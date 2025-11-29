Las Guerreras K-pop: este es el prompt que necesitas para crear un imagen al estilo de la película de Netflix

Las protagonistas de esta película hacen parte de un grupo de K-pop ficticio llamado HUNTR/X. (Netflix)

Las Guerreras K-Pop es actualmente la película más popular en Netflix. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es posible transformar una fotografía personal para verse como Rumi, la protagonista de esta producción animada.

Para lograrlo, solo es necesario acceder a Gemini, la inteligencia artificial de Google, y utilizar un prompt específico que permite recrear el estilo del personaje principal en tu propia imagen.

Qué prompt usar para transformar una foto al estilo de Las Guerreras K-Pop

El prompt que debes utilizar para transformar una foto propia al estilo de Rumi de Las Guerreras K-Pop es el siguiente:

Es importante que la imagen propia de referencia sea nítida y el rostro de la persona se vea muy claro. (Gemini)

“Una foto de perfil cautivadora inspirada en el K-pop. El sujeto tiene un estilo atrevido y moderno, con toques sutilmente futuristas, pero usando exactamente mis rasgos faciales. Su peinado es una trenzapull-through larga y de un vibrante color púrpura. En lugar de la trenza tradicional de tres mechones, el cabello se va pasando repetidamente por secciones en forma de bucle para crear un acabado más grueso y voluminoso. Las secciones de la trenza se ajustan suavemente o se ‘aplastan’ para que luzcan más grandes y llenas. El maquillaje es llamativo, con énfasis en unos ojos definidos (por ejemplo, delineado marcado y sombras ahumadas) y un color de labios seguro y expresivo. Lleva una chaqueta bomber corta de color amarillo con detalles llamativos sobre un top blanco ajustado, combinada con shorts de mezclilla de tiro alto y botas negras de plataforma. Los accesorios incluyen un collar con dije y anillos únicos. La pose es dinámica y carismática, transmitiendo una sensación de determinación cool. El fondo muestra una ciudad iluminada con neones o un interior futurista de alta tecnología, reforzando la estética de ‘cazadora’. La iluminación es dramática y vibrante, con destellos de luces de colores (como azules eléctricos, púrpuras o fucsias) que crean fuertes contrastes y resaltados. Imagen en alta resolución, fotorrealista, adecuada para una foto de perfil en redes sociales.”

Realizar este proceso con Gemini es totalmente gratuito. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo usar este prompt en Gemini

Para usar este prompt en Gemini y obtener una foto al estilo de Rumi de Las Guerreras K-Pop, ingresa a la aplicación móvil o al sitio web de la inteligencia artificial de Google. Después, sube una imagen en la que tu rostro se distinga claramente y escribe el prompt de forma precisa.

Cómo escoger qué fotografía utilizar

Para que la transformación en Rumi, la protagonista de Las Guerreras K-Pop, sea lo más precisa posible, es importante seleccionar cuidadosamente la fotografía que vas a usar. Asegúrate de que tu rostro se vea nítido, con buena iluminación y un fondo neutro.

Se recomienda evitar imágenes lejanas, con filtros, en grupo o con elementos que tapen el rostro. Es preferible mirar de frente a la cámara y mantener una expresión natural, lo que permite que la inteligencia artificial de Gemini identifique mejor tus rasgos. Mientras mayor calidad y nitidez tenga la foto, más realista será el resultado final.

Rumi es la protagonistas de esta película y la líder de HUNTR/X. (Netflix)

De que se trata Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop relata la historia de Rumi, Mira y Zoey, quienes no solo lideran el grupo ficticio de k-pop HUNTR/X, también son cazadoras de demonios. En el mundo de la película, la música de HUNTR/X crea un campo de energía capaz de proteger a la humanidad de espíritus malignos.

La trama se complica con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival cuyos integrantes, en realidad, son demonios liderados por el carismático y peligroso Jinu. Acción, fantasía y música se entrelazan en esta película, que ha captado la atención del público.

Las Guerreras K-Pop se encuentra disponible en español en Netflix. Se recomienda verla únicamente en esta plataforma para garantizar una experiencia legal, segura y con la mejor calidad de imagen y sonido.