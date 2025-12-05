Google Chrome trae la mejor opción para estudiantes e investigadores: navegar en dos pestañas a la vez

Esta función de Chrome permite navegar por dos pestañas al tiempo. (Google)

Google Chrome ha incorporado una nueva función denominada ‘vista dividida’, que permite a los usuarios navegar de forma simultánea en dos pestañas dentro de la misma ventana.

Esta herramienta del navegador de Google resulta útil para quienes requieren consultar y comparar información en tiempo real, como estudiantes que investigan distintas fuentes para sus trabajos, profesionales que gestionan diversos documentos o cualquier persona que desee optimizar su productividad.

La función de vista dividida simplifica tareas como la redacción de informes, la toma de apuntes mientras se consulta material en línea o la referencia cruzada entre páginas web sin la necesidad de alternar entre múltiples ventanas.

Los usuarios pueden acceder a esta función en la versión para computadores. (Google Chrome)

Además, mejora la organización del espacio de trabajo y reduce la distracción, permitiendo seguir el contenido de interés de manera más eficiente.

Con esta actualización, Google Chrome responde a la demanda de usuarios que buscan herramientas que faciliten la multitarea y el acceso rápido a la información relevante.

Cómo habilitar la vista dividida en Google Chrome

Para habilitar la vista dividida en Google Chrome se deben seguir estos pasos:

Abrir una pestaña en Google Chrome. Dirigirse a algún hipervínculo que se encuentre integrado en la página que se está explorando. Hacer clic derecho y seleccionar ‘Abrir vínculo en vista dividida’.

Cabe señalar que esta función solo se encuentra disponible para computadores.

Esta función puede ser útil para estudiantes o investigadores. (Google Chrome)

Para qué sirve la vista dividida en Google Chrome

La función de vista dividida en Google Chrome permite visualizar y utilizar dos pestañas al mismo tiempo en la misma ventana, lo que facilita el trabajo en actividades que requieren comparar o consultar información de manera simultánea.

Este recurso es práctico para estudiantes que desean tomar apuntes en Google Docs mientras leen artículos científicos en otra pestaña.

Por ejemplo, un estudiante de historia puede tener abierta una investigación académica en un lado y, en el otro, su documento de trabajo, lo que le permite copiar datos relevantes y redactar sus ideas sin perder tiempo alternando entre pestañas.

Esta nueva función del navegador de Google es útil para las personas que necesitan navegar por dos pestañas al tiempo. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Los profesionales también encuentran beneficios en la vista dividida. Un analista financiero puede comparar una hoja de cálculo en Google Sheets con reportes económicos publicados en sitios de noticias.

De este modo, logra transferir datos o verificar información de manera ágil, lo que ahorra tiempo y reduce errores.

Además, esta herramienta resulta útil para programadores, quienes pueden visualizar el código fuente de un proyecto y la documentación técnica al mismo tiempo.

La vista dividida mejora la organización y la concentración, ya que disminuye la necesidad de abrir múltiples ventanas o alternar entre ellas. De este modo, se optimiza la productividad y la experiencia de navegación en el entorno digital.

Cuáles son las extensiones favoritas en Google Chrome en 2025

Google anunció cuáles fueron las 10 extensiones favoritas en Google Chrome durante el año 2025. Algunas de ellas son:

Monica.

Mónica lidera la selección como asistente de navegación impulsado por inteligencia artificial.

Esta extensión posibilita la interacción directa con archivos PDF, permitiendo extraer datos importantes, generar resúmenes y crear borradores de texto sin abandonar la pestaña activa.

Monica lidera la lista de extensiones para Chrome al facilitar la gestión de archivos PDF y la generación de resúmenes con inteligencia artificial. (Google)

Pensada para quienes requieren eficiencia al trabajar con documentos, Mónica aporta una integración efectiva entre la IA y la productividad cotidiana.

Sider.

Sider se distingue como una herramienta versátil diseñada para quienes necesitan estructurar y resumir información en línea. Permite al usuario obtener resúmenes de páginas web complejas, trabajar con documentos en tiempo real e interactuar mediante chats grupales que integran avanzados motores de inteligencia artificial.

HARPA AI.

HARPA AI es para quienes buscan automatizar su experiencia de navegación en la web.

Utilizando algoritmos de inteligencia artificial, esta extensión permite supervisar y recibir alertas automáticas sobre descensos de precios, modificaciones en la información de páginas elegidas o novedades relevantes en sitios de interés.