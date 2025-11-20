Jensen Huang, CEO de Nvidia, revela cuáles son los tres oficios más beneficiados por el auge de la IA

Jensen Huang advirtió que la expansión de la IA exige miles de profesionales de oficios tradicionales para construir las infraestructuras que sostienen este avance tecnológico. (Reuters)

A medida que el auge de la inteligencia artificial acelera la demanda de nuevas infraestructuras, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha enfatizado la importancia de oficios tradicionales como la electricidad, la fontanería y la carpintería en la transformación tecnológica que afrontan las economías globales.

Durante una conversación con Channel 4 News, Huang destacó: “Necesitaremos cientos de miles de profesionales como ellos para construir todas estas fábricas”.

El directivo explicó que, aunque el desarrollo de la IA suele asociarse a expertos en software y análisis de datos, el verdadero desafío requiere una enorme fuerza laboral capaz de materializar físicamente los centros de datos y las instalaciones industriales esenciales para operar la tecnología.

El auge global de los centros de datos requiere electricistas, fontaneros y carpinteros, claves en la transformación industrial impulsada por la demanda creciente de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ilustración de la magnitud de este fenómeno, en el Reino Unido se anunciaron acuerdos tecnológicos con empresas estadounidenses por más de 30.000 millones de libras, destinados en gran parte a la construcción de centros de datos en regiones clave como el noreste de Inglaterra y los Docklands de Londres.

Auge de la infraestructura y demanda de oficios técnicos

Esta demanda no se limita a la creación de software o aplicaciones inteligentes. Según Huang, el crecimiento abarca la infraestructura física: “Tendrás que construir, lo que supondrá la necesidad de incrementar la plantilla de las empresas con este tipo de profesionales”.

La transformación tecnológica exige estructuras eléctricas complejas y sistemas de refrigeración avanzados para asegurar el funcionamiento de servidores y máquinas, junto con entornos especialmente adaptados que requieren suelos técnicos y cableado específico. Además, la expansión de energías renovables se integra como pilar fundamental para alimentar estos desarrollos.

Huang comparó el momento actual con la revolución industrial. (Reuters)

En la entrevista, Huang comparó el presente momento con el impacto de la revolución industrial y afirmó: “Al igual que la última revolución industrial, que surgió por necesidad… ahora también la necesitas”. Bajo esa óptica, insistió en que la ventaja competitiva de los países estará vinculada a la capacidad de invertir tanto en inteligencia artificial como en la base material que la sostiene.

La convivencia entre producción física y digital

El éxito de empresas como Nvidia, que ha superado a gigantes tecnológicos como Apple y Google en capitalización de mercado, revela el crecimiento exponencial de este sector. Con una valoración de más de USD 5 billones, Huang resaltó que no se trata de sustituir unos empleos por otros, sino de impulsar una convivencia entre la producción física y la digital. “Todo el mundo va a empezar a fabricar, ya sea cosas físicas o inteligencia”, pronosticó.

La movilidad laboral hacia oficios especializados se observa como uno de los motores fundamentales del despliegue global de la inteligencia artificial.

Continúa el debate sobre la interacción de la inteligencia artificial con profesiones humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Jensen Huang subraya la importancia de electricistas, fontaneros y carpinteros para el desarrollo de infraestructuras que exige el avance tecnológico, empresas y gobiernos canalizan inversiones récord en la construcción de centros de datos y sistemas energéticos que sostienen esta transformación.

En paralelo, crece el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en profesiones altamente especializadas. Sam Altman, creador de ChatGPT, sostiene que, aunque la IA obtiene mejores resultados en campos como la medicina, la mayoría de las personas sigue confiando más en la intervención de expertos humanos por razones de cercanía y confianza personal.