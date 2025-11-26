No son los médicos o los abogados: los trabajos que harán millonarias a las personas, según el CEO de Nvidia

Jensen Huang es uno de los líderes que más le apuestan a la inteligencia artificial desde el desarrollo de hardware. (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)

Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, sostiene que los verdaderos beneficiados de la nueva era dominada por la inteligencia artificial (IA) y la automatización no serán los médicos, abogados ni ingenieros de software, sino los electricistas, fontaneros y carpinteros, quienes, según su visión, se convertirán en los millonarios del futuro.

Durante una entrevista en Channel 4 News del Reino Unido, Huang afirmó: “Los millonarios del futuro serán electricistas o fontaneros”. Su argumento se apoya en la creciente demanda de habilidades manuales especializadas, impulsada por la necesidad de construir y mantener los centros de datos que sustentan la infraestructura de la inteligencia artificial.

El directivo explicó que “el sector de la artesanía especializada de todas las economías va a experimentar un auge”, porque la expansión acelerada de la infraestructura requiere miles de trabajadores capaces de edificar y mantener las enormes fábricas de datos y sistemas complejos que están transformando la economía global.

Por qué Jensen Huang cree que estas labores serán muy demandadas

Los salarios de oficios como electricistas y fontaneros aumentan ante la falta de mano de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang subrayó que, a diferencia de los empleos de oficina, cada vez más amenazados por la automatización y los avances de la IA, los trabajos manuales resultan prácticamente insustituibles. “Seas electricista, fontanero o carpintero, necesitaremos cientos de miles de ellos para construir todas estas fábricas”, declaró.

Esta perspectiva se ve reflejada en la estructura actual del mercado laboral, donde existe una sobreoferta de titulados universitarios y, en contraste, una marcada escasez de técnicos cualificados dispuestos a desempeñarse en sectores fundamentales para la nueva economía tecnológica.

El propio CEO de Nvidia advirtió sobre un “importante desequilibrio en el mercado laboral actual, en el que existe una enorme oferta de titulados universitarios, pero un gran déficit de mano de obra cualificada en oficios tradicionales como carpinteros, electricistas, fontaneros o albañiles”.

El mercado laboral enfrenta un desequilibrio por la sobreoferta de titulados universitarios y la escasez de técnicos cualificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carencia ha provocado un aumento en la valorización salarial de estos oficios, y las proyecciones apuntan a que las remuneraciones podrían duplicarse en un corto plazo.

Qué condiciones hacen que los trabajos más demandados no sean practicados

Este fenómeno sucede por la escasa atracción que los oficios técnicos ejercen sobre las nuevas generaciones, sobre todo en países como Estados Unidos.

En este contexto, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, expresó su inquietud: “Incluso les he dicho a miembros del equipo de Trump que nos vamos a quedar sin electricistas, que necesitamos para construir centros de datos de IA. Simplemente, no tenemos suficientes”.

Larry Fink, CEO de BlackRock, advierte sobre la insuficiencia de electricistas para construir centros de datos de IA en Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

Por su parte, Jim Farley, CEO de Ford, manifestó su preocupación por el desajuste entre las ambiciones de relocalización industrial y la disponibilidad de trabajadores cualificados.

Cuál ha sido el impacto del avance de la inteligencia artificial en el mercado laboral

Mientras los oficios manuales adquieren una relevancia renovada, la inteligencia artificial ya está reemplazando tareas de oficina y empleos administrativos, especialmente aquellos que implican procesos repetitivos y escasa creatividad.

Las posiciones junior en grandes consultoras, tradicionalmente un destino para graduados universitarios, experimentan una reducción acelerada de plazas debido a la capacidad de la IA para automatizar informes, análisis y asistencias en programación.

La IA ya reemplaza empleos administrativos y tareas repetitivas, reduciendo plazas para graduados universitarios. (imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, en un evento celebrado en Mumbai, Huang insistió en la imposibilidad actual de que la inteligencia artificial sustituya el trabajo manual: “Mientras hablamos, la IA no tiene ninguna posibilidad de hacer lo que nosotros hacemos”, en referencia a la incapacidad de los sistemas automatizados para realizar reparaciones o labores técnicas en la infraestructura física.

La realidad cotidiana confirma esta tendencia: obtener una cita con un profesional para una reforma de vivienda puede implicar listas de espera de seis meses o más, lo que evidencia la demanda insatisfecha y el valor creciente de estos oficios.

Este escenario subraya la urgencia de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral, donde las habilidades manuales especializadas se consolidan como un activo estratégico en la economía impulsada por la inteligencia artificial.