Netflix: cuál es el código para desbloquear películas de terror

Netflix cuenta con una serie de códigos secretos que permiten acceder a contenido específico, como películas de terror. Por ejemplo, al ingresar el código 8711 en el buscador, aparecen títulos como ‘La llorona’ o ‘Slenderman’.
El código 11881, en cambio, da acceso a una selección de películas orientadas principalmente a un público adulto, donde se incluyen títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ‘365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo estilo.
Por su parte, el código 9875 despliega un catálogo de series y documentales de true crime, destacando producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.
Qué otros códigos secretos hay en Netflix
Otros códigos secretos de Netflix son:
- Acción y aventuras: 1365
- Comedias: 6548
- Dramas: 5763
- Ciencia ficción y fantasía: 1492
- Documentales: 6839
- Series de TV: 83
- Películas de acción clásicas: 46576
- Dramas basados en libros: 4961
- Comedias románticas: 5475
- Películas extranjeras de terror: 8654
- Ciencia ficción de culto: 4734
- Cine infantil: 783
- Thrillers eróticos: 972
- Películas románticas con escenas para adultos: 11881
- Cine independiente de temática madura: 11079
Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix
El origen de los códigos secretos de Netflix se remonta a los inicios de la plataforma como servicio de streaming, cuando su catálogo comenzó a expandirse rápidamente y surgió la necesidad de organizar la oferta de contenidos de manera más eficiente.
Para facilitar la búsqueda de títulos en medio de miles de opciones, Netflix desarrolló un sistema interno de clasificación basado en un detallado etiquetado por categorías y subcategorías.
Cada género, tema, estilo o público objetivo recibió un código numérico específico, lo que permitió crear una estructura mucho más precisa que la simple división por géneros generales como drama, comedia o acción.
Originalmente, estos códigos servían únicamente para fines internos, posibilitando que los algoritmos de recomendación ofrecieran resultados más personalizados a cada usuario.
Sin embargo, con el tiempo, algunos suscriptores y entusiastas de la plataforma descubrieron que era posible acceder a estas categorías introduciendo los códigos directamente en la barra de búsqueda de Netflix, tanto en navegadores web como en algunas aplicaciones.
Esta “puerta de acceso” se popularizó rápidamente, ya que permitía a los espectadores descubrir películas y series por nichos temáticos muy específicos, encontrando contenido que de otro modo podía pasar desapercibido. Así, surgió la lista de códigos secretos que hoy complementa la experiencia de explorar Netflix.
Para qué sirven los códigos secretos de Netflix
Los códigos secretos de Netflix permiten a los usuarios acceder a categorías específicas de contenido dentro de la plataforma, facilitando la búsqueda de películas y series que no siempre aparecen en las recomendaciones habituales.
Al ingresar estos códigos en el buscador, se despliegan listas temáticas muy detalladas, como terror clásico, comedias románticas extranjeras o documentales de crímenes reales, entre muchos otros géneros y subgéneros.
De esta forma, los códigos ayudan a descubrir títulos ocultos y a explorar el extenso catálogo de Netflix de manera más personalizada y eficiente, mejorando notablemente la experiencia de navegación.
Qué otras plataformas tienen códigos secretos
Diversos servicios de streaming y dispositivos también incluyen funciones ocultas o accesos especiales similares a los “códigos secretos de Netflix”, aunque varían en su funcionamiento. Por ejemplo:
En Apple TV, no se emplean códigos numéricos, pero existen menús y opciones ocultas que solo pueden activarse mediante combinaciones determinadas en el control remoto o configuraciones avanzadas.
Roku dispone de menús y paneles de configuración ocultos, que se activan con ciertas secuencias de teclas en el mando. Estas opciones permiten modificar ajustes que no están presentes en la interfaz regular, pero no ofrecen la posibilidad de explorar contenido oculto.
En el caso de Tubi, no se requieren códigos ocultos, ya que su buscador funciona mediante inteligencia artificial. Solo necesitas escribir términos específicos, como “thriller de acción”, para acceder a resultados relevantes de manera instantánea.