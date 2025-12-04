Google Perú revela lo más buscado en 2025: el nuevo presidente José Jerí, Robert Prevost, el Mundial de Clubes y más

Conoce los temas y personajes más buscados en Google Perú durante el 2025. (Google)

Google publicó su informe anual “El Año en Búsquedas 2025”, un repaso de los temas que más despertaron interés entre los peruanos a lo largo del año. La lista, que combina acontecimientos deportivos como el Mundial de Clubes, consultas políticas luego de la vacancia y posterior sucesión de un nuevo presidente, entre otros.

Este informe demuestra que el país recurrió masivamente a la plataforma para comprender mejor su entorno, mantenerse actualizado y participar en las conversaciones que dominaron la agenda nacional e internacional.

Asimismo, destacan algunos acontecimientos que enlutaron al país, como la muerte del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa; y también el repentino fallecimiento del periodista Jaime Chincha.

Los peruanos no solo buscaron noticias nacionales, también internacionales. Foto: Composición Infobae Perú

Los eventos deportivos fue lo más buscado en Google Perú

En la parte superior del ranking general destacaron dos términos relacionados directamente con el fútbol: el Mundial de Clubes y el Mundial Sub 20. Ambos eventos acapararon la atención durante gran parte del año, tanto por la participación de equipos latinoamericanos como por el impacto mediático que generaron los partidos y sus resultados.

A estas búsquedas se sumaron consultas constantes sobre la Selección Peruana, desde calendarios y horarios hasta análisis previos a partidos clave, esto pese a que tenían muy pocas chances de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

La Selección Peruana estuvo entre los temas más buscados de Google Perú. - créditos: FPF

La política también destacó entre lo más buscado de Google Perú

El interés por la coyuntura nacional también quedó reflejado en los datos. Los usuarios acudieron a Google para obtener información precisa sobre temas económicos, cambios legislativos y autoridades nacionales. Entre las consultas más recurrentes destacaron:

“Retiro AFP 2025” , por los debates en la Comisión de Economía del Congreso, donde se decidiría si se iba a permitir un nuevo retiro del fondo de pensiones.

“Cómo se llama el presidente del Congreso del Perú” , una búsqueda que se incrementó debido a la nueva vacancia presidencial, en el que el presidente del Congreso asumiría como nuevo jefe de Estado.

“José Jerí” , cuyo nombre registró un incremento notable tras asumir el mando de Presidente de la República.

“Cómo saber si estoy afiliado a un partido político”, ante las denuncias públicas de personas que aseguraban no estar inscritas en partidos políticos y figuraban activos en el Jurado Nacional de Elecciones.

Este conjunto de términos demuestra que, en paralelo al deporte, la política fue una de las principales preocupaciones informativas del país.

José Jerí asumió como nuevo presidente del Perú y millones de peruanos buscaron su nombre en Google. Foto: Andina / mapadelperu.blog

Los personajes fallecidos que fueron más buscados en Google

Una de las categorías más sensibles del informe fue “Nos dejaron”, donde los usuarios buscaron información tras la partida de figuras relevantes. Uno de los nombres más buscados fue el de Mario Vargas Llosa, quien es Premio Nobel de Literatura.

Jaime Chincha, fue otro de los nombres más buscados, pues el periodista falleció de manera inesperada, por lo que muchos peruanos quisieran saber la razón de su muerte. A ellos se le suma el fallecimiento del Papa Francisco.

La muerte de Mario Vargas Llosa provocó que millones de peruanos busquen noticias sobre el escritor.

Artistas, canciones y temas de interés de los peruanos en Google

Las búsquedas formuladas en forma de pregunta mostraron un abanico amplio de inquietudes cotidianas y fenómenos culturales. El país consultó desde datos prácticos, como “cómo saber mi código postal” o “cómo está el clima en Lima”, hasta dudas vinculadas a los derechos laborales, como “cuándo dan la CTS”.

Un comportamiento llamativo fue el interés por contenidos virales, entre ellos “qué significa tralalero tralala”, una frase que circuló masivamente en redes y generó miles de consultas en pocos días.

En cuanto a la categoría musical, las tendencias estuvieron marcadas por canciones que alcanzaron popularidad inmediata gracias a redes sociales como TikTok y plataformas de video. Entre las más buscadas se encontraron:

“Debí tirar más fotos” de Bad Bunny

“Baile inolvidable” de Bad Bunny

“Papasito” de Karol G

Estas búsquedas refuerzan el estrecho vínculo entre hábitos de consumo digital y lanzamientos que se vuelven virales en cuestión de horas.

Los brainrot italianos se volvieron viral en las redes sociales, lo que ocasionó las busquedas sobre su origen.

Un mapa digital del Perú en 2025

El informe de Google permite trazar un retrato claro de lo que movilizó a los peruanos durante el año:

El fútbol siguió siendo una fuerza transversal;

La política mantuvo en alerta informativa al país;

El entretenimiento global continuó consolidándose como parte del consumo cultural cotidiano;

Los virales marcaron tendencia;

Las despedidas de figuras influyentes generaron un fuerte impacto emocional.

El “Año en Búsquedas 2025” no solo muestra qué quiso saber el Perú, sino también cómo se relaciona con su entorno y qué temas generan mayor resonancia en una sociedad cada vez más conectada.