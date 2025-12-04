Dónde ver online el sorteo del Mundial 2026 y por qué Xuper TV o Magis TV no son una opción segura

El sorteo de grupos del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., con transmisión global en vivo. (FIFA)

El sorteo de grupos del Mundial 2026 despierta gran interés en millones de aficionados alrededor del planeta. El evento, organizado por la FIFA, definirá este viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C. cómo quedarán conformados los grupos que competirán en el torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Y será posible verlo en televisión desde varios lugares.

Existe un amplio interés por acceder al evento en vivo sin costo, algo que lleva a algunos usuarios a considerar alternativas de transmisión no oficiales. Entre las opciones más difundidas aparecen aplicaciones como Xuper TV y Magis TV, pero estas plataformas no son recomendadas, porque pueden implicar graves riesgos de seguridad para dispositivos y datos personales.

Al mismo tiempo, existen alternativas legales y gratuitas que permiten ver el evento sin exponerse a peligros innecesarios.

Por qué usar Xuper TV o Magis Tv es un peligro de seguridad

El auge de plataformas piratas como Xuper TV y Magis TV se ha observado en distintos países latinoamericanos, impulsado por la promesa de obtener contenido premium sin barreras. Sin embargo, instalar este tipo de aplicaciones representa una puerta abierta a múltiples amenazas informáticas.

Plataformas piratas como Xuper TV y Magis TV representan riesgos de seguridad y privacidad para los usuarios que buscan ver el sorteo.

Un análisis realizado por la empresa de ciberseguridad ESET sobre Magis TV advierte que “al instalar la aplicación, se solicitan permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma streaming convencional”.

Dentro de los permisos identificados se encuentran el acceso a información privada relacionada con otras aplicaciones, la posibilidad de montar y desmontar sistemas de archivos, y el envío de notificaciones potencialmente maliciosas.

A través del permiso android.permission.GET_TASKS, por ejemplo, una aplicación maliciosa podría descubrir información privada de las apps instaladas y del uso del dispositivo. El informe de ESET destaca que “un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones”.

Además, estas aplicaciones rara vez están disponibles en las tiendas oficiales de los sistemas operativos (Google Play Store para Android, App Store para iOS). La descarga desde sitios web alternativos elimina controles de seguridad y calidad, transformando estos portales en puntos de distribución de software malicioso que pueden robar información, dañar equipos o permitir fraudes financieros.

ESET advierte que Magis TV solicita permisos invasivos que pueden exponer información privada y facilitar ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas gratuitas y legales hay para ver el sorteo del Mundial 2026

Frente a los riesgos que implica optar por aplicaciones piratas, destacan diversas plataformas legales y seguras para seguir el sorteo del Mundial 2026 en línea y sin costo. La opción principal a nivel global es FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA, que transmitirá el evento en vivo, gratuitamente y con la calidad garantizada por el organismo rector del fútbol.

A través de FIFA.com y FIFA+, el sorteo estará disponible en alta definición y con la cobertura oficial en todos los idiomas habilitados.

Además, distintas señales deportivas y plataformas digitales en cada país retransmitirán el sorteo de manera legal, permitiendo que los fanáticos accedan desde televisión abierta, cable o servicios de streaming reconocidos. Estas son las opciones:

Argentina

Canales de Televisión: TyC Sports. DSports.

Plataformas de Streaming: TyC Sports Play. DGO. Cont.ar. Disney+.



En Argentina, el sorteo del Mundial 2026 podrá verse legalmente por TyC Sports, DSports, TyC Sports Play, DGO, Cont.ar y Disney+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia

Canales de Televisión: Caracol Televisión. Canal RCN. DSports.

Plataformas de Streaming: DGO. Caracol Play. Disney+.

Perú

Canales de Televisión: América Televisión. ATV. Movistar Deportes.

Plataformas de Streaming: América TVGO. DGO. Disney+.

México

Canales de Televisión: Canal 5. Las Estrellas. TUDN.

Plataformas de Streaming: ViX Premium.

España

Canales de Televisión: La 1 (RTVE). Gol.

Plataformas de Streaming: RTVE Play.



El sorteo del Mundial 2026 comenzará a las 14:00 en Argentina, 12:00 en Colombia y Perú, 11:00 en México y 18:00 en España.(REUTERS/Denis Balibouse)

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington D. C. El inicio del evento está programado para las siguientes horas según el país:

Argentina : 14:00 (2:00 p. m.)

Colombia : 12:00 (mediodía)

Perú : 12:00 (mediodía)

México : 11:00 (11:00 a. m.)

España: 18:00 (6:00 p. m.)

El evento se iniciará con una antesala y presentaciones, mientras que el sorteo principal comenzará poco después de la hora pautada.