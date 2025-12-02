Tecno

Cómo atacan los hackers en Instagram y qué señales advierten de una cuenta comprometida

Ataques mediante redes wifi inseguras, integraciones con otras plataformas y enlaces fraudulentos ponen en jaque la privacidad

Técnicas de hackeo en Instagram:
Técnicas de hackeo en Instagram: así funcionan y cómo protegerse de ataques y estafas

La popularidad de Instagram ha traído consigo una sofisticación en las técnicas de ataque utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer los perfiles de millones de usuarios en todo el mundo.

De acuerdo con la empresa del área de ciberseguridad, NordVPN, la plataforma, propiedad de Meta se encuentra entre los principales objetivos de ataques informáticos, algunos de los cuales afectan hasta a figuras públicas y empresas.

Cuáles son los métodos para hackear Instagram

Uno de los métodos más habituales es el ataque MITM (man-in-the-middle), en el que los hackers interceptan la información cuando el usuario se conecta a una red wifi insegura. Durante este proceso, los atacantes pueden capturar contraseñas y datos personales transmitidos sin la seguridad adecuada. El riesgo se multiplica en conexiones abiertas o públicas, donde intervenir el tráfico resulta más sencillo.

Ciberdelincuentes emplean métodos como MITM
Ciberdelincuentes emplean métodos como MITM y phishing para acceder a cuentas de Instagram, afectando a usuarios particulares, empresas y figuras públicas en todo el mundo con crecientes riesgos y sofisticación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica de phishing también está muy presente. Consiste en enviar enlaces que conducen a páginas falsas que imitan el inicio de sesión de Instagram. Cuando el usuario introduce sus credenciales, los datos quedan en manos de los delincuentes. Estas prácticas aumentan durante campañas de spam o cuando se prometen premios o beneficios exclusivos.

Otra vulnerabilidad surge de la integración de Instagram con otras plataformas, en especial con Facebook. Muchos usuarios vinculan cuentas para agilizar el acceso, pero si un ciberdelincuente logra ingresar en el perfil de Facebook, puede también obtener el control de la cuenta de Instagram asociada. Este acceso puede desembocar en la pérdida masiva de información y uso fraudulento de ambas cuentas.

Cómo identificar si te están hackeando

Detectar si el perfil ha sufrido un ataque requiere atención a ciertas señales. La primera advertencia es la imposibilidad de iniciar sesión por cambios en la contraseña o datos asociados como correo electrónico o número de teléfono.

Otra pista son las fotos o vídeos no publicados por el usuario, un fenómeno que la inteligencia artificial acelera al automatizar la difusión de contenido falso.

El riesgo de hackeo a
El riesgo de hackeo a perfiles de Instagram aumenta y obliga a extremar la seguridad digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ver nuevas cuentas seguidas sin justificación, el envío de mensajes sospechosos a los contactos o la recepción de alertas sobre accesos desde ubicaciones desconocidas refuerzan la sospecha de un hackeo. En muchos casos, amigos y familiares notifican que han recibido mensajes extraños o solicitudes de dinero provenientes del perfil vulnerado.

Qué hacer ante un hackeo y cómo denunciarlo

En caso de detectar actividad sospechosa, la recomendación de NordVPN es actuar con rapidez. Cambiar la contraseña por una combinación segura, evitar información personal predecible y activar la autenticación de dos factores (2FA) se presentan como acciones urgentes. La 2FA obliga a confirmar la identidad mediante un código temporal que llega al teléfono o correo, dificultando el acceso de terceros.

Asimismo, conviene recopilar pruebas del incidente, como capturas de pantalla de actividad fraudulenta o mensajes no autorizados. Esto facilitará la denuncia tanto de forma interna a Instagram como ante organismos especializados. En España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ofrece el teléfono 017 para asesorar a las víctimas de robos de cuentas o fraudes digitales.

Verificar que el correo y número vinculados siguen siendo propios es clave, así como utilizar el enlace de recuperación que envía la plataforma para intentar recuperar el control. No se recomienda jamás responder a mensajes sospechosos ni proporcionar información personal a desconocidos.

Mantener claves fuertes y evitar
Mantener claves fuertes y evitar enlaces sospechosos se consolidan como acciones imprescindibles para frenar la oleada de ciberataques - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos efectivos para proteger tu cuenta de Instagram

Las medidas preventivas son fundamentales para minimizar el riesgo. Uno de los consejos principales de expertos en ciberseguridad es: evitar conectar varias redes sociales bajo el mismo usuario y contraseña, generar claves distintas para cada servicio y evitar abrir enlaces recibidos sin confirmar su origen. También es recomendable mantener la cuenta privada, restringiendo la visualización solo a seguidores aprobados.

Finalmente, la cultura de la denuncia y la prevención siguen siendo elementos fundamentales para frenar la escalada de ataques en Instagram. Adoptar buenas prácticas, mantenerse informado y apoyarse en organismos especializados refuerzan la seguridad individual y colectiva en el entorno digital.

