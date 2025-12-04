Netflix ha comenzado a prohibir la transmisión del teléfono al televisor

Netflix confirma restricciones para enviar contenido desde smartphones a TV mediante “casting”. (Reuters)

Las restricciones en la función de transmisión de contenido desde dispositivos móviles a televisores se han incrementado para los suscriptores de Netflix, según lo documentado por la propia plataforma en su Centro de Ayuda y por pruebas de medios tecnológicos.

Las aplicaciones oficiales para Smart TV o la conexión directa de dispositivos son, a partir de ahora, las principales vías sugeridas para acceder al catálogo en la pantalla grande, dejando en el pasado la comodidad del “casting” para la mayoría de los usuarios.

El cambio ha generado dudas sobre su fecha de implementación exacta. El registro más temprano sobre la nueva limitación proviene de una publicación en Reddit fechada el 14 de noviembre.

Solo aplicaciones oficiales y conexiones directas a Smart TV mantendrán el acceso completo al catálogo. (Europa Press)

En corroboraciones independientes, como la realizadas por CNET, se comprobó que un televisor LG que anteriormente permitía la función de transmitir contenido desde el móvil había perdido dicha capacidad.

Asimismo, los intentos de duplicar la pantalla en dispositivos móviles recientes, como un iPhone 17 Pro con la última actualización de sistema operativo y un plan estándar de Netflix, resultaban infructuosos debido a errores específicos que se reflejaban en la aparición del código “E100”.

Los usuarios de planes con publicidad tienen todavía menos margen de acción: la página de ayuda de la compañía aclara que en estos casos no solo se ha deshabilitado la transmisión, sino también cualquier intento de duplicar la pantalla desde dispositivos móviles, incluso con hardware anterior que solía admitir estos métodos.

Los planes con publicidad tienen bloqueada cualquier función de transmisión o duplicado de pantalla. (Europa Press)

Dispositivos que aún permiten la transmisión con Netflix

Aunque la empresa aún no ha emitido declaraciones públicas para explicar esta medida, su sitio de soporte técnico actualmente orienta a los suscriptores hacia el uso de aplicaciones integradas en televisores y dispositivos compatibles.

Según estas especificaciones, solo quienes posean un plan sin anuncios podrían encontrar disponible la función de transmisión en algunos modelos antiguos de hardware, como el Chromecast de tercera generación o anteriores, Google Nest Hub, y determinados televisores de las marcas Vizio y Compal.

Mientras tanto, la decisión de Netflix se produce en un contexto en el que las plataformas de contenidos audiovisuales, así como los servicios de música como Spotify, continúan incrementando sus tarifas.

Este hecho, de acuerdo con medios especializados, ha motivado a una parte de la audiencia a replantearse la continuidad de sus suscripciones para optimizar sus gastos, especialmente ante la reducción de funcionalidades tradicionalmente valoradas por los usuarios.

Chromecast de tercera generación y algunos modelos antiguos aún permiten la función en planes sin anuncios. (Netflix)

Problemas con Netflix en ciertos dispositivos

El aviso “Esta versión de la app ya no es compatible” apareció recientemente entre usuarios de Netflix que acceden a la plataforma desde dispositivos antiguos o con sistemas operativos desactualizados. Este mensaje indica que la aplicación dejó de recibir soporte y ya no permite ingresar al servicio de streaming.

Para resolver el inconveniente, es necesario actualizar la app a través de la tienda oficial del sistema operativo, siempre que el dispositivo admita versiones recientes de la aplicación.

En los casos en que no es posible actualizar debido a la antigüedad del sistema operativo, una alternativa es ingresar a Netflix desde el navegador web del dispositivo. Aunque esta opción puede ofrecer menos funciones que la aplicación y resulta menos práctica, permite seguir utilizando el servicio sin requerir un aparato adicional. Se recomienda mantener la aplicación y el sistema operativo al día para evitar situaciones similares.

Los dispositivos de Smart TV lanzados antes de 2014 suelen afrontar más limitaciones de compatibilidad, mientras que los modelos nuevos presentan menos complicaciones al momento de actualizar la app. Si ninguna de las alternativas anteriores resulta viable, la única solución sería optar por un equipo más moderno capaz de soportar las versiones actuales de Netflix, lo que garantizaría acceso a las funciones principales de la plataforma.