de Xbox para limpiar de manera segura y adecuada la consola y controles

Productos de limpieza a evitar

  • Limpia vidrios que contengan amoníaco o solventes agresivos
  • Toallitas desinfectantes con blanqueador
  • Spray desinfectante aplicado directamente sobre la consola
  • Líquidos o aerosoles multiusos que no estén recomendados oficialmente por Microsoft
  • Alcohol en concentraciones superiores al 70%
  • Agua en abundancia sobre la superficie
  • Detergentes o jabones concentrados y no diluidos
  • Soluciones limpiadoras abrasivas o altamente corrosivas

El uso de estos productos puede provocar que los componentes plásticos se desgasten, cambien de color o sufran daños en la pintura y acabados exteriores. Además, la humedad excesiva puede filtrarse en los componentes electrónicos si el líquido entra en el interior por las rejillas de ventilación.

Herramientas que pueden dañar tu consola

  • Cepillos de cerdas duras
  • Esponjas ásperas o fibras para fregar
  • Papel absorbente que suelte residuos o pelusa
  • Paños no recomendados para superficies electrónicas
  • Cualquier objeto puntiagudo o metálico usado para retirar suciedad de las ranuras

Estos elementos pueden dejar rayones, desgastar la capa protectora del plástico y favorecer la acumulación de residuos que obstruyen la ventilación de la consola.

Evitar amoníaco, blanqueadores, alcohol concentrado
Evitar amoníaco, blanqueadores, alcohol concentrado y paños ásperos es clave para no dañar la carcasa ni los circuitos de la consola, advierten especialistas y el fabricante

Prácticas inseguras e inapropiadas

Para mantener cualquier consola Xbox en buen estado, nunca realices las siguientes acciones durante la limpieza:

  • Aplicar líquidos directamente sobre la superficie de la videoconsola o sus controles
  • Realizar la limpieza con la consola encendida o conectada a la corriente eléctrica
  • Intentar desmontar la carcasa o retirar piezas externas utilizando utensilios no específicos
  • Utilizar aire comprimido demasiado potente dirigido directamente a las rendijas (la presión elevada puede desplazar polvo hacia el interior de los circuitos)
  • Sumergir piezas en agua o cualquier tipo de solución líquida sin garantía de compatibilidad con componentes electrónicos

Estas prácticas aumentan el riesgo de cortocircuitos, daños internos permanentes y pérdida de la garantía oficial del producto.

Cómo limpiar correctamente la Xbox Series y sus accesorios

Además de conocer qué productos evitar, también resulta útil repasar el procedimiento general recomendado por Microsoft para limpiar consolas y accesorios:

  • Desconectar la consola de la corriente eléctrica antes de iniciar cualquier limpieza​
  • Utilizar siempre un paño suave, sin pelusa, preferentemente de microfibra​
  • Humedecer ligeramente el paño en una mezcla de agua y jabón neutro o en alcohol isopropílico al 70% o menos
  • Secar inmediatamente con un paño limpio y seco, asegurando que no queden residuos húmedos​
  • Para la limpieza regular de mandos, es posible emplear toallitas desinfectantes aprobadas como CaviWipes, Clorox Healthcare o PDI Sani-Cloth Plus (excepto en el mando Elite, donde únicamente pueden usarse paños humedecidos y no toallitas desinfectantes)

En auriculares, controles y otros accesorios es preferible recurrir únicamente a las opciones recomendadas y validarlas en el portal oficial de Xbox, para evitar daños por productos químicos incompatibles.

Cada cuánto debo limpiar la consola de Xbox

La limpieza de la Xbox Series X o Xbox Series S debe realizarse cada tres a seis meses, dependiendo del uso, la acumulación de polvo ambiental o la exposición accidental a suciedad. Un mantenimiento adecuado ayuda a evitar fallas en el sistema de refrigeración y conserva el aspecto estético del equipo.

Si se detecta un mal funcionamiento después de limpiar, es recomendable contactar al soporte oficial de Microsoft antes de intentar cualquier reparación adicional. Ello garantiza la protección del dispositivo y minimiza el riesgo de invalidar la garantía de fábrica.

Temas Relacionados

Xbox Series S/XConsolaControlesLimpieza XboxMicrosoftVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Usa Circle to Search en Android y vuélvete inmune a cualquier estafa en tu celular

El sistema analiza patrones comunes de fraude, como promesas de premios falsos o solicitudes de datos sensibles

Usa Circle to Search en

Modo ‘En tránsito’: la opción que tendría Android para quienes usan el celular en el transporte público

El nuevo modo busca reducir el ruido y las interrupciones en viajes en metro, autobús o tren

Modo ‘En tránsito’: la opción

Cómo conectarte a un WiFi sin contraseña de manera legal y segura

Compartir la conexión sin exponer la clave escrita es sencillo desde móviles u ordenadores autorizados, lo que facilita el acceso rápido y seguro en reuniones familiares o entornos laborales

Cómo conectarte a un WiFi

El metaverso de Meta tendrá cambios después de invertir 70 mil millones de dólares y apostar por la IA

Mark Zuckerberg tendría planes de reducir el presupuesto de Reality Labs y replantear la continuidad de Horizon Worlds y Quest

El metaverso de Meta tendrá

Tres juegos se van de PlayStation Plus Extra y Premium en diciembre de 2025: cuáles son

Esta eliminación afectará a usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 por igual

Tres juegos se van de
DEPORTES
La contundente frase de Colapinto

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Abu Dhabi: sufrió por el ritmo de su Alpine en la despedida del peor auto de la F1

Así quedó la tabla de títulos de la Fórmula 1 tras la histórica coronación de Lando Norris y McLaren

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 tras ser tercero en el GP de Abu Dhabi: Colapinto terminó en el último puesto

TELESHOW
Jimena Barón contó por qué

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El impacto de la sequía en la contaminación: por qué las plantas liberan más gases cuando el clima varía bruscamente

¿Fue África austral un inesperado refugio para los primeros humanos durante miles de años?