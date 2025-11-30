Tecno

Tener un karaoke gratis en casa es posible gracias a la IA: cómo hacerlo

Herramientas como Demucs y Demucs-GUI separan la voz de la música, facilitando la creación de pistas instrumentales para karaoke

Hoy tener una noche de karaoke en casa no requiere comprar un dispositivo que nos permita hacer todo el proceso o pagar por programas. La inteligencia artificial nos puede ayudar a realizar el proceso sin costos y buenos resultados.

Esta tecnología está en varios programas, que se encargan de separar la voz de la parte instrumental. Por lo que la creatividad será clave para obtener los mejores resultados.

Herramientas gratuitas para tener un karaoke en casa

Un ejemplo pionero en la comunidad open source es Demucs, un sistema de IA para separar pistas de audio desarrollado inicialmente por investigadores de Meta. Gracias a la colaboración de la comunidad, Demucs se ha multiplicado en versiones gráficas como Demucs-GUI, que facilita aún más el proceso tanto en Mac como en PC.

Esta solución permite acceder, de manera local y privada, a una tecnología de separación musical que hasta hace no mucho solo estaba disponible para grandes estudios.

El uso es sencillo: el usuario selecciona la canción que quiere transformar en karaoke, la arrastra a la aplicación y el sistema separa automáticamente la voz principal de la música.

El resultado, si bien no llega al nivel de limpieza de las herramientas propietarias que emplean grandes productores, es suficientemente eficaz para uso doméstico o eventos sociales. Herramientas como Demucs han inspirado que programas profesionales como Cubase o ProTools también integren tecnologías similares.

Esta base tecnológica permitió a muchos aficionados dar el salto del consumo al redescubrimiento musical. No se trata solo de eliminar la voz para poder cantar encima, sino de analizar y explorar capas musicales que permanecían ocultas en grabaciones clásicas.

Al separar pistas como bajo, percusión o sintetizadores, los usuarios pueden desmenuzar discos históricos o recientes, sorprendiendo con arreglos que antes eran imperceptibles. El fenómeno alcanzó plataformas como YouTube, donde abundan los vídeos de deconstrucción musical y versiones instrumentales que atraen a músicos y entusiastas de todo el mundo.

Qué otras alternativas hay para tener un karaoke en casa

Junto a las soluciones de código abierto, varias plataformas en línea ofrecen crear karaokes fácilmente y sin instalar programas complejos. Entre los mejores programas de karaoke gratuitos con IA para 2025 destacan Vidnoz, MyEdit, Veed, Media.io y LALAL.AI. Cada una presenta ventajas particulares en cuanto a facilidad, calidad final y opciones de personalización.

  • Vidnoz

Su creador de vídeos musicales con IA reconoce automáticamente la voz principal de la pista, la separa, añade un avatar animado que mueve los labios como si cantara, y permite insertar y sincronizar la letra en pocos pasos.

La plataforma resulta muy intuitiva: tras subir la canción, el usuario puede editar el texto, ajustar los subtítulos y generar un video listo para compartir en redes sociales o reproducir en reuniones familiares.

Vidnoz permite elegir entre diferentes estilos visuales y exportar el resultado en formatos populares como MP4 o MOV, adaptados a las plataformas de video más usadas, desde TikTok a YouTube.

  • MyEdit

Para quienes buscan eliminar solamente la voz y quedarse con el acompañamiento musical, MyEdit ofrece una interfaz sencilla. Además de separar las voces, la herramienta permite modificar el tono y la velocidad del audio, adaptando la pista instrumental a diversos estilos o necesidades. Esto resulta ideal para practicar canto, realizar covers personalizados o preparar pistas para presentaciones.

  • Veed y Media.io

Veed aporta una experiencia enfocada a la edición visual del karaoke. Permite subir la pista sin voz, insertar manualmente la letra (o dejar que la herramienta lo haga), y personalizar la estética con plantillas y efectos visuales. Su proceso de exportación rápida y facilidad de uso lo convierten en una alternativa recomendable para quien no tiene experiencia previa.

Media.io, por su parte, se centra en la transformación automática de música en karaokes. Elimina la voz del archivo musical en segundos, y ofrece opciones sencillas para insertar letras y descargar un video instrumental apto para compartir en cualquier plataforma. Esta compatibilidad multiformato brinda flexibilidad a usuarios con diferentes necesidades.

  • LALAL.AI

Para quienes priorizan la calidad acústica, LALAL.AI destaca en la separación vocal y de instrumentos. Su motor impulsado por IA garantiza una limpieza de audio notable incluso en piezas musicales complejas.

Si bien este servicio no incluye por sí mismo la creación del video, sus resultados pueden combinarse con otras aplicaciones para producir karaokes con sonido profesional. LALAL.AI representa una de las pruebas más contundentes de cómo la IA puede transformar la creación audiovisual incluso a nivel doméstico.

