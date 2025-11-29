Tecno

Las Guerreras K-pop: este es el prompt que necesitas para crear un imagen al estilo de la película de Netflix

Este proceso se puede realizar de forma gratuita en Gemini, la inteligencia artificial de Google. La herramienta permite transformar una fotografía personal al estilo de Rumi, la protagonista de esta producción animada

Guardar
Las protagonistas de esta película
Las protagonistas de esta película hacen parte de un grupo de K-pop ficticio llamado HUNTR/X. (Netflix)

Las Guerreras K-Pop es actualmente la película más popular en Netflix. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es posible transformar una fotografía personal para verse como Rumi, la protagonista de esta producción animada.

Para lograrlo, solo es necesario acceder a Gemini, la inteligencia artificial de Google, y utilizar un prompt específico que permite recrear el estilo del personaje principal en tu propia imagen.

Qué prompt usar para transformar una foto al estilo de Las Guerreras K-Pop

El prompt que debes utilizar para transformar una foto propia al estilo de Rumi de Las Guerreras K-Pop es el siguiente:

Es importante que la imagen
Es importante que la imagen propia de referencia sea nítida y el rostro de la persona se vea muy claro. (Gemini)

“Una foto de perfil cautivadora inspirada en el K-pop. El sujeto tiene un estilo atrevido y moderno, con toques sutilmente futuristas, pero usando exactamente mis rasgos faciales. Su peinado es una trenzapull-through larga y de un vibrante color púrpura. En lugar de la trenza tradicional de tres mechones, el cabello se va pasando repetidamente por secciones en forma de bucle para crear un acabado más grueso y voluminoso. Las secciones de la trenza se ajustan suavemente o se ‘aplastan’ para que luzcan más grandes y llenas. El maquillaje es llamativo, con énfasis en unos ojos definidos (por ejemplo, delineado marcado y sombras ahumadas) y un color de labios seguro y expresivo. Lleva una chaqueta bomber corta de color amarillo con detalles llamativos sobre un top blanco ajustado, combinada con shorts de mezclilla de tiro alto y botas negras de plataforma. Los accesorios incluyen un collar con dije y anillos únicos. La pose es dinámica y carismática, transmitiendo una sensación de determinación cool. El fondo muestra una ciudad iluminada con neones o un interior futurista de alta tecnología, reforzando la estética de ‘cazadora’. La iluminación es dramática y vibrante, con destellos de luces de colores (como azules eléctricos, púrpuras o fucsias) que crean fuertes contrastes y resaltados. Imagen en alta resolución, fotorrealista, adecuada para una foto de perfil en redes sociales.”

Realizar este proceso con Gemini
Realizar este proceso con Gemini es totalmente gratuito. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo usar este prompt en Gemini

Para usar este prompt en Gemini y obtener una foto al estilo de Rumi de Las Guerreras K-Pop, ingresa a la aplicación móvil o al sitio web de la inteligencia artificial de Google. Después, sube una imagen en la que tu rostro se distinga claramente y escribe el prompt de forma precisa.

Cómo escoger qué fotografía utilizar

Para que la transformación en Rumi, la protagonista de Las Guerreras K-Pop, sea lo más precisa posible, es importante seleccionar cuidadosamente la fotografía que vas a usar. Asegúrate de que tu rostro se vea nítido, con buena iluminación y un fondo neutro.

Se recomienda evitar imágenes lejanas, con filtros, en grupo o con elementos que tapen el rostro. Es preferible mirar de frente a la cámara y mantener una expresión natural, lo que permite que la inteligencia artificial de Gemini identifique mejor tus rasgos. Mientras mayor calidad y nitidez tenga la foto, más realista será el resultado final.

Rumi es la protagonistas de
Rumi es la protagonistas de esta película y la líder de HUNTR/X. (Netflix)

De que se trata Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop relata la historia de Rumi, Mira y Zoey, quienes no solo lideran el grupo ficticio de k-pop HUNTR/X, también son cazadoras de demonios. En el mundo de la película, la música de HUNTR/X crea un campo de energía capaz de proteger a la humanidad de espíritus malignos.

La trama se complica con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival cuyos integrantes, en realidad, son demonios liderados por el carismático y peligroso Jinu. Acción, fantasía y música se entrelazan en esta película, que ha captado la atención del público.

Las Guerreras K-Pop se encuentra disponible en español en Netflix. Se recomienda verla únicamente en esta plataforma para garantizar una experiencia legal, segura y con la mejor calidad de imagen y sonido.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popNetflixGeminiRumiInteligencia artificialPelículaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todo lo que sabemos del iPhone 18 Pro: seis novedades adelantadas por filtraciones

La próxima generación dejaría atrás los módems de Qualcomm para adoptar un nuevo sistema 5G diseñado íntegramente por Apple

Todo lo que sabemos del

HONOR Play10: batería de 5.000 mAh, Android 15 Go, diseño sencillo, cámara y otras características de este celular

Este teléfono móvil tiene un peso de 189 g e integra un procesador de ocho núcleos MediaTek Helio G81

HONOR Play10: batería de 5.000

Sundar Pichai, CEO de Google, predice que el vibe coding creará nuevas carreras para profesionales sin perfil tecnológico

La nueva tendencia de vibe coding promete derribar barreras técnicas y permitir que cualquier profesional cree aplicaciones con ayuda de la inteligencia artificial

Sundar Pichai, CEO de Google,

El sube y baja de ethereum: cuál es su valor este 29 de noviembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El sube y baja de

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Mercado de criptomonedas: cuál es
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Tras quedar último en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó último en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar: Oscar Piastri ganó y acortó la distancia con Norris

Arde la pelea por el título de la Fórmula 1 tras la victoria de Oscar Piastri en la Sprint del Gran Premio de Qatar: así quedó la tabla

El dolor de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine tras quedar último en la Sprint de Qatar: “Es lo más frustrante”

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primer año de novios: la foto que despertó rumores de casamiento

Alberto Samid criticó a la China Suárez por su comentario contra Julieta Poggio: “No es la primera vez”

La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

El año de amor de la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

INFOBAE AMÉRICA

El ritual de besar una

El ritual de besar una piedra a 27 metros de altura vinculado al don de la elocuencia

Cómo la dieta romana anticipó ideas actuales sobre salud y bienestar

Ucrania atacó con drones marítimos a dos barcos de la “flota fantasma” de Rusia en el Mar Negro

Las devastadoras inundaciones en Asia dejaron casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar