Tecno

Google Perú revela lo más buscado en 2025: el nuevo presidente José Jerí, Robert Prevost, el Mundial de Clubes y más

Las consultas sobre el Mundial de Clubes, el presidente José Jerí y la elección de Robert Prevost como nuevo papa de la Iglesia Católica, lideraron el interés digital del país

Guardar
Conoce los temas y personajes
Conoce los temas y personajes más buscados en Google Perú durante el 2025. (Google)

Google publicó su informe anual “El Año en Búsquedas 2025”, un repaso de los temas que más despertaron interés entre los peruanos a lo largo del año. La lista, que combina acontecimientos deportivos como el Mundial de Clubes, consultas políticas luego de la vacancia y posterior sucesión de un nuevo presidente, entre otros.

Este informe demuestra que el país recurrió masivamente a la plataforma para comprender mejor su entorno, mantenerse actualizado y participar en las conversaciones que dominaron la agenda nacional e internacional.

Asimismo, destacan algunos acontecimientos que enlutaron al país, como la muerte del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa; y también el repentino fallecimiento del periodista Jaime Chincha.

Los peruanos no solo buscaron
Los peruanos no solo buscaron noticias nacionales, también internacionales. Foto: Composición Infobae Perú

Los eventos deportivos fue lo más buscado en Google Perú

En la parte superior del ranking general destacaron dos términos relacionados directamente con el fútbol: el Mundial de Clubes y el Mundial Sub 20. Ambos eventos acapararon la atención durante gran parte del año, tanto por la participación de equipos latinoamericanos como por el impacto mediático que generaron los partidos y sus resultados.

A estas búsquedas se sumaron consultas constantes sobre la Selección Peruana, desde calendarios y horarios hasta análisis previos a partidos clave, esto pese a que tenían muy pocas chances de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

La Selección Peruana estuvo entre
La Selección Peruana estuvo entre los temas más buscados de Google Perú. - créditos: FPF

La política también destacó entre lo más buscado de Google Perú

El interés por la coyuntura nacional también quedó reflejado en los datos. Los usuarios acudieron a Google para obtener información precisa sobre temas económicos, cambios legislativos y autoridades nacionales. Entre las consultas más recurrentes destacaron:

  • “Retiro AFP 2025”, por los debates en la Comisión de Economía del Congreso, donde se decidiría si se iba a permitir un nuevo retiro del fondo de pensiones.
  • “Cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, una búsqueda que se incrementó debido a la nueva vacancia presidencial, en el que el presidente del Congreso asumiría como nuevo jefe de Estado.
  • “José Jerí”, cuyo nombre registró un incremento notable tras asumir el mando de Presidente de la República.
  • “Cómo saber si estoy afiliado a un partido político”, ante las denuncias públicas de personas que aseguraban no estar inscritas en partidos políticos y figuraban activos en el Jurado Nacional de Elecciones.

Este conjunto de términos demuestra que, en paralelo al deporte, la política fue una de las principales preocupaciones informativas del país.

José Jerí asumió como nuevo
José Jerí asumió como nuevo presidente del Perú y millones de peruanos buscaron su nombre en Google. Foto: Andina / mapadelperu.blog

Los personajes fallecidos que fueron más buscados en Google

Una de las categorías más sensibles del informe fue “Nos dejaron”, donde los usuarios buscaron información tras la partida de figuras relevantes. Uno de los nombres más buscados fue el de Mario Vargas Llosa, quien es Premio Nobel de Literatura.

Jaime Chincha, fue otro de los nombres más buscados, pues el periodista falleció de manera inesperada, por lo que muchos peruanos quisieran saber la razón de su muerte. A ellos se le suma el fallecimiento del Papa Francisco.

La muerte de Mario Vargas
La muerte de Mario Vargas Llosa provocó que millones de peruanos busquen noticias sobre el escritor.

Artistas, canciones y temas de interés de los peruanos en Google

Las búsquedas formuladas en forma de pregunta mostraron un abanico amplio de inquietudes cotidianas y fenómenos culturales. El país consultó desde datos prácticos, como “cómo saber mi código postal” o “cómo está el clima en Lima”, hasta dudas vinculadas a los derechos laborales, como “cuándo dan la CTS”.

Un comportamiento llamativo fue el interés por contenidos virales, entre ellos “qué significa tralalero tralala”, una frase que circuló masivamente en redes y generó miles de consultas en pocos días.

En cuanto a la categoría musical, las tendencias estuvieron marcadas por canciones que alcanzaron popularidad inmediata gracias a redes sociales como TikTok y plataformas de video. Entre las más buscadas se encontraron:

  • “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny
  • “Baile inolvidable” de Bad Bunny
  • “Papasito” de Karol G

Estas búsquedas refuerzan el estrecho vínculo entre hábitos de consumo digital y lanzamientos que se vuelven virales en cuestión de horas.

Los brainrot italianos se volvieron
Los brainrot italianos se volvieron viral en las redes sociales, lo que ocasionó las busquedas sobre su origen.

Un mapa digital del Perú en 2025

El informe de Google permite trazar un retrato claro de lo que movilizó a los peruanos durante el año:

  • El fútbol siguió siendo una fuerza transversal;
  • La política mantuvo en alerta informativa al país;
  • El entretenimiento global continuó consolidándose como parte del consumo cultural cotidiano;
  • Los virales marcaron tendencia;
  • Las despedidas de figuras influyentes generaron un fuerte impacto emocional.

El “Año en Búsquedas 2025” no solo muestra qué quiso saber el Perú, sino también cómo se relaciona con su entorno y qué temas generan mayor resonancia en una sociedad cada vez más conectada.

Temas Relacionados

GoogleMundial de ClubesJosé JeríMario Vargas LlosaRobert Prevostperu-noticias

Últimas Noticias

Grabación de pantalla en Windows 11: opciones, accesos rápidos y funciones ocultas

Windows 11 ofrece varias formas nativas de capturar la pantalla, desde atajos rápidos hasta herramientas integradas poco conocidas

Grabación de pantalla en Windows

Estás son las preguntas que jamás deberías hacerle a Alexa o Siri

Limitar la gestión de contraseñas, asuntos médicos o información de terceros es vital según expertos, mientras que la configuración de privacidad y la revisión de audios protege ante activaciones accidentales

Estás son las preguntas que

No más contenido generado por IA: la curiosa extensión que devuelve la web al año 2022

La investigadora Tega Brain lanzó Slop Evader, una extensión que oculta todo contenido publicado después de noviembre de 2022 para reducir la exposición a información generada por IA

No más contenido generado por

Las 10 extensiones favoritas de Google para Chrome en 2025

Gran parte de las sugerencias están orientadas a soluciones de IA para videollamadas y textos

Las 10 extensiones favoritas de

Nicolas Cage arremete contra los actores que usan IA: “es un callejón sin salida si un robot manipula la actuación”

Figuras clave del séptimo arte advierten sobre el peligro de reemplazar la creatividad humana por algoritmos, señalando que la autenticidad y la emoción corren riesgo ante el avance de la tecnología en la industria audiovisual

Nicolas Cage arremete contra los
DEPORTES
La Semana del Tenis, el

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

El contundente apoyo de Verstappen a Antonelli tras las críticas que recibió en Qatar: “No te preocupes por esta clase de gente”

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

TELESHOW
El presente sentimental de Laurita

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio exigió a los

Marco Rubio exigió a los países latinoamericanos “hacer más” para resolver la crisis en Haití

Ecuador desvinculó al gerente de un hospital público tras entregar el cuerpo de una niña a su madre en una caja de cartón

Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma”

Una monumental torre diseñada por Norman Foster transforma el horizonte urbano de Manhattan

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin