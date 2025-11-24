Es tendencia: HBO Max asegura el futuro de las franquicias de Juego de Tronos con más temporadas

HBO Max anunció oficialmente la renovación de las dos series del universo de JUEGO DE TRONOS: EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS y LA CASA DEL DRAGÓN (HBO Max)

Durante una presentación en Nueva York, Casey Bloys, presidente y CEO de Contenido de HBO y HBO Max, anunció que tanto El caballero de los siete reinos como La casa del dragón tendrán nuevas temporadas hasta 2028, asegurando así la continuidad de estas franquicias en la plataforma. Un anuncio que es tendencia en Google y que dejó crecer las búsquedas de la plataforma y y de dos de sus producciones más emblemáticas.

La serie El caballero de los siete reinos, un drama de media hora que aún no ha estrenado su primera temporada, ya cuenta con la confirmación de una segunda entrega prevista para 2027.

El debut de la serie está programado para el domingo 18 de enero de 2026, a las 22:00 (hora del Este y del Pacífico) en Estados Unidos. Por su parte, la tercera temporada de La casa del dragón llegará a mitad del mismo año, y antes de ese estreno, se ha oficializado la producción de una cuarta temporada, que verá la luz en 2028. Ambas series estarán disponibles en streaming a través de HBO Max.

La casa del dragón tendrá tercera temporada en 2026 y cuarta en 2028, ampliando el universo de Juego de Tronos en la plataforma. (HBO)

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de la cadena, habló de la expansión del universo creado por George R. R. Martin.

“El público quedará encantado con la inspiradora historia del dúo inesperado de Dunk y Egg, que George e Ira Parker han capturado tan bellamente. Y La casa del dragón está lista para encenderse una vez más con algunas de sus batallas más épicas hasta ahora”, afirmó Orsi.

Black Friday: qué descuentos anunció HBO Max

De otro lado, HBO Max anunció con motivo del Black Friday, descuentos del 70% en sus planes mensuales durante los primeros seis meses.

La apuesta de la plataforma por la producción original en América Latina se refleja en el estreno del séptimo episodio de la segunda temporada de VGLY, titulado “El Método Leland”, que ya está disponible en exclusiva en HBO Max. Esta serie, producida por Warner Bros. Discovery y Exile Studio, profundiza en la escena urbana mexicana y explora los desafíos emocionales y psicológicos de sus protagonistas.

El episodio 'El Método Leland' de VGLY explora dinámicas psicológicas y revela el lado oscuro del productor Leland White. (HBO Max)

En este nuevo episodio, tras el éxito del grupo en la boda de Santi y Brooklyn, el Crew recibe una invitación para pasar unos días en el Rancho, el legendario estudio del productor Leland White. Lo que comienza como una oportunidad creativa se transforma en un experimento psicológico bajo el denominado “Método Leland”, donde los integrantes son sometidos a ejercicios y dinámicas que buscan “subirlos de nivel”, pero que pronto revelan el lado más oscuro de Leland y ponen a prueba la cohesión del grupo.

Desde su llegada, Leland deja claro que su intención es desestabilizar al Crew. Mientras Bubble es apartado para cuidar cabras, Vgly, Data y Flex enfrentan intervenciones diseñadas para “liberar su verdadero potencial”. El proceso, que inicia como una experiencia creativa, se convierte en una vivencia intensa y perturbadora, llevando a los personajes al límite tanto física como emocionalmente.

En medio de esta tensión, Vgly confiesa estar enamorado de Triana y Antonia, lo que genera incertidumbre y conflictos internos. Bubble, por su parte, descubre unas fotos inquietantes de Leland con antiguos protegidos, lo que despierta sospechas sobre las verdaderas intenciones del productor. La aparente calma de una celebración en honor a Vgly se ve interrumpida por la llegada inesperada de Triana y Antonia, desencadenando una serie de eventos que alteran la dinámica del grupo.

Durante una fogata, Data confronta a Flex sobre sus sentimientos y lealtades, mientras Bubble recibe unos “dulces” de la señora del servicio, un gesto que pronto tendrá consecuencias extrañas y preocupantes. El episodio culmina con un giro dramático: Vgly es atacado por la espalda, Triana desaparece, Bubble sufre una recaída y Antonia no responde, dejando al Crew en una situación crítica.

El elenco de VGLY incluye a Benny Emmanuel (Vgly), Juan Daniel García Treviño (Flex), Alex Lago (Bubble), Sasha González (Data), Jesica Vite (Triana), Cid Vela (Ceviche), Isaac Bravo (Trojans) y Yatzini Aparicio (Io), junto a nuevas incorporaciones como Sandra Quiroz (Luciana), Mariel Molino (Antonia), Ana Celeste Montalvo (Jenny), Eme Malafé (Capo), Gabito (Fierro Viejo), El Malilla (Pablito), Yeyo (Yoshi) y Gera Mx en un cameo especial.

La segunda temporada de VGLY consta de diez episodios, con estrenos semanales cada jueves. El calendario de lanzamientos incluye el episodio siete el 20 de noviembre de 2025, el octavo el 27 de noviembre, el noveno el 4 de diciembre y el décimo el 11 de diciembre de este año. Esta producción Max Original, creada y producida en México.