WhatsApp prueba una nueva función que permite alternar entre diferentes cuentas en el mismo teléfono

Cada cuenta en WhatsApp mantiene su propio historial de chats y ajustes. (Reuters)

La gestión de cuentas múltiples en WhatsApp para iPhone está por llegar finalmente a todos los usuarios. Aquellos que participan en las pruebas anticipadas (versión beta) en iOS comenzaron a experimentar la opción de alternar entre perfiles distintos dentro de la misma aplicación.

Esta novedad, informada por Wabetainfo, permite simplificar la organización de los distintos aspectos de la vida de una persona (por ejemplo, alternar entre la vida personal y profesional) y ha sido reportada en el canal beta 25.19.20.74.

La plataforma asegura que cada cuenta mantenga su propio historial de chats, copias de seguridad, configuraciones y preferencias, lo que permite responder mensajes de diferentes ámbitos sin cerrar sesión ni perder acceso a conversaciones.

En iPhone, se debe abrir 'Configuración' y luego 'Cuentas' para encontrar la opción de cambiar cuenta. (WAbetainfo)

El acceso entre perfiles se realiza con atajos directos en la interfaz, como la pulsación prolongada en la pestaña de Configuración o el doble toque, según han detallado los primeros usuarios en probar la función. Así, la alternancia entre identidades se ejecuta de forma inmediata, sin necesidad de reiniciar la aplicación, y garantiza la separación total de mensajes, archivos y ajustes entre cuentas.

Cómo usar la función de multi cuentas en WhatsApp

La activación y manejo de la función es sencilla e intuitiva. Solo es necesario acceder al menú de configuración y buscar el apartado ‘Lista de cuentas’.

Allí, se puede agregar una nueva cuenta introduciendo un número, escaneando un código QR o importando un perfil existente.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para alternar entre cuentas, basta con seleccionar el perfil deseado en esta lista; el cambio es instantáneo y carga el historial, preferencias y configuraciones asociadas, como si se trataran de cuentas completamente independientes en un mismo dispositivo.

Privacidad garantizada

Uno de los principales avances es la mejora de privacidad. Cada perfil admite su propia activación de App Lock mediante Face ID o Touch ID, lo que refuerza la protección individual de acceso. Además, cada cuenta puede establecer reglas independientes para notificaciones, archivado de chats, tonos y descargas automáticas de archivos, consolidando una experiencia completamente personalizable por usuario.

La gestión de notificaciones también se ha optimizado para identificar fácilmente a qué cuenta corresponde cada mensaje recibido, evitando confusiones entre los diferentes perfiles. Además, WhatsApp permite eliminar y reactivar cuentas preservando los datos previos, lo que simplifica el movimiento entre perfiles sin riesgo de pérdida de información.

Esta función era una de las más solicitadas por quienes necesitan manejar diferentes números, ya sea para compartir dispositivo o para separar contactos personales, educativos o laborales. Hasta ahora la única opción era utilizar la versión empresarial o iniciar y cerrar sesión repetidamente, un sistema poco práctico frente a la nueva solución que ofrece mayor eficiencia y autonomía en la gestión de cuentas.

No es la primera vez que WhatsApp enfrenta intentos de espionaje de alto nivel. (Reuters)

Por el momento, la actualización está disponible solo en el circuito beta de iOS, sin una fecha oficial de lanzamiento general. Según experiencias anteriores, tras culminar la etapa de pruebas podría implementarse también en Android.

Mejoras de WhatsApp también en seguridad

La más reciente actualización de WhatsApp introduce una función de protección adicional para las copias de seguridad de los chats: la autenticación biométrica, que puede activarse tanto en teléfonos iOS como en Android.

Al intentar restaurar o acceder a las copias de seguridad almacenadas en la nube, los usuarios deberán validar su identidad mediante reconocimiento facial, huella dactilar o cualquier otro método biométrico incorporado en el dispositivo.

Este requisito reforzado se activa antes de proceder a la descarga del historial, aportando una capa extra de seguridad a la información personal.