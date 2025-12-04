Tecno

Dónde ver online el sorteo del Mundial 2026 y por qué Xuper TV o Magis TV no son una opción segura

La FIFA habilitará una plataforma oficial y gratuita para disfrutar de la designación de los grupos para la Copa del Mundo

Guardar
El sorteo de grupos del
El sorteo de grupos del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., con transmisión global en vivo. (FIFA)

El sorteo de grupos del Mundial 2026 despierta gran interés en millones de aficionados alrededor del planeta. El evento, organizado por la FIFA, definirá este viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C. cómo quedarán conformados los grupos que competirán en el torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Y será posible verlo en televisión desde varios lugares.

Existe un amplio interés por acceder al evento en vivo sin costo, algo que lleva a algunos usuarios a considerar alternativas de transmisión no oficiales. Entre las opciones más difundidas aparecen aplicaciones como Xuper TV y Magis TV, pero estas plataformas no son recomendadas, porque pueden implicar graves riesgos de seguridad para dispositivos y datos personales.

Al mismo tiempo, existen alternativas legales y gratuitas que permiten ver el evento sin exponerse a peligros innecesarios.

Por qué usar Xuper TV o Magis Tv es un peligro de seguridad

El auge de plataformas piratas como Xuper TV y Magis TV se ha observado en distintos países latinoamericanos, impulsado por la promesa de obtener contenido premium sin barreras. Sin embargo, instalar este tipo de aplicaciones representa una puerta abierta a múltiples amenazas informáticas.

Plataformas piratas como Xuper TV
Plataformas piratas como Xuper TV y Magis TV representan riesgos de seguridad y privacidad para los usuarios que buscan ver el sorteo.

Un análisis realizado por la empresa de ciberseguridad ESET sobre Magis TV advierte que “al instalar la aplicación, se solicitan permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma streaming convencional”.

Dentro de los permisos identificados se encuentran el acceso a información privada relacionada con otras aplicaciones, la posibilidad de montar y desmontar sistemas de archivos, y el envío de notificaciones potencialmente maliciosas.

A través del permiso android.permission.GET_TASKS, por ejemplo, una aplicación maliciosa podría descubrir información privada de las apps instaladas y del uso del dispositivo. El informe de ESET destaca que “un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones”.

Además, estas aplicaciones rara vez están disponibles en las tiendas oficiales de los sistemas operativos (Google Play Store para Android, App Store para iOS). La descarga desde sitios web alternativos elimina controles de seguridad y calidad, transformando estos portales en puntos de distribución de software malicioso que pueden robar información, dañar equipos o permitir fraudes financieros.

ESET advierte que Magis TV
ESET advierte que Magis TV solicita permisos invasivos que pueden exponer información privada y facilitar ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas gratuitas y legales hay para ver el sorteo del Mundial 2026

Frente a los riesgos que implica optar por aplicaciones piratas, destacan diversas plataformas legales y seguras para seguir el sorteo del Mundial 2026 en línea y sin costo. La opción principal a nivel global es FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA, que transmitirá el evento en vivo, gratuitamente y con la calidad garantizada por el organismo rector del fútbol.

A través de FIFA.com y FIFA+, el sorteo estará disponible en alta definición y con la cobertura oficial en todos los idiomas habilitados.

Además, distintas señales deportivas y plataformas digitales en cada país retransmitirán el sorteo de manera legal, permitiendo que los fanáticos accedan desde televisión abierta, cable o servicios de streaming reconocidos. Estas son las opciones:

  • Argentina
  • Canales de Televisión:
    • TyC Sports.
    • DSports.
  • Plataformas de Streaming:
    • TyC Sports Play.
    • DGO.
    • Cont.ar.
    • Disney+.
En Argentina, el sorteo del
En Argentina, el sorteo del Mundial 2026 podrá verse legalmente por TyC Sports, DSports, TyC Sports Play, DGO, Cont.ar y Disney+. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Colombia
  • Canales de Televisión:
    • Caracol Televisión.
    • Canal RCN.
    • DSports.
  • Plataformas de Streaming:
    • DGO.
    • Caracol Play.
    • Disney+.
  • Perú
  • Canales de Televisión:
    • América Televisión.
    • ATV.
    • Movistar Deportes.
  • Plataformas de Streaming:
    • América TVGO.
    • DGO.
    • Disney+.
  • México
  • Canales de Televisión:
    • Canal 5.
    • Las Estrellas.
    • TUDN.
  • Plataformas de Streaming:
    • ViX Premium.
  • España
  • Canales de Televisión:
    • La 1 (RTVE).
    • Gol.
  • Plataformas de Streaming:
    • RTVE Play.
El sorteo del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 comenzará a las 14:00 en Argentina, 12:00 en Colombia y Perú, 11:00 en México y 18:00 en España.(REUTERS/Denis Balibouse)

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington D. C. El inicio del evento está programado para las siguientes horas según el país:

  • Argentina: 14:00 (2:00 p. m.)
  • Colombia: 12:00 (mediodía)
  • Perú: 12:00 (mediodía)
  • México: 11:00 (11:00 a. m.)
  • España: 18:00 (6:00 p. m.)

El evento se iniciará con una antesala y presentaciones, mientras que el sorteo principal comenzará poco después de la hora pautada.

Temas Relacionados

Copa Mundial 2026Sorteo Mundial 2026FIFAXuper TVMagis TVFútbolAplicacionesStreamingMundial 2026TecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp: por qué veo un mensaje sobre el cierre de sesión de mi cuenta

Es un aviso que puede advertir sobre un posible ciberataque dirigido a registrar la cuenta con el mismo número telefónico en otro dispositivo. La aplicación de Meta enfatiza no compartir el código de verificación a extraños

WhatsApp: por qué veo un

‘Estado de fuga 1986′: todo sobre la nueva serie de Netflix inspirada en la masacre de Pozzetto

Este thriller psicológico, protagonizado por Andrés Parra y José Restrepo, explora la relación entre dos amigos atravesados por la oscuridad, trastornos de salud mental y secretos

‘Estado de fuga 1986′: todo

Webtoons: estas son las historietas digitales más populares para leer el fin de semana

Algunas de las historias han sido llevadas a la pantalla chica o al cine como el caso de las series de True Beauty o Solo Leveling

Webtoons: estas son las historietas

Estudio reveló que el trabajo remoto hace más felices a las personas: por qué

Investigación destaca que la eliminación de traslados y la gestión eficiente del tiempo permiten adoptar hábitos más sanos, como una mejor alimentación y mayor descanso, incrementando la satisfacción personal y profesional

Estudio reveló que el trabajo

La lista de empleos que pueden ser reemplazados por la IA en 2026, según un estudio

Un estudio del MIT advierte que hasta el 12% de los trabajadores en Estados Unidos podrían ser reemplazados por sistemas de inteligencia artificial para 2026

La lista de empleos que
DEPORTES
La delegación argentina que viajó

La delegación argentina que viajó al sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington DC: por qué no estará Messi

El jefe de los árbitros de FIFA explicó los “poderes especiales” que tendría el VAR en el Mundial: “Merece la pena”

“De los más potentes de la historia”: el penal a 130 kilómetros por hora que pateó el arquero del Napoli y recorre el mundo

Como en el cine, pero en la cancha: el llamativo método que implementó Luis Enrique en el entrenamiento del PSG

El sorprendente análisis de Batistuta: por qué hoy le aburre el fútbol y su optimista pronóstico sobre la Selección en el Mundial

TELESHOW
El gesto de China Suárez

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

INFOBAE AMÉRICA

Ruanda y el Congo firmaron

Ruanda y el Congo firmaron un acuerdo de paz junto a Trump mientras persisten los combates en el este africano

El arte de decir “no”: cómo los límites asertivos previenen el estrés y la fatiga crónica

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los gobiernes de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur

Daniel Noboa asistirá al Gran Premio de Abu Dhabi en medio de críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales