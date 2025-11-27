Tecno

Lista de posibles candidatos principales en Apple para suceder a Tim Cook como CEO

A pesar de que el actual director ejecutivo no muestra intención de retirarse, la discusión sobre su sucesor se intensifica, con nombres destacados en áreas como hardware, software y servicios en la lista de posibles líderes

El aniversario 65 de Tim
El aniversario 65 de Tim Cook reaviva el debate sobre la sucesión en la cúpula de Apple y la continuidad de su liderazgo. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El reciente aniversario número 65 de Tim Cook ha reavivado el debate sobre la sucesión en la dirección de Apple, una cuestión que, según The Wall Street Journal, inquieta a analistas e inversores pese a que el actual director ejecutivo no muestra intención de abandonar su puesto.

La compañía, que no impone una edad de retiro obligatoria para sus ejecutivos, ha visto cómo Cook ha multiplicado su capitalización bursátil desde que asumió el cargo en 2011.

A pesar de los desafíos recientes en el ámbito de la inteligencia artificial, la gestión de Cook ha sido ampliamente reconocida por su capacidad para satisfacer las expectativas de los accionistas.

En este contexto, la atención se centra en los posibles candidatos internos que podrían tomar las riendas de la empresa en el futuro. The Wall Street Journal identifica a John Ternus, Craig Federighi, Eddy Cue y Greg “Joz” Joswiak como los principales aspirantes, cada uno al frente de áreas estratégicas dentro de Apple.

Quién es Jhon Ternus, el más joven para el cargo de CEO en Apple

John Ternus lidera la ingeniería
John Ternus lidera la ingeniería de hardware de Apple y ha impulsado la transición a procesadores propios más eficientes que los de Intel. (Foto: Apple)

John Ternus, de 50 años, destaca por su prolongada trayectoria en la compañía, donde ha trabajado durante 24 años. Su perfil resulta muy interesante porque lidera la ingeniería de hardware, un área central para Apple.

Ternus ha estado involucrado en el desarrollo de productos emblemáticos como el iPad, el Mac y los AirPods, y actualmente supervisa la totalidad de la línea de productos, incluido el iPhone, el dispositivo más importante de la empresa.

Uno de sus logros ha sido la colaboración con el grupo interno de silicio para sustituir los chips Intel en las computadoras Mac por procesadores diseñados por la propia Apple.

Estos nuevos chips, según The Wall Street Journal, han demostrado ser más eficientes energéticamente que los de Intel, permitiendo un funcionamiento más rápido y con menor generación de calor. Como resultado, muchas computadoras portátiles Mac prescinden de ventiladores, a diferencia de otros modelos del mercado.

Por qué Graig Federighi destaca entre los candidatos por su labor en software

Craig Federighi, responsable de software
Craig Federighi, responsable de software en Apple, gestiona los sistemas operativos de más de mil millones de dispositivos en todo el mundo. (Foto: Apple)

Craig Federighi, de 56 años, es uno de los ejecutivos más visibles de Apple. Como director de ingeniería de software, tiene un papel destacado en la conferencia anual de desarrolladores, donde presenta las nuevas versiones de los sistemas operativos y aplicaciones de la compañía.

Federighi es responsable de todo el software que opera en más de mil millones de dispositivos en todo el mundo, una responsabilidad equiparable a la de Ternus en el hardware. Según The Wall Street Journal, quienes han trabajado con él describen su estilo de gestión como decisivo, caracterizado por la capacidad de reunir a su equipo, debatir estrategias y definir objetivos claros.

Su experiencia en el desarrollo de productos de software fue determinante para que se le asignara un papel más relevante en las iniciativas de inteligencia artificial de Apple, sobre todo después de que otro ejecutivo no lograra mejorar la oferta en este campo.

El caso más representativo es el de Siri, el asistente personal de la compañía, que tras catorce años en el mercado aún solo puede gestionar consultas básicas, mientras que competidores como ChatGPT han avanzado hacia una interacción más natural y sofisticada.

Qué candidato ha estado presente en la resolución acuerdos y crisis en Apple

Eddy Cue ha consolidado la
Eddy Cue ha consolidado la división de servicios de Apple como la más exitosa durante la era de Tim Cook, ampliando el ecosistema de la empresa. (Foto: Apple)

Eddy Cue, de 61 años, es otro de los veteranos de la empresa, con una carrera que se remonta a finales de los años ochenta. Ha estado al frente de la división de servicios, considerada por The Wall Street Journal como la más exitosa durante la era de Tim Cook.

Cue ha supervisado áreas como juegos, suscripciones, almacenamiento y búsqueda, consolidando un ecosistema en el que, una vez dentro, los usuarios tienden a realizar múltiples gastos. Su reputación como negociador ha sido clave para cerrar acuerdos con sellos musicales, editoriales, estudios cinematográficos y, más recientemente, con la Fórmula 1.

Además, Cue ha desempeñado funciones de resolución de crisis, como el relanzamiento de iCloud tras un fallido intento inicial y la toma de control de Apple Maps después de su accidentado lanzamiento.

Su cercanía con Steve Jobs ha sido destacada: fue uno de los pocos ejecutivos que visitaron al cofundador de Apple para despedirse el día antes de su fallecimiento, según el libro “After Steve” de Tripp Mickle, citado por The Wall Street Journal.

Cuál ejecutivo lleva más de tres décadas en Apple

Greg 'Joz' Joswiak dirige el
Greg 'Joz' Joswiak dirige el marketing de Apple y es clave en la construcción de la marca y la gestión de lanzamientos de productos. (Foto: Apple)

Greg “Joz” Joswiak, también de 61 años, se prepara para cumplir 40 años en la empresa. Lidera el área de marketing, una función que ha sido esencial para Apple, permitiéndole diseñar una marca tan cuidada como sus dispositivos y justificar precios elevados que se traducen en grandes beneficios.

Joswiak es una figura reconocida fuera de la compañía por su participación en el evento anual de lanzamiento del iPhone y en las giras de prensa posteriores, donde promociona los nuevos productos. Desempeña un papel central en la elaboración de las presentaciones corporativas, que desde la pandemia se graban en lugar de realizarse en directo.

Asimismo entre sus responsabilidades se encuentra la gestión de situaciones complejas de comunicación, como las recientes dificultades de Apple en inteligencia artificial, incluidas algunas funciones prometidas para 2024 que no se materializaron.

