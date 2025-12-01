Aprende edición, storytelling y marketing digital por internet gratuitamente: descubre cómo inscribirte

Tecno

En un mundo donde la presencia digital y la producción de contenidos relevantes son clave tanto para creativos autónomos como para profesionales de empresas y medios, la capacitación continua en edición, narrativa digital y marketing resulta cada vez más esencial.

El programa nacional Digital-IA se presenta como una solución innovadora y gratuita para fortalecer competencias digitales, pensamiento crítico y habilidades para el análisis mediático, dirigido especialmente a quienes buscan adaptarse y destacar frente a los desafíos de la desinformación en la era digital.

Todos los perfiles pueden acceder
Todos los perfiles pueden acceder a las capacitaciones virtuales y gratuitas que está haciendo MinTic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el proyecto de cursos digitales en Colombia

Digital-IA es un ecosistema nacional de alfabetización mediática e informacional (AMI) orientado a ciudadanos de todas las edades que desean desarrollar destrezas en producción digital, análisis crítico y resiliencia frente a información engañosa.

Esta plataforma pública, respaldada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic), basa su misión en democratizar el acceso al conocimiento digital, fomentar la conversación responsable en internet y fortalecer saberes basados en tecnologías abiertas.

A través de cinco módulos interconectados y completamente gratuitos, Digital-IA promueve nuevas formas de aprendizaje sobre edición multimedia, storytelling transmedia, estrategias de marketing digital, posicionamiento en redes sociales, análisis de audiencias, producción de guiones para distintos formatos y más. Todo esto se complementa con herramientas de autoformación, una serie web con enfoque en paz mediática, y la primera estrategia transmedia para educomunicación en Colombia.

Cuáles son los cursos que puedes certificar

Digital-IA pone a disposición de los usuarios una plataforma E-learning que reúne los cursos más demandados por el mercado laboral y las industrias creativas digitales, abordando desde los fundamentos de la edición audiovisual hasta las últimas tendencias en comunicación y monetización en línea:

Cinco módulos virtuales y autoformativos
Cinco módulos virtuales y autoformativos permiten a usuarios de todas las edades certificar destrezas en edición de video, audio, storytelling y estrategias para enfrentar los retos de la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Edición de video con DaVinci Resolve: Aprende a dominar uno de los softwares más utilizados en la industria audiovisual para cine y televisión.
  • Edición de audio en Audacity: Descubre técnicas profesionales de edición de sonido para pódcast, radio y proyectos multimedia.
  • Producción de contenido web: Maneja herramientas y conceptos clave para crear, distribuir y monetizar contenidos en redes sociales y sitios digitales.
  • Storytelling transmedia: Explora la narrativa aplicada a videojuegos, videos, pódcast y diversos formatos digitales, generando experiencias inmersivas y multiplataforma.
  • Marketing digital e influencer marketing: Incorpora metodologías para análisis de audiencias, posicionamiento digital y estrategias de engagement, incluyendo gamificación y streaming.
  • Técnicas de crossmedia: Aprende a conectar diversos canales de comunicación y expandir narrativas usando múltiples soportes y recursos digitales.

Además, todos los cursos de Digital-IA otorgan constancia oficial certificada por el MINTIC, que es reconocida y puede fortalecer tu perfil profesional o académico.

Cómo inscribirse y comenzar los cursos

El proceso de inscripción es sencillo y completamente en línea:

  1. Ingresa a la plataforma oficial digitalia.gov.co/cursos.
  2. Regístrate con tus datos personales; el registro no toma más de un minuto.
  3. Elige entre los cursos disponibles: Multimedia, Transmedia y Crossmedia.
  4. Accede a cada lección, compuesta por videos cortos de cinco a ocho minutos, que puedes ver en cualquier momento.
  5. Al finalizar cada curso, descarga tu constancia de participación y añade este logro a tu hoja de vida.

Cómo es la dinámica de los cursos gratuitos

Desde manejo de DaVinci Resolve
Desde manejo de DaVinci Resolve hasta análisis de tendencias, la plataforma permite aprender a tu ritmo, certificar conocimientos y participar de una comunidad comprometida con la calidad y la ética digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cursos ofrecen una serie de beneficios clave para quienes buscan capacitarse en el ámbito digital. El acceso a todos los módulos y videos es completamente gratuito, y el formato virtual asincrónico permite aprender a cualquier hora y desde cualquier lugar, adaptándose a los ritmos personales.

Los contenidos se mantienen actualizados y abordan tanto las tendencias del mercado digital como los desafíos de la desinformación, lo que garantiza una formación relevante.

Además, quienes completan los cursos reciben una constancia oficial que acredita los conocimientos adquiridos, herramienta valiosa para avanzar en la búsqueda de empleo o para el desarrollo profesional. El programa también impulsa el pensamiento crítico y dota a los participantes de recursos para analizar y enfrentar información manipulada, integrándolos a una comunidad nacional de aprendizaje y cultura digital.

Personas de diferentes perfiles, desde jóvenes creadores hasta profesionales consolidados, pueden beneficiarse de este nuevo ecosistema de aprendizaje digital.

Esta estrategia del MinTic y Digital-IA se consolida así como una alternativa para quienes desean mejorar habilidades clave en la creación de contenido, la gestión de información y el marketing digital, promoviendo la paz mediática y la ciudadanía digital responsable.

