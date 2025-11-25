Tecno

Modo antispam en WhatsApp: cómo activarlo para evitar caer en estafas

La configuración más clave consiste en restringir quién tiene permiso para sumarte a un grupo, lo cual es fundamental para evitar que personas no autorizadas, te añadan a conversaciones grupales sin tu aprobación

Guardar
El modo antispam en WhatsApp
El modo antispam en WhatsApp hace referencia a una serie de configuraciones que se activa de manera manual. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo antispam de WhatsApp consiste en un conjunto de configuraciones que los usuarios pueden activar desde la aplicación móvil para evitar la recepción de mensajes no deseados, proteger su privacidad frente a interacciones incómodas o masivas, y evitar caer en estafas.

La herramienta principal permite limitar quién puede agregarte a un grupo, una función esencial para impedir que desconocidos o contactos no autorizados te incluyan en chats grupales sin tu consentimiento.

Al ajustar esta opción, solo tus contactos, o aquellos que selecciones específicamente, tendrán permiso para sumarte a nuevos grupos.

Los usuarios pueden controlar quien
Los usuarios pueden controlar quien los agrega a grupos a través de simples pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes ajustar quién puede ver tu información personal, como la foto de perfil, la última vez en línea y la descripción, evitando así que desconocidos tengan acceso a tus datos.

Estas funciones ofrecen mayor control sobre tu experiencia en WhatsApp y contribuyen a frenar la propagación de mensajes masivos o fraudulentos. Cabe señalar que no se trata un modo oficial de la aplicación móvil, sino de una serie de funciones que los usuarios tienen que activar de manera individual.

Cómo limitar quién puede agregarme a grupos de WhatsApp

Para limitar quién puede agregarme a grupos de WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Privacidad’.
  3. Seleccionar ‘Grupos’ y luego ‘Mis contactos’ o ‘Mis contactos, excepto...’ .
Esta configuración ayuda a limitar
Esta configuración ayuda a limitar quién puede agregarte a un grupo. (WhatsApp)

En esta misma sección de ‘Privacidad’, los usuarios pueden determinar quién tiene acceso a su hora de última vez, estado en línea, foto de perfil, enlaces, stickers de avatar y actualizaciones de estado.

Esta personalización resulta especialmente útil para quienes desean proteger su información y evitar que personas desconocidas o no deseadas monitoricen su actividad dentro de la plataforma.

Limitar el acceso a estos datos contribuye a mantener la confidencialidad y reducir las posibilidades de contacto no solicitado, reforzando la seguridad y el control sobre tu experiencia en WhatsApp.

Los usuarios pueden determinar la
Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)

Cómo activar los mensajes temporales

Otra forma de seguir con el modo antispam en WhatsApp es activar los mensajes temporales. El proceso es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil e ir a ‘Ajustes’.
  2. Dirigirse a ‘Mensajes temporales’.
  3. Seleccionar ’90 días’.

Los mensajes temporales son una herramienta útil dentro del modo antispam de WhatsApp, ya que permiten que los mensajes enviados en una conversación se eliminen automáticamente después de un periodo determinado.

Esta función es eficaz para evitar la acumulación de mensajes no deseados o contenido irrelevante en los chats, algo frecuente cuando se reciben textos masivos o cadenas.

Los mensajes temporales de WhatsApp
Los mensajes temporales de WhatsApp sirven para dejar de acumular chats en la bandeja de entrada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al activar los mensajes temporales, tanto los mensajes provenientes de contactos conocidos como los enviados por números desconocidos desaparecerán después del tiempo establecido, lo que reduce el riesgo de que información no solicitada permanezca almacenada en el dispositivo.

Además, esta opción contribuye a mantener tu bandeja de entrada más limpia y organizada.

Cómo controlar las descargas automáticas en WhatsApp

En el modo antispam también resulta útil controlar las descargas automáticas de WhatsApp de la siguiente manera:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Seleccionar ‘Ajustes’ y luego ' Almacenamiento y datos’.
  3. Ir al apartado de ‘Descarga automática de archivos’.
  4. En ‘Fotos’, ‘Audio’, ‘Video’, ‘Documento’, seleccionar la opción de ‘Nunca’.

Al hacer este ajuste, se evita que archivos recibidos de contactos desconocidos, mensajes masivos o grupos poco confiables se descarguen de forma automática en el dispositivo.

Esta configuración de WhatsApp es
Esta configuración de WhatsApp es útil para la ciberseguridad del usuario y para el almacenamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, el usuario tiene el control sobre qué contenido se almacena en su teléfono, reduciendo el riesgo de recibir archivos no deseados, posibles virus o intentos de fraude.

Esta configuración no solo ayuda a prevenir la propagación de spam, también contribuye a ahorrar espacio de almacenamiento y datos móviles.

Cómo reportar grupos en WhatsApp

El proceso para reportar un grupo de WhatsApp es el siguiente:

  1. Ir al grupo de WhatsApp.
  2. Dirigirse a los ajustes del grupo y seleccionar ‘Reportar’.

Esta opción para denunciar chats o grupos sospechosos directamente desde la conversación, ayuda a que WhatsApp tome medidas contra el spam.

Temas Relacionados

WhatsAppAplicación móvilSpamPrivacidadGruposTecnologíaEstafasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Free Fire: códigos de hoy martes 25 de noviembre de 2025 para reclamar recompensas gratis

Los usuarios pueden obtener nuevas skins, diamantes y otros elementos para potenciar sus habilidades dentro del videojuego

Free Fire: códigos de hoy

La tecnología sorprende en el Black Friday en Colombia: electrodomésticos, viajes y más pagos digitales

Desde celulares y computadores hasta audífonos inteligentes, los consumidores encuentran en esta jornada la ocasión perfecta para acceder a dispositivos sofisticados a precios moderados

La tecnología sorprende en el

Google revela que 92% de los colombianos desea comprar en Black Friday: Generación Z y Millennials lideran

Entre quienes manifiestan intención de compra, el 70% planea gastar igual o más que el año pasado y el 60% aprovechará la fecha para anticipar compras de fin de año

Google revela que 92% de

Black Friday: Sony añade por sorpresa un nuevo juego exclusivo a PS Plus para diciembre 2025

Sony apuesta por la creatividad indie en su plataforma con el estreno exclusivo de Skate Story

Black Friday: Sony añade por

Así puedes transferir los datos de Nintendo Switch a Switch 2: paso a paso

Nintendo facilita dos opciones de traspaso, local y online, permitiendo a los jugadores migrar perfiles, partidas, y configuraciones entre consolas

Así puedes transferir los datos
DEPORTES
El ex futbolista de Estudiantes

El ex futbolista de Estudiantes Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
El impresionante susto de Coco

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge