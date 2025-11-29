Tecno

Netflix: cuál es el código para desbloquear películas de terror

Al ingresar la combinación numérica 8711 en el buscador de la plataforma streaming, aparecen títulos como ‘La llorona’ o ‘Slenderman’

Guardar
Netflix usa códigos secretos para
Netflix usa códigos secretos para acceder a categorías específicas, como películas de terror. REUTERS/Dado Ruvic

Netflix cuenta con una serie de códigos secretos que permiten acceder a contenido específico, como películas de terror. Por ejemplo, al ingresar el código 8711 en el buscador, aparecen títulos como ‘La llorona’ o ‘Slenderman’.

El código 11881, en cambio, da acceso a una selección de películas orientadas principalmente a un público adulto, donde se incluyen títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ‘365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo estilo.

Por su parte, el código 9875 despliega un catálogo de series y documentales de true crime, destacando producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.

Al ingresar el código 8711
Al ingresar el código 8711 en el buscador, se muestran títulos como La Llorona o Slenderman. (Netflix)

Qué otros códigos secretos hay en Netflix

Otros códigos secretos de Netflix son:

  • Acción y aventuras: 1365
  • Comedias: 6548
  • Dramas: 5763
  • Ciencia ficción y fantasía: 1492
  • Documentales: 6839
  • Series de TV: 83
  • Películas de acción clásicas: 46576
  • Dramas basados en libros: 4961
  • Comedias románticas: 5475
  • Películas extranjeras de terror: 8654
  • Ciencia ficción de culto: 4734
  • Cine infantil: 783
  • Thrillers eróticos: 972
  • Películas románticas con escenas para adultos: 11881
  • Cine independiente de temática madura: 11079
Basta con ingresar este código
Basta con ingresar este código en la barra de búsqueda para que se despliegue el contenido. (Netflix)

Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix

El origen de los códigos secretos de Netflix se remonta a los inicios de la plataforma como servicio de streaming, cuando su catálogo comenzó a expandirse rápidamente y surgió la necesidad de organizar la oferta de contenidos de manera más eficiente.

Para facilitar la búsqueda de títulos en medio de miles de opciones, Netflix desarrolló un sistema interno de clasificación basado en un detallado etiquetado por categorías y subcategorías.

Cada género, tema, estilo o público objetivo recibió un código numérico específico, lo que permitió crear una estructura mucho más precisa que la simple división por géneros generales como drama, comedia o acción.

Estos códigos existen desde los
Estos códigos existen desde los primeros años de Netflix como servicio de streaming. REUTERS/Claudia Greco

Originalmente, estos códigos servían únicamente para fines internos, posibilitando que los algoritmos de recomendación ofrecieran resultados más personalizados a cada usuario.

Sin embargo, con el tiempo, algunos suscriptores y entusiastas de la plataforma descubrieron que era posible acceder a estas categorías introduciendo los códigos directamente en la barra de búsqueda de Netflix, tanto en navegadores web como en algunas aplicaciones.

Esta “puerta de acceso” se popularizó rápidamente, ya que permitía a los espectadores descubrir películas y series por nichos temáticos muy específicos, encontrando contenido que de otro modo podía pasar desapercibido. Así, surgió la lista de códigos secretos que hoy complementa la experiencia de explorar Netflix.

Para qué sirven los códigos secretos de Netflix

Los códigos secretos de Netflix permiten a los usuarios acceder a categorías específicas de contenido dentro de la plataforma, facilitando la búsqueda de películas y series que no siempre aparecen en las recomendaciones habituales.

Cada género, tema o público
Cada género, tema o público recibió un código propio para organizar mejor el catálogo. REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo

Al ingresar estos códigos en el buscador, se despliegan listas temáticas muy detalladas, como terror clásico, comedias románticas extranjeras o documentales de crímenes reales, entre muchos otros géneros y subgéneros.

De esta forma, los códigos ayudan a descubrir títulos ocultos y a explorar el extenso catálogo de Netflix de manera más personalizada y eficiente, mejorando notablemente la experiencia de navegación.

Qué otras plataformas tienen códigos secretos

Diversos servicios de streaming y dispositivos también incluyen funciones ocultas o accesos especiales similares a los “códigos secretos de Netflix”, aunque varían en su funcionamiento. Por ejemplo:

En Apple TV no se
En Apple TV no se usan códigos numéricos, pero sí hay menús y opciones ocultas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Apple TV, no se emplean códigos numéricos, pero existen menús y opciones ocultas que solo pueden activarse mediante combinaciones determinadas en el control remoto o configuraciones avanzadas.

Roku dispone de menús y paneles de configuración ocultos, que se activan con ciertas secuencias de teclas en el mando. Estas opciones permiten modificar ajustes que no están presentes en la interfaz regular, pero no ofrecen la posibilidad de explorar contenido oculto.

En el caso de Tubi, no se requieren códigos ocultos, ya que su buscador funciona mediante inteligencia artificial. Solo necesitas escribir términos específicos, como “thriller de acción”, para acceder a resultados relevantes de manera instantánea.

Temas Relacionados

NetflixPelículas de terrorCódigosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Jensen Huang: qué estudió el CEO de Nvidia, cuánto dinero tiene y de dónde es

El patrimonio neto del ejecutivo nacido en Taiwán alcanza los USD 153,8 mil millones

Jensen Huang: qué estudió el

Revolución en Xiaomi: su nuevo sistema operativo ahora se conecta de forma nativa con productos Apple

La nueva versión de HyperOS incorpora funciones que permiten a los móviles de Xiaomi interactuar directamente con dispositivos del ecosistema Apple

Revolución en Xiaomi: su nuevo

Microsoft Edge estrena asistente de compras con Copilot: comparación de precios y alertas en tiempo real

Copilot ya funciona como un asesor de compras dentro de Edge y compara precios, analiza productos y alerta sobre rebajas sin instalar extensiones

Microsoft Edge estrena asistente de

Cómo se debe cargar el móvil para no dañar la batería

El primer paso es usar siempre el cargador original o, si no es posible, uno avalado por el fabricante

Cómo se debe cargar el
DEPORTES
Franco Colapinto tuvo otra mala

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Mariano Navone y la necesidad de cambiar el chip tras un año difícil: “Es momento de apretar el acelerador”

Espeluznante accidente en Brasil que dejó a dos pilotos hospitalizados: la cámara on board que mostró el incendio que se desató

Carlos Bianchi reveló los secretos del triunfo de Boca Juniors ante Real Madrid en la Copa Intercontinental del 2000

TELESHOW
Cherquis Bialo contó cómo fue

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

Luis Brandoni fue dado de alta luego de su internación por un pico de presión

INFOBAE AMÉRICA

La verdadera historia detrás de

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento

Un fósil de pie de 3,4 millones de años confirma la existencia de una nueva especie de homínido

“Le Freak”, el hit de Chic que nació entre una puerta cerrada y un brindis improvisado