Qué significa el emoji de la cara derretida en WhatsApp y cómo usarlo

Este emoji se puede usar en sentido figurado para expresar vergüenza, incomodidad o sentirse abrumado en ciertas situaciones

Este emoji también se puede
Este emoji también se puede utilizar con fines sarcásticos. (WhatsApp / Emojipedia)

WhatsApp incluye más de cien emojis, entre los cuales destaca la cara derretida, un símbolo cuyo significado puede no ser tan conocido.

Según Emojipedia, este emoji tiene tres usos principales. En primer lugar, se utiliza de forma literal para referirse a situaciones de calor extremo.

Además, puede emplearse en sentido figurado para expresar vergüenza, incomodidad o la sensación de estar abrumado ante determinadas circunstancias. Representa esos momentos en los que una persona se siente avergonzada o sobrepasada.

Por último, al tener los ojos y la boca deslizándose, pero conservando una sonrisa distorsionada, da un toque irónico o sarcástico. Esta peculiaridad hace que el emoji se utilice también en conversaciones para añadir sarcasmo o tomar una situación con humor, a pesar de la incomodidad que representa.

El emoji de la cara
El emoji de la cara derretida tiene tres significados oficiales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cómo usar el emoji de la cara derretida en WhatsApp

El emoji de la cara derretida es una de las incorporaciones más llamativas a la colección de WhatsApp.

Su diseño peculiar, en el que la cara parece deslizarse o deshacerse hacia abajo, permite expresar una amplia variedad de emociones y situaciones tanto literales como metafóricas. Usarlo correctamente puede aportar matices y profundidad a tus conversaciones diarias.

En primer lugar, el uso literal del emoji de la cara derretida es muy común en contextos relacionados con el clima o la temperatura.

Por ejemplo, si alguien comenta: “Hoy hace 40 grados, no soporto este calor”, está utilizando el emoji para ilustrar que se siente afectado por una jornada especialmente calurosa.

El emoji de la cara
El emoji de la cara derretida suele ser desconocido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En segundo lugar, también puede emplearse para reflejar emociones como vergüenza, incomodidad o agobio.

Si envías un mensaje como: “¡Me equivoqué en la presentación delante de todos!”, el emoji refuerza el sentimiento de bochorno o nerviosismo, transmitiendo que la situación resultó incómoda o abrumadora.

En el ámbito metafórico, el emoji sirve para situaciones donde uno se siente emocionalmente “derretido” por una preocupación, una mala noticia o el cansancio. Por ejemplo: “Después de tantas horas de trabajo, ya no puedo más”.

Finalmente, el aspecto peculiar de su expresión, con la sonrisa distorsionada, lo convierte en un recurso ideal para el humor sarcástico o irónico.

El emoji de la cara
El emoji de la cara derretida tiene diversos significados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si un amigo te dice “Llegué tarde otra vez al trabajo...”, puedes responder: “Vas a ganar el premio a la puntualidad”, usando el emoji para subrayar el tono irónico del comentario.

Qué otros emojis suelen tener significados desconocidos

Además del emoji de la cara derretida, existen muchos otros emojis en WhatsApp cuyo significado puede resultar desconocido o confuso para algunos usuarios.

Por ejemplo, el emoji de las manos juntas suele interpretarse como una señal de oración, pero en muchos países de Asia también representa agradecimiento o un simple saludo. Su significado dependerá del contexto en el que se utilice.

Otro caso es el emoji de la luna con cara, que a veces representa simplemente la luna llena, pero en tonos más informales puede expresar misterio, picardía o incluso incomodidad, dependiendo del contenido de la conversación.

El significado de muchos emojis
El significado de muchos emojis depende del contexto en que se usen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El emoji del mono tapándose los ojos va más allá de la idea literal de “no ver el mal”. Se usa frecuentemente para mostrar vergüenza, timidez o para responder ante algo sorprendente o embarazoso, como si el usuario prefiriera no mirar.

Por otro lado, el emoji de la carita al revés es común en mensajes irónicos o para restarle seriedad a una situación complicada, transmitiendo resignación o sarcasmo, aunque esto no siempre resulta evidente para todos.

El emoji de la gota de sudor a menudo se relaciona con cansancio o nerviosismo, pero también puede simbolizar alivio tras una situación tensa.

Estos ejemplos demuestran que conocer el verdadero significado y usos de cada emoji puede evitar malentendidos y enriquecer la comunicación digital, haciendo que los mensajes sean más claros y expresivos.

