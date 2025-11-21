Tecno

WhatsApp se renueva al estilo Instagram: tus pensamientos serán el nuevo perfil

La Información, que es el espacio donde te describes, se oculta después de 24 horas aunque en Ajustes se puede modificar

Esta renovación abre la posibilidad a nuevas opciones de interacción entre los usuarios. (WhatsApp)

WhatsApp presenta un nuevo diseño para la sección Info., que ahora se asemeja a las ‘Notas‘ de Instagram. Esta actualización facilita el acceso desde la parte superior de los chats individuales y del perfil del usuario. Al tocar Info de otra persona en un chat, es posible responderle de inmediato.

De manera predeterminada, la ‘Info.’ desaparece después de un día, aunque se puede ajustar la duración para ocultarla antes o mantenerla visible durante más tiempo desde el menú de ‘Ajustes’, seleccionando ‘Completar sección Info.’, además es posible que los usuarios determinen quién puede ver estas actualizaciones.

La renovación de esta función recuerda a las notas de Instagram. (WhatsApp)

Este renovado espacio permite contar novedades, compartir actividades recientes o informar el motivo de una posible indisponibilidad para conversar.

En Instagram, las ‘Notas‘ permiten que los usuarios compartan canciones o su ubicación. Por el momento, la ‘Info.’ de WhatsApp solo deja que sea textos.

Aunque para muchos esta función resulte novedosa, WhatsApp recuerda que la opción ‘Info.’ fue su primera característica: en los inicios del servicio, antes de enfocarse en la mensajería privada y segura, los usuarios ya podían compartir actualizaciones cortas como estas.

FOTO DE ARCHIVO. Adolescentes posan para una foto mientras sostienen smartphones delante de un logo de Instagram. 11 de septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo son las ‘Notas‘ de Instagram

Las ‘Notas’ de Instagram son una función diseñada para permitir a los usuarios compartir pensamientos breves, actualizaciones rápidas o mensajes con sus amigos cercanos de manera efímera.

Aparecen en la parte superior de la bandeja de mensajes directos y suelen tener un límite de 60 caracteres, lo que obliga a condensar ideas y expresarse de forma directa y creativa.

Estas notas desaparecen automáticamente después de 24 horas, lo que las hace similares a las historias, pero enfocadas exclusivamente en el intercambio de texto corto entre contactos seleccionados.

Notas alusivas a Halloween en Mensajes directos. (Instagram)

Los usuarios también pueden elegir quiénes ven sus notas, ya sea todos los contactos o solo un grupo reducido de amigos cercanos. Esta función ha sido apreciada por quienes buscan una manera rápida de comunicarse sin saturar el feed o las historias con contenido constante.

En términos visuales, las notas se presentan en un formato minimalista, generalmente con un fondo de color sólido y texto legible, lo que hace que el contenido sea fácil de leer de un vistazo.

Qué funciones de Instagram han llegado a WhatsApp

WhatsApp ha incorporado nuevas funciones inspiradas directamente en Instagram. Ahora, los usuarios pueden marcar con ‘Me gusta’ los estados y realizar menciones privadas, de manera similar a lo que sucede con las historias en la red social de Meta.

También se ha sumado el sticker ‘Tu turno’ en los estados. Esta herramienta permite iniciar cadenas de contenido colaborativo, ya que al utilizarla es posible proponer un tema, pregunta o consigna para que los contactos respondan con sus propias publicaciones.

Esta nueva función es muy similar a una que se encuentra en Instagram con el mismo nombre. (WhatsApp)

Estas respuestas pueden visualizarse y compartirse en los estados de cada usuario, fomentando así la interacción entre amigos y conocidos.

Otra novedad es la opción de crear collages directamente desde la pestaña de edición de estados. Mediante esta función, los usuarios pueden combinar varias fotografías en una sola publicación, sin tener que recurrir a aplicaciones externas.

Esta función nueva de collages en los estados de WhatsApp permite añadir hasta seis fotos.

Además, WhatsApp permite añadir canciones a las actualizaciones de estado, brindando la posibilidad de personalizar aún más cada publicación.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)

La herramienta permite seleccionar un fragmento específico de la canción: hasta 15 segundos para acompañar una imagen y hasta 60 segundos para videos. Entre los temas disponibles figuran desde infantiles, como ‘Baby Shark’, utilizado incluso por Mark Zuckerberg, hasta clásicos como ‘Ojos así’ de Shakira.

Estas funciones amplían las opciones de expresión y participación dentro de la plataforma, reforzando la tendencia hacia una experiencia más dinámica y social, al estilo de Instagram.

