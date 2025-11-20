Tecno

Jensen Huang, CEO de Nvidia, revela cuáles son los tres oficios más beneficiados por el auge de la IA

Los futuros proyectos tecnológicos no dependerán solo de ingenieros y científicos

Guardar
Jensen Huang advirtió que la
Jensen Huang advirtió que la expansión de la IA exige miles de profesionales de oficios tradicionales para construir las infraestructuras que sostienen este avance tecnológico. (Reuters)

A medida que el auge de la inteligencia artificial acelera la demanda de nuevas infraestructuras, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha enfatizado la importancia de oficios tradicionales como la electricidad, la fontanería y la carpintería en la transformación tecnológica que afrontan las economías globales.

Durante una conversación con Channel 4 News, Huang destacó: “Necesitaremos cientos de miles de profesionales como ellos para construir todas estas fábricas”.

El directivo explicó que, aunque el desarrollo de la IA suele asociarse a expertos en software y análisis de datos, el verdadero desafío requiere una enorme fuerza laboral capaz de materializar físicamente los centros de datos y las instalaciones industriales esenciales para operar la tecnología.

El auge global de los
El auge global de los centros de datos requiere electricistas, fontaneros y carpinteros, claves en la transformación industrial impulsada por la demanda creciente de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ilustración de la magnitud de este fenómeno, en el Reino Unido se anunciaron acuerdos tecnológicos con empresas estadounidenses por más de 30.000 millones de libras, destinados en gran parte a la construcción de centros de datos en regiones clave como el noreste de Inglaterra y los Docklands de Londres.

Auge de la infraestructura y demanda de oficios técnicos

Esta demanda no se limita a la creación de software o aplicaciones inteligentes. Según Huang, el crecimiento abarca la infraestructura física: “Tendrás que construir, lo que supondrá la necesidad de incrementar la plantilla de las empresas con este tipo de profesionales”.

La transformación tecnológica exige estructuras eléctricas complejas y sistemas de refrigeración avanzados para asegurar el funcionamiento de servidores y máquinas, junto con entornos especialmente adaptados que requieren suelos técnicos y cableado específico. Además, la expansión de energías renovables se integra como pilar fundamental para alimentar estos desarrollos.

Huang comparó el momento actual
Huang comparó el momento actual con la revolución industrial. (Reuters)

En la entrevista, Huang comparó el presente momento con el impacto de la revolución industrial y afirmó: “Al igual que la última revolución industrial, que surgió por necesidad… ahora también la necesitas”. Bajo esa óptica, insistió en que la ventaja competitiva de los países estará vinculada a la capacidad de invertir tanto en inteligencia artificial como en la base material que la sostiene.

La convivencia entre producción física y digital

El éxito de empresas como Nvidia, que ha superado a gigantes tecnológicos como Apple y Google en capitalización de mercado, revela el crecimiento exponencial de este sector. Con una valoración de más de USD 5 billones, Huang resaltó que no se trata de sustituir unos empleos por otros, sino de impulsar una convivencia entre la producción física y la digital. “Todo el mundo va a empezar a fabricar, ya sea cosas físicas o inteligencia”, pronosticó.

La movilidad laboral hacia oficios especializados se observa como uno de los motores fundamentales del despliegue global de la inteligencia artificial.

Continúa el debate sobre la
Continúa el debate sobre la interacción de la inteligencia artificial con profesiones humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Jensen Huang subraya la importancia de electricistas, fontaneros y carpinteros para el desarrollo de infraestructuras que exige el avance tecnológico, empresas y gobiernos canalizan inversiones récord en la construcción de centros de datos y sistemas energéticos que sostienen esta transformación.

En paralelo, crece el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en profesiones altamente especializadas. Sam Altman, creador de ChatGPT, sostiene que, aunque la IA obtiene mejores resultados en campos como la medicina, la mayoría de las personas sigue confiando más en la intervención de expertos humanos por razones de cercanía y confianza personal.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidiaInteligencia artificialCentros de DatosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós a las pilas: Google prepara un control remoto que funciona con energía solar

El dispositivo, aún no disponible para la venta, busca reducir el impacto ambiental y facilitar el uso continuado con un diseño compacto y tecnología de captación eficiente

Adiós a las pilas: Google

Para qué sirven los tapones verdes en las ruedas de los autos

Lejos de ser solo un detalle visual, los capuchones cumplen una función informativa clave que puede influir en el rendimiento del vehículo

Para qué sirven los tapones

Presentan en Alemania un robot humanoide que manipula herramientas como una persona

Este nuevo producto industrial incorpora inteligencia artificial avanzada y sensores táctiles para integrarse en fábricas junto a operarios

Presentan en Alemania un robot

Con 400 trillones de cálculos por segundo, una supercomputadora logra la mayor simulación de un cerebro

La versatilidad de este gemelo digital de un cerebro permite realizar múltiples experimentos de manera simultánea para investigar las enfermedades en este órgano

Con 400 trillones de cálculos

NVIDIA pierde un nuevo fondo de inversión valorizado en 85 millones de dólares

La ola de ventas de grandes fondos y la volatilidad reciente ponen a la tecnológica bajo la lupa de analistas e inversores

NVIDIA pierde un nuevo fondo
DEPORTES
Max Verstappen propuso drásticos cambios

Max Verstappen propuso drásticos cambios para la Fórmula 1 y generó polémica

Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

“No creo que volvamos a ver a Michael”: las revelaciones de un amigo de Schumacher y los tres actores de la F1 que lo pueden visitar

“No tienen nada”: la emotiva arenga de una figura de Haití antes del partido que los clasificó a un Mundial tras 52 años

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

TELESHOW
Darío Turovelzky habló de la

Darío Turovelzky habló de la serie sobre Susana Giménez y el apoyo de Telefe: “Hay mucha historia con el canal”

La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció la depuración

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos