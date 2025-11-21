Google consigue que los Pixel envíen archivos a iPhone con AirDrop sin intervención de Apple

Pixel de Google logra en enviar archivos a iPhone mediante AirDrop. (Apple - Google)

Google introdujo una función que habilita el envío directo de archivos desde los nuevos teléfonos Pixel hacia dispositivos Apple utilizando el propio protocolo AirDrop, una capacidad que hasta ahora había estado limitada al ecosistema de la compañía de Cupertino. La herramienta, disponible inicialmente en la serie Pixel 10, comenzó a activarse de manera progresiva y representa un cambio relevante en la interoperabilidad entre plataformas móviles.

La compañía explicó que la transferencia entre un Pixel y un iPhone se realiza mediante un enlace directo entre dispositivos, sin uso de servidores intermediarios y sin registro del contenido que se comparte.

Para que el proceso funcione, los usuarios de iPhone deben ajustar sus parámetros de AirDrop y permitir la recepción desde “todos durante 10 minutos”, tal como sucede en cualquier solicitud estándar dentro del sistema de Apple. Una vez enviado el archivo, el receptor puede aceptar o rechazar la transferencia desde la notificación que aparece en pantalla.

Google consigue que los Pixel envíen archivos a iPhone con AirDrop. (Google)

Google señaló que desarrolló su propia implementación del protocolo sin apoyo de Apple y que la solución fue sometida a auditorías internas y externas de seguridad. La empresa aseguró que el objetivo es facilitar el intercambio de contenido entre personas que utilizan distintos sistemas operativos, evitando las barreras propias de cada plataforma. Según la compañía, la interoperabilidad debería ser una característica básica en tareas cotidianas como compartir fotografías o videos en reuniones, viajes o entornos laborales.

Las primeras pruebas realizadas por la marca muestran que las transferencias son estables tanto entre un Pixel 10 Pro y un iPhone 17 Pro Max como entre el teléfono de Google y ordenadores Mac ubicados en las proximidades.

De acuerdo con las especificaciones, AirDrop restablece su configuración a “solo contactos” cuando se cumple el límite temporal de 10 minutos, por lo que quienes necesiten recibir archivos desde un Pixel tendrán que reactivar manualmente el modo ampliado de recepción cada vez que quieran intercambiar contenido.

La nueva función de Google estará disponible en los Pixel 10 y ya fue probado con éxito en iPhone 17 Pro Max. REUTERS/Evgenia Novozhenina

La compañía presentó esta nueva función como parte de un esfuerzo más amplio para reducir la fragmentación entre sistemas móviles. En los últimos meses, Google ha impulsado la adopción del estándar RCS —el sistema de mensajería avanzado que reemplaza al SMS tradicional— como vía para mejorar la calidad del envío de textos, imágenes y videos entre usuarios de Android e iPhone. Apple terminó incorporando este estándar en 2024 tras un período de presiones regulatorias y debates en torno a la competencia en el sector de mensajería móvil.

Este avance, sin embargo, se produce en un contexto marcado por intentos previos de replicar características exclusivas del ecosistema Apple. Uno de los casos más recordados es el de Beeper, una aplicación que en 2023 trató de llevar iMessage a Android mediante una intermediación técnica que Apple bloqueó rápidamente.

Posteriormente, la herramienta fue adquirida por Automattic, compañía que decidió no continuar con esa confrontación. En la década anterior, Palm también había intentado integrar la sincronización de su Palm Pre con iTunes, iniciativa que terminó siendo deshabilitada por Apple.

Con su nuevo sistema, Google busca reducir las brechas de comunicación entre sus dispositivos con Apple.

A pesar de estos antecedentes, la solución presentada por Google establece un precedente distinto al funcionar sin trucos externos ni vulneraciones del sistema, sino mediante una implementación propia que logra comunicarse con AirDrop respetando sus reglas de operación. La compañía argumenta que, desde la perspectiva del usuario, la plataforma del dispositivo no debería determinar la facilidad con la que se comparten archivos y que las tecnologías de conectividad deberían estar orientadas a simplificar las tareas cotidianas.

Por ahora, la función está limitada a los dispositivos Pixel 10 y se activará gradualmente mediante actualizaciones del sistema. La empresa no ha adelantado si la compatibilidad se extenderá a modelos anteriores ni cuál será el calendario exacto para su disponibilidad global. Mientras tanto, la incorporación de esta herramienta introduce una nueva vía de comunicación directa entre Android y iOS, un escenario que hasta hace poco parecía improbable en el competitivo mercado de los smartphones.