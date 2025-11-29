Netflix: cuál es el código para desbloquear películas de terror

Netflix usa códigos secretos para acceder a categorías específicas, como películas de terror. REUTERS/Dado Ruvic

Netflix cuenta con una serie de códigos secretos que permiten acceder a contenido específico, como películas de terror. Por ejemplo, al ingresar el código 8711 en el buscador, aparecen títulos como ‘La llorona’ o ‘Slenderman’.

El código 11881, en cambio, da acceso a una selección de películas orientadas principalmente a un público adulto, donde se incluyen títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ‘365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo estilo.

Por su parte, el código 9875 despliega un catálogo de series y documentales de true crime, destacando producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.

Al ingresar el código 8711 en el buscador, se muestran títulos como La Llorona o Slenderman. (Netflix)

Qué otros códigos secretos hay en Netflix

Otros códigos secretos de Netflix son:

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Basta con ingresar este código en la barra de búsqueda para que se despliegue el contenido. (Netflix)

Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix

El origen de los códigos secretos de Netflix se remonta a los inicios de la plataforma como servicio de streaming, cuando su catálogo comenzó a expandirse rápidamente y surgió la necesidad de organizar la oferta de contenidos de manera más eficiente.

Para facilitar la búsqueda de títulos en medio de miles de opciones, Netflix desarrolló un sistema interno de clasificación basado en un detallado etiquetado por categorías y subcategorías.

Cada género, tema, estilo o público objetivo recibió un código numérico específico, lo que permitió crear una estructura mucho más precisa que la simple división por géneros generales como drama, comedia o acción.

Estos códigos existen desde los primeros años de Netflix como servicio de streaming. REUTERS/Claudia Greco

Originalmente, estos códigos servían únicamente para fines internos, posibilitando que los algoritmos de recomendación ofrecieran resultados más personalizados a cada usuario.

Sin embargo, con el tiempo, algunos suscriptores y entusiastas de la plataforma descubrieron que era posible acceder a estas categorías introduciendo los códigos directamente en la barra de búsqueda de Netflix, tanto en navegadores web como en algunas aplicaciones.

Esta “puerta de acceso” se popularizó rápidamente, ya que permitía a los espectadores descubrir películas y series por nichos temáticos muy específicos, encontrando contenido que de otro modo podía pasar desapercibido. Así, surgió la lista de códigos secretos que hoy complementa la experiencia de explorar Netflix.

Para qué sirven los códigos secretos de Netflix

Los códigos secretos de Netflix permiten a los usuarios acceder a categorías específicas de contenido dentro de la plataforma, facilitando la búsqueda de películas y series que no siempre aparecen en las recomendaciones habituales.

Cada género, tema o público recibió un código propio para organizar mejor el catálogo. REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo

Al ingresar estos códigos en el buscador, se despliegan listas temáticas muy detalladas, como terror clásico, comedias románticas extranjeras o documentales de crímenes reales, entre muchos otros géneros y subgéneros.

De esta forma, los códigos ayudan a descubrir títulos ocultos y a explorar el extenso catálogo de Netflix de manera más personalizada y eficiente, mejorando notablemente la experiencia de navegación.

Qué otras plataformas tienen códigos secretos

Diversos servicios de streaming y dispositivos también incluyen funciones ocultas o accesos especiales similares a los “códigos secretos de Netflix”, aunque varían en su funcionamiento. Por ejemplo:

En Apple TV no se usan códigos numéricos, pero sí hay menús y opciones ocultas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Apple TV, no se emplean códigos numéricos, pero existen menús y opciones ocultas que solo pueden activarse mediante combinaciones determinadas en el control remoto o configuraciones avanzadas.

Roku dispone de menús y paneles de configuración ocultos, que se activan con ciertas secuencias de teclas en el mando. Estas opciones permiten modificar ajustes que no están presentes en la interfaz regular, pero no ofrecen la posibilidad de explorar contenido oculto.

En el caso de Tubi, no se requieren códigos ocultos, ya que su buscador funciona mediante inteligencia artificial. Solo necesitas escribir términos específicos, como “thriller de acción”, para acceder a resultados relevantes de manera instantánea.