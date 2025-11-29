Tecno

Sundar Pichai, CEO de Google, predice que el vibe coding creará nuevas carreras para profesionales sin perfil tecnológico

La nueva tendencia de vibe coding promete derribar barreras técnicas y permitir que cualquier profesional cree aplicaciones con ayuda de la inteligencia artificial

La llamada vibe coding, una modalidad de programación apoyada en inteligencia artificial que permite crear aplicaciones con descripciones intuitivas y prototipos visuales, empieza a perfilarse como una puerta de entrada laboral para personas sin formación técnica.

Esa es la visión la viene planteando Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, al asegurar que esta forma de desarrollo hará que programar sea “más accesible, más emocionante” y que abrirá oportunidades profesionales similares a las que en su momento generaron los blogs y YouTube.

Las declaraciones se dieron en una entrevista para el podcast Google for Developers, donde Pichai comparó esta nueva ola de herramientas con fenómenos que transformaron industrias completas al democratizar la creación de contenido. Según explicó, trabajadores de áreas como recursos humanos, contabilidad o gestión administrativa ya están usando plataformas basadas en IA —como ChatGPT, Gemini, Claude o Replit— para crear sus propias aplicaciones sin conocimientos avanzados de programación.

Pichai destacó que la gran diferencia de la vibe coding es la capacidad de “mostrar” ideas de forma inmediata. Antes, dijo, un usuario debía describir un concepto y dejar que un equipo técnico lo interpretara. Ahora, cualquiera puede generar prototipos funcionales que aceleren las conversaciones y pruebas dentro de empresas tecnológicas o en proyectos personales.

Esta dinámica ya se observa en compañías como Meta, donde gerentes de producto desarrollan prototipos para presentarlos directamente a Mark Zuckerberg, o en Google, donde aumentó el número de empleados sin perfil técnico que envían cambios de código iniciales.

La tendencia se sostiene, en buena parte, por la madurez de los modelos de inteligencia artificial capaces de generar código, completar funciones, estructurar interfaces y corregir errores básicos. Aunque estas herramientas no reemplazan la labor especializada de un ingeniero, sí permiten experimentar con nuevos productos y explorar ideas que antes requerían meses de trabajo y presupuestos más elevados.

Sin embargo, el entusiasmo viene acompañado de advertencias. Pichai remarcó que esta modalidad no es adecuada para procesos críticos ni para software que dependa de altos estándares de seguridad. Los sistemas de IA aún pueden cometer errores, generar código inconsistente o introducir vulnerabilidades, por lo que delegar funciones sensibles sigue siendo inviable. Los desarrolladores coinciden en que la vibe coding funciona mejor para experimentos de bajo riesgo y no para la estructura central de plataformas o servicios empresariales.

Aun así, el impacto en las dinámicas laborales es innegable. La capacidad de visualizar una idea técnica sin dominar lenguajes de programación reduce barreras históricas en el sector tecnológico. Para Pichai, esta evolución hará que más personas puedan participar en procesos de innovación, impulsando nuevas especialidades híbridas que combinen creatividad, conocimiento del usuario y asistencia automatizada con IA.

El auge de estas herramientas también está modificando los flujos de trabajo dentro de Google. El ejecutivo señaló un incremento significativo en las llamadas listas de cambios iniciales, la primera contribución de código que un empleado hace dentro de un proyecto. Esto refleja que más áreas se involucran en el desarrollo de productos, acelerando la iteración interna y permitiendo que equipos tradicionalmente no técnicos participen en fases tempranas.

De cara al futuro, Pichai considera que la vibe coding evolucionará hacia experiencias aún más fluidas, capaces de traducir ideas abstractas en interfaces funcionales, simulaciones interactivas y aplicaciones completas. Aunque reconoció que la tecnología está en su punto “más imperfecto”, enfatizó que será la base para nuevas formas de crear software, productos digitales y servicios impulsados por IA.

La expectativa de Google es que estas herramientas no solo sirvan como apoyo para profesionales, sino que se conviertan en una vía para descubrir talentos emergentes que antes no habrían considerado ingresar al mundo del desarrollo. Con más empresas adoptando modelos de IA generativa en sus flujos de trabajo, esta tendencia podría redefinir la formación y las habilidades requeridas en los próximos años.

Para el CEO de Alphabet, lo más llamativo será ver lo que personas de todo el mundo construyan a partir de estas herramientas accesibles. La vibe coding, afirmó, apenas está comenzando a mostrar su potencial.

