Estas son las nuevas Crocs inspiradas en los controles de Xbox: cuánto cuesta el particular calzado

Inspirados en el control icónico de la consola y con un precio de 80 dólares, los Crocs permiten incorporar amuletos temáticos

Las crocs tienen un valor
Las crocs tienen un valor de 80 dólares y están disponible en la tienda oficial de la marca en Estados Unidos - Fotomontaje Infobae, créditos Crocs

El mundo del gaming y la moda vuelve a cruzar caminos gracias a una particular e inesperada colaboración. Microsoft sorprendió a los entusiastas de Xbox con el lanzamiento de unas Crocs temáticas que adoptan la esencia de los tradicionales controles de la consola, ofreciendo un producto que va más allá de los clásicos accesorios y ropa promocional.

Esta edición limitada adapta la identidad visual gamer al calzado cotidiano, reafirmando el interés de la marca por experimentar en terrenos poco convencionales.

Cómo son las crocs inspiradas en Xbox

Xbox Classic Clogs irrumpe en
Xbox Classic Clogs irrumpe en el mercado: diseño disruptivo y nostalgia digital en cada paso

El diseño de las nuevas Crocs “Xbox Classic Clogs” expone sin reservas el universo de los videojuegos. El zapato presenta una fiel recreación de los botones, cruceta y sticks analógicos del mando de Xbox, integrados de manera llamativa y funcional en el propio cuerpo del calzado.

Los detalles están presentes incluso en la correa del talón, donde el logo de Xbox aparece discretamente en las bisagras, mientras que en el interior se pueden leer inscripciones características de la consola, como “Jugador Izquierda/Jugador Derecho”.

Este lanzamiento continúa una secuencia de productos singulares vinculados a la marca, que en el pasado incluyó colaboraciones con marcas como Adidas y Nike. En 2021, Xbox celebró sus 20 años en el mercado con una línea especial de zapatillas deportivas. Aquella colección se mantuvo dentro de los patrones de diseño más tradicionales y sutiles, adoptando los colores icónicos negro y verde.

El caso de las Crocs, por el contrario, apuesta por el juego visual y la originalidad, haciendo del control de Xbox un elemento central, imposible de pasar desapercibido.

Cuál es el valor y dónde puedo conseguir las crocs de Xbox

Xbox lanzó un producto para
Xbox lanzó un producto para coleccionistas y aficionados del gaming - XBOX

Los Crocs de Xbox debutaron oficialmente el miércoles 25 de noviembre de 2025 y se encuentran ya disponibles en la tienda digital de la firma. El precio fijado para esta edición es de 80 dólares estadounidenses por par, ubicando el producto en una gama superior dentro del catálogo de la marca.

El valor y exclusividad, sumados a la limitada disponibilidad, los posicionan como objeto de interés tanto para coleccionistas como para seguidores del gaming.

La propuesta se extiende gracias a la posibilidad de personalizar los Crocs con amuletos “Jibbitz” temáticos, una gama de accesorios que permite añadir toques únicos inspirados en franquicias de videojuegos populares. Así, cada usuario puede plasmar su propia identidad gamer, ajustando el calzado según sus preferencias o referencias favoritas.

Este producto edición limitada surge en un mercado donde la identidad visual y la personalización ganan protagonismo, permitiendo a los aficionados a Xbox integrar elementos de su afición en contextos cotidianos y no exclusivamente en el espacio virtual. La estrategia de Microsoft con las Xbox Classic Clogs trasciende el objeto funcional y se inserta directamente en la conversación cultural sobre la fusión entre tecnología, entretenimiento y moda.

Descuentos, promociones y sorpresas en Xbox

FC 26, Red Dead Redemption
FC 26, Red Dead Redemption y GTA V estarán con descuento hasta el 3 de diciembre en las tiendas de Xbox

Durante el Black Friday, la tienda digital de Xbox aplica descuentos de hasta el 85% en una amplia gama de juegos para Xbox One y Series X|S.

Entre las ofertas más llamativas destacan Red Dead Redemption II: Edición Definitiva y Hogwarts Legacy, ambos con el 85% de descuento. Grand Theft Auto V y Forza Horizon 5 pueden conseguirse a mitad de precio, mientras que NBA 2K26 y MLB The Show 25 tiene rebajas del 55% y 85%, respectivamente.

Otros títulos en promoción incluyen Alan Wake 2 Deluxe Edition (-70%), Silent Hill F (-20%), Cyberpunk 2077: Edición Definitiva (-50%), Diablo IV: Vessel of Hatred Standard Edition (-65%) y Microsoft Flight Simulator Standard 40th Anniversary Edition (-60%).

El catálogo incluye además Assassin’s Creed Shadows, DOOM: The Dark Ages, Gears of War: Reloaded y Dragon Ball Sparking! ZERO, con reducciones del 35% al 50%. Las ofertas estarán activas hasta el 3 de diciembre de 2025.

