Tecno

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 5 de diciembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 379.91B de unidades creadas.

Precio de ethereum

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 09:30 horas (UTC) en 3147.68 dólares, lo que supone un cambio de -1.55% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de -0.52% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su popularidad de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las monedas digitales.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

El costo de bitcoin para este 5 de diciembre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El costo de bitcoin para

El código de ChatGPT revela integración en desarrollo con Apple Health

Informes señalan que OpenAI estaría trabajando para que su popular chatbot pueda acceder a los datos recolectados por la app Salud de Apple

El código de ChatGPT revela

AWS lanza nuevas herramientas para crear y personalizar LLMs sin gestionar infraestructura

El avance principal presentado por Amazon Web Services es la posibilidad de adaptar modelos de lenguaje grandes a medida utilizando dos de sus plataformas más relevantes en IA en la nube

AWS lanza nuevas herramientas para

Jensen Huang, CEO de Nvidia, admite que trabaja 7 días a la semana: “Es agotador”

La presión constante y la ansiedad marcan la vida del CEO de Nvidia, quien considera que la adversidad es clave para alcanzar grandes logros

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

Cuáles fueron las canciones más buscadas en Google este 2025: Bad Bunny y Taylor Swift lideran

DtMF y Eldest Daughter son dos de las canciones más buscadas en el mundo en Google

Cuáles fueron las canciones más
DEPORTES
La FIFA realizará el sorteo

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto tuvo una buena acutación y finalizó 10° en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

TELESHOW
Wanda Nara y La Reini

Wanda Nara y La Reini confesaron sus retoques estéticos en MasterChef Celebrity

Cazzu opinó sobre el proyecto de ley inspirado en su nombre: “Me pone feliz que para algunos yo represente cosas buenas”

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

INFOBAE AMÉRICA

El estremecedor caso del hombre

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis