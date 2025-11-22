Tecno

Así es Kosmos, la inteligencia artificial que promete acelerar los descubrimientos científicos

La plataforma combina agentes automáticos capaces de revisar información y generar hipótesis propias en tiempo récord. La importancia de integrar supervisión humana y la visión crítica en cada avance, según los expertos

Guardar
Kosmos, el científico de IA
Kosmos, el científico de IA desarrollado por Edison Scientific, promete acelerar la investigación científica al analizar datos y literatura en tiempo récord (VIsualesIA)

En el panorama global de la inteligencia artificial aplicada a la ciencia, Kosmos ha surgido como un sistema ambicioso que sugiere transformar el modo en que se llevan adelante los descubrimientos científicos.

Concebido por la empresa estadounidense Edison Scientific, Kosmos se define como un conglomerado de agentes de IA especialmente diseñados para analizar datos y revisar literatura académica.

Su objetivo principal es acelerar el progreso en áreas científicas donde, tradicionalmente, la revisión de datos y fuentes consume meses o incluso años de trabajo humano. Los creadores de Kosmos aseguran que este asistente digital logra en cuestión de horas lo que antes podría haber tomado medio año a un equipo de expertos humanos.

Concepto y funcionamiento: un científico incansable

Kosmos está programado para funcionar de manera autónoma durante extensos periodos, trabajando en tareas de búsqueda, análisis y síntesis de información científica. A diferencia de otros sistemas de IA, Kosmos no solo se limita a proveer respuestas automáticas, sino que aborda el proceso completo que normalmente implicaría un proyecto académico.

El sistema Kosmos puede revisar
El sistema Kosmos puede revisar hasta 1.500 artículos científicos y ejecutar más de 42.000 líneas de código en una sola jornada de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una “ejecución típica”, este sistema puede operar durante 12 horas ininterrumpidas, revisando unos 1.500 artículos científicos relevantes y ejecutando más de 42.000 líneas de código para analizar los conjuntos de datos que le son suministrados. Todo ello culmina en la generación de un informe que sintetiza hallazgos, proporciona citas, expone datos clave y sugiere posibles rutas de análisis adicionales.

Desarrollo y objetivos: superar los límites previos de la IA científica

Sam Rodriques, líder del proyecto, remarca el foco de la iniciativa: “Llevamos unos dos años trabajando en el desarrollo de un científico de IA”. Con ello, reconoce el reto central de hacer que una inteligencia artificial sea realmente productiva a nivel intelectual: “La limitación de los científicos de IA lanzados hasta la fecha reside siempre en la complejidad de las ideas que pueden generar”.

Tras casi dos años de desarrollo, Kosmos no solo acelerará la recolección y el procesamiento de información, sino que facilitará iniciativas de interpretación propia, abriendo así la puerta a contribuciones genuinas al cuerpo de conocimiento científico.

Metodología: ciclos automatizados y síntesis equivalente a meses de trabajo humano

El modo de trabajo de Kosmos se basa en ciclos automatizados. En cada ciclo, el usuario introduce conjuntos de datos de interés y el sistema inicia la búsqueda de literatura relevante, analiza la información y genera reportes con conclusiones y citas académicas.

Sam Rodriques destaca el objetivo
Sam Rodriques destaca el objetivo de crear un científico de IA capaz de aportar ideas complejas al conocimiento

Tras un número determinado de ciclos, un grupo de académicos determinó que los productos generados por Kosmos equivalían aproximadamente a seis meses de investigación humana. Cada ciclo provee la base para el siguiente, permitiendo una progresiva profundización y refinamiento de las hipótesis.

Evaluación y precisión: análisis independiente de los resultados

Para medir la precisión y utilidad de Kosmos, Edison Scientific recurrió a revisores con doctorado en biología. Estos expertos analizaron 102 afirmaciones extraídas de los informes de Kosmos. El análisis reveló que el 79,4 % de las afirmaciones estaban generalmente respaldadas por la evidencia, elevándose al 85,5 % en cuestiones estrictamente técnicas de análisis de datos y al 82,1 % para afirmaciones que se pueden comprobar en la literatura científica existente.

No obstante, en lo que respecta a la capacidad de Kosmos para integrar información y producir resultados verdaderamente novedosos, la tasa de acierto caía al 57,9 %. Ante los desafíos y críticas, Rodriques expone una visión pragmática sobre el carácter experimental del sistema: “Estoy muy abierto a la idea de que algunos de los hallazgos que presentamos puedan ser erróneos o defectuosos, y esto es simplemente parte de la ciencia”.

Descubrimientos reportados y ejemplos: entre la novedad y la discusión

Edison Scientific sostiene que Kosmos ha aportado siete hallazgos validados externamente, cuatro de los cuales serían contribuciones verdaderamente nuevas. Estos descubrimientos han sido replicados por expertos independientes, usando otros métodos y conjuntos de datos.

Entre los ejemplos citados está un método para determinar el fallo de vías celulares en la progresión del Alzheimer y la asociación entre niveles elevados de la enzima SOD2 y disminución de cicatrices cardíacas. Sin embargo, algunos de estos hallazgos han provocado escepticismo en la comunidad científica.

Entre los descubrimientos de Kosmos
Entre los descubrimientos de Kosmos destaca un método para detectar fallos celulares en el Alzheimer y la relación entre SOD2 y cicatrices cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas: escepticismo, limitaciones y el rol humano

Investigadores como Fergus Hamilton, de la Universidad de Bristol, han señalado debilidades en la interpretación y procesamiento de los datos por parte de Kosmos. Respecto al descubrimiento sobre SOD2, Hamilton sostiene: “Esa afirmación causal en particular probablemente no resiste un análisis crítico como hallazgo novedoso, y existen fallos metodológicos en la forma en que se realizó el análisis”.

Además, señala una ejecución deficiente del sistema: “Los paquetes de software fallan por completo y, simplemente, los ignora”. Hamilton agrega que Kosmos “en realidad ha completado probablemente el 10 por ciento de la tarea”.

A pesar de reconocer el avance representado por Kosmos, voces como la de Ben Glocker, del Imperial College de Londres, insisten en mantener cautela respecto al uso autónomo de estos sistemas: “Demuestra el gran potencial de la IA para apoyar el descubrimiento científico, pero yo seguiría siendo prudente con el uso autónomo de un científico basado en IA”. Glocker subraya la falta de información sobre las posibles fallas del sistema: “El trabajo muestra algunos ejemplos de éxito notables, pero tenemos poca información sobre sus posibles fallos”.

Desde el ámbito académico, Noah Giansiracusa, de la Universidad de Bentley, recuerda la importancia del elemento humano en la ciencia: “Más allá de este método basado en datos, existe también un pensamiento profundo, una gran creatividad, y sería una insensatez renunciar a ello solo porque la ciencia que podemos automatizar sea más susceptible a la IA”.

La expectativa del propio Rodriques se centra en la colaboración, no en la sustitución total: “Puede hacer cosas realmente impresionantes”, explica. “Aun así, es necesario revisar, leer y validar los datos. Y no siempre acertará”. Kosmos puede acelerar procesos y sugerir caminos prometedores, pero sus resultados requieren validación y supervisión humanas. Por ahora, el futuro de la ciencia parece estar en la sinergia: científicos asistidos por inteligencias artificiales como Kosmos, capaces de potenciar el ritmo de los avances sin perder el rigor y la creatividad indispensables para el descubrimiento científico.

Temas Relacionados

KosmosInteligencia ArtificialCienciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La nueva medida de X contra las cuentas de bots: información clave del usuario en todos los perfiles

La actualización también introduce nuevas opciones de configuración

Infobae

Roblox establece nuevas medidas de protección infantil: cuándo entrarán en vigencia

La compañía implementará restricciones en los chats entre usuarios jóvenes y adultos desconocidos en distintos países, como parte de una estrategia ampliada de seguridad

Roblox establece nuevas medidas de

Google informa que hackers robaron datos de 200 empresas tras reciente filtración de la plataforma Gainsight

La filtración internacional expuso vulnerabilidades en integraciones externas y motivó respuestas urgentes en grandes corporaciones

Google informa que hackers robaron

La IA desafía al oído humano: solo el 3% puede diferenciar la música generada por inteligencia artificial, según un estudio

Con nuevas herramientas y etiquetas que permiten a usuarios y artistas reconocer fácilmente los temas creados mediante este método, una plataforma busca impulsar una etapa de mayor transparencia

La IA desafía al oído

Black Friday 2025 en Amazon: cuándo es, qué rebajas hay y qué productos están en descuento

La compañía confirmó que el Black Friday se realizará hasta el día 1 de diciembre, seguido por las promociones de Cyber Monday

Black Friday 2025 en Amazon:
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Las Vegas

El sorpresivo abandono de un tenista argentino cuando estaba a punto de perder el partido en el Challenger de Florianópolis

La sorpresiva frase de Carlo Ancelotti ante la posible citación de un campeón con Argentina para jugar en Brasil

Levantó siete match points, rompió su camiseta y consoló a su rival: la épica clasificación de Italia a la final de la Copa Davis

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

TELESHOW
Georgina Barbarossa recordó cómo fue

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

Los hermanos Darío y Daniela Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: “Lo voy a ayudar”

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: “La gente piensa que no la bancamos, y es al revés”

INFOBAE AMÉRICA

Las amenazas de los agresivos

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela

Por qué el sonido habría sido clave en la ubicación de pinturas rupestres paleolíticas

Donald Trump dijo que Volodimir Zelensky deberá decidir entre aceptar un acuerdo con Rusia o “seguir luchando”

El arte del lujo sobre ruedas, este es el vehículo que une innovación y sofisticación para trascender generaciones