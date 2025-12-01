Descubren malware en una versión de YouTube que está atacando televisores: cómo saber si estoy afectado

La aplicación seguirá funcionando, pero ya no como una plataforma independiente en televisores. (Google)

Una reciente investigación encontró que versiones de SmartTube, una aplicación alternativa no oficial para ver YouTube en televisores, resultaron infectadas con malware.

A raíz del descubrimiento, decenas de usuarios comenzaron a preguntarse si habían puesto en riesgo su privacidad sin saberlo y qué pasos debían seguir para proteger sus dispositivos, ante el uso de estas apps no autorizadas.

Qué es SmartTube y cómo surgió el problema

SmartTube se posicionó como la elección predilecta entre los usuarios de Android TV y Fire TV para disfrutar de YouTube en los televisores. Permitía acceder al contenido de la plataforma sin depender de la aplicación oficial de Google.

El problema inició la última semana de noviembre, cuando la comunidad advirtió que Google había bloqueado de manera repentina SmartTube, forzando a los usuarios a optar nuevamente por la app oficial. El desconcierto creció rápido, ya que la empresa no brindó detalles inmediatos.

Mujer, configuración de tv, televisor, control remoto, hogar, luz natural, minimalista, sillón, sofá (Imágen ilustrativa Infobae)

Pronto se supo el motivo: tras una revisión interna y el uso de Google Play Protect, se descubrió malware en diversas versiones de SmartTube. El desarrollador de la aplicación, Yuliskoc, confirmó a través de GitHub que la amenaza era real y que las versiones comprometidas resultaron de un incidente complejo.

La clave del problema residió en el equipo de desarrollo: el ordenador encargado de compilar los archivos APK de SmartTube para su publicación en la página oficial de GitHub estaba comprometido con malware. Este compromiso permitió que personas malintencionadas incluyeran código dañino en los archivos oficiales, sin que ni el desarrollador ni los usuarios se dieran cuenta en un primer momento.

Cuáles son las versiones afectadas

El rango de versiones con problemas resulta particularmente importante para quienes frecuentan la actualización de aplicaciones a través de repositorios de terceros.

Según los informes y declaraciones oficiales, las versiones sospechosas de SmartTube que contienen código peligroso corresponden, al menos, a los siguientes lanzamientos: desde la 28.56 hasta la 30.51, con especial énfasis en las versiones 30.43 hasta la 30.47, identificadas como distribuidas a principios del mes en curso.

criminales, hackers, maldad, tecnología, ciberseguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se detectó que tanto las versiones alojadas en GitHub como en APKMirror podían haber estado infectadas. Google y Amazon instalaron mecanismos automáticos de protección, lo que derivó en la eliminación forzosa de SmartTube en algunos dispositivos. Al principio se atribuyó esta reacción a un problema con la exposición de la firma digital de la app, sin embargo, la verdadera razón fue la presencia de malware.

El desarrollador de SmartTube advirtió que su firma digital, utilizada para autenticar las aplicaciones oficiales, había quedado expuesta después de que su equipo se infectó. Esto abría la puerta a que terceros pudieran crear aplicaciones maliciosas suplantando la identidad de versiones legítimas.

Qué puede hacer el malware en el televisor

El riesgo para el usuario reside en la posibilidad de que información sensible sobre la red y los dispositivos conectados en el hogar quede expuesta a ciberdelincuentes. Los datos comprometidos, aunque en principio no parecían permitir el control total del aparato, podían utilizarse para realizar ataques dirigidos más efectivos, aprovechando las vulnerabilidades detectadas en la red.

El malware insertado en estas versiones no tenía la capacidad de robar credenciales específicas, ni de manipular las cuentas de Google o YouTube más allá de los permisos mínimos concedidos por la aplicación.

Mujer rubia, configuración de televisor, televisor, mujer, control remoto, sofá, sillón, hogar, tv, ambiente cálido (Imágen ilustrativa Infobae)

Un aspecto que juega a favor de los usuarios es que SmartTube solicita permisos limitados para operar. La app no pide datos de acceso directo ni contraseñas y solo accede a las autorizaciones esenciales para mostrar contenido. Aun así, queda margen de exposición: la configuración de la cuenta de Google vinculada a la smart TV podría verse comprometida, al igual que la actividad asociada en YouTube.

Por otro lado, si el usuario había concedido acceso a Google Drive para fines de respaldo, ese vínculo sigue siendo limitado y no da a la app control amplio sobre los archivos de la cuenta.

Cómo evitar este tipo de riesgos

Este es un ejemplo de cómo usar aplicaciones no oficiales es un riesgo continuo. Al no tener el respaldo de seguridad de sus desarrolladores originales, en este caso Google, los usuarios quedan expuestos a que un problema externo (como la infección de un computador) pueda terminar en un ataque masivo y sus datos puedan ser vulnerados.

Por lo que la mejor solución siempre será instalar las aplicaciones oficiales y desde los canales autorizados.