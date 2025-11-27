Tecno

Investigadores presentan un modelo de IA que mejora el diagnóstico de enfermedades raras

Esta innovación permite avanzar hacia diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados para quienes enfrentan trastornos poco frecuentes

Guardar
En pruebas con datos de
En pruebas con datos de 31.000 familias, popEVE identificó correctamente la variante más dañina en el 98% de los casos con mutaciones nuevas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado popEVE, un modelo de inteligencia artificial diseñado para identificar mutaciones genéticas potencialmente responsables de enfermedades raras, superando en precisión y alcance a las herramientas existentes.

Esta innovación, impulsada por científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona en colaboración con la Escuela de Medicina de Harvard, promete transformar el diagnóstico genético, especialmente en casos complejos donde la información sobre variantes es limitada.

PopEVE destaca por su capacidad para analizar mutaciones genéticas desconocidas y predecir su impacto en la salud humana. El modelo utiliza información evolutiva recopilada de cientos de miles de especies animales, lo que le permite evaluar la probabilidad de que una mutación cause daño.

PopEVE permitió descubrir 123 genes
PopEVE permitió descubrir 123 genes vinculados a trastornos del desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros sistemas, popEVE integra datos de diversidad genética animal con grandes bases de datos humanas, como UK Biobank y gnomAD, calibrando así sus predicciones con información sobre las variantes que las personas sanas pueden tolerar.

El funcionamiento de popEVE se centra en el análisis de mutaciones de cambio de sentido, conocidas como “missense”, que alteran un solo aminoácido en una proteína. Los investigadores examinan la presencia o ausencia de estas variantes en diferentes especies para inferir su posible efecto perjudicial.

Si una mutación no aparece en los registros evolutivos, es probable que sea dañina, ya que los organismos portadores habrían tenido menos posibilidades de sobrevivir.

La validación del modelo incluyó pruebas con datos genéticos de 31.000 familias cuyos hijos presentaban trastornos graves del desarrollo. En 513 casos con mutaciones completamente nuevas, popEVE identificó correctamente la variante más dañina en el 98% de las ocasiones.

PopEVE utiliza información evolutiva de
PopEVE utiliza información evolutiva de cientos de miles de especies animales y grandes bases de datos humanas para predecir el impacto de mutaciones desconocidas en la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el modelo permitió descubrir 123 genes que, aunque nunca antes se habían relacionado con trastornos del desarrollo, interactúan con proteínas ya asociadas a enfermedades y están activos en el cerebro en crecimiento.

En comparación con otros modelos, como AlphaMissense de Google DeepMind, popEVE demostró una mayor precisión tanto en la predicción de la gravedad de las enfermedades como en la adaptación a poblaciones de ascendencia no europea. Esta ventaja resulta especialmente relevante para países de ingresos bajos y medios, donde la diversidad genética suele estar subrepresentada en las bases de datos y los recursos computacionales son limitados.

El modelo ya ha mostrado su utilidad en contextos reales, como en Senegal, donde se utilizó con éxito para orientar el tratamiento de un paciente con atrofia muscular, quien mejoró tras recibir un suplemento de vitamina B2.

La eficiencia de popEVE, que no requiere grandes cantidades de energía para funcionar, lo convierte en una herramienta accesible para sistemas de salud con recursos limitados y para pacientes que no disponen de muestras genéticas parentales.

PopEVE es capaz de identificar
PopEVE es capaz de identificar mutaciones responsables de enfermedades raras con mayor precisión que herramientas anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en el campo destacan el potencial de popEVE para ampliar el alcance del diagnóstico genético. Damian Smedley, profesor de genómica computacional en Queen Mary University of London, indicó en un comunicado que este avance permitirá aplicar el modelo de manera escalable a todos los genes, abriendo nuevas posibilidades para la medicina genómica.

La posibilidad de evaluar de forma sistemática el impacto de todas las variantes en el genoma de un paciente representa un avance decisivo hacia la plena integración de la secuenciación genómica en la atención sanitaria, acercando la promesa de diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados para quienes padecen enfermedades raras.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialMutaciones genéticasMedicinaBiotecnología e InnovaciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo obtener indicaciones para llegar a un lugar en Google Maps

Con la aplicación, es posible recibir instrucciones para llegar a un destino en coche, transporte público, caminando, usando servicios de transporte compartido, etc.

Cómo obtener indicaciones para llegar

xAI, de Elon Musk, planea construir un parque solar para alimentar a su centro de datos IA Colossus

El respaldo federal y la presión de activistas locales impulsan un giro en la estrategia energética de la empresa de Elon Musk

xAI, de Elon Musk, planea

Sundar Pichai, CEO de Google, predice que “la inteligencia artificial va a ser más grande que Internet”

El ejecutivo sostiene que aparecerán compañías, productos y categorías de las que todavía no somos conscientes

Sundar Pichai, CEO de Google,

El sistema operativo donde migran los usuarios de Windows 10 supera el millón de descargas

La migración masiva tras la suspensión de soporte oficial de Microsoft ha favorecido a una plataforma que ofrece una interfaz familiar y facilidad de adaptación

El sistema operativo donde migran

OpenAI, creador de ChatGPT, revela más detalles de un nuevo dispositivo que “dan ganas de morder”

Sam Altman ha roto el silencio sobre el hardware que está desarrollando junto a Jony Ive, el cual no sería ni un teléfono móvil ni un wearable convencional

OpenAI, creador de ChatGPT, revela
DEPORTES
Faustino Oro dio el primer

Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

La actividad de los tenistas argentinos en Sudamérica: dos festejaron en Temuco y otros dos en Bogotá

Jugó en la selección de Alemania, fue transferido por más de USD 60 millones y suena para reforzar al Inter Miami de Messi

Claudio Tapia: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en mis 9 años y me quedan muchos más”

Un fracturado, gases, balas de goma y un DT argentino entre los 17 expulsados: el video de la batalla campal en Bolivia

TELESHOW
Cris Morena opinó del romance

Cris Morena opinó del romance de la China Suárez y Mauro Icardi: “A ella la quiero mucho”

La foto de Pedro Rosemblat que Lali Espósito compartió para festejar el lanzamiento del vinilo de su último álbum

Un ex Gran Hermano invitó a Cami Mayan a tomar un café y tendrán una cita: de quién se trata

Trueno contó el particular método que utilizó para enamorar a Teresa Prettel: “Hay que usar los poderes”

Charlotte Caniggia reveló la insólita admiración de Mariana Nannis por una banda de música

INFOBAE AMÉRICA

Miles de cubanos permanecen sin electricidad,

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras

El misterio de Fort St. Louis: cómo un asentamiento que perdió Francia en Texas cambió la historia