Tecno

Para qué sirven los tapones verdes en las ruedas de los autos

Lejos de ser solo un detalle visual, los capuchones cumplen una función informativa clave que puede influir en el rendimiento del vehículo

Guardar
Tapón verde de un neumático.
Tapón verde de un neumático. (iStock)

Ver autos con tapones verdes en sus ruedas se ha vuelto cada vez más frecuente, generando curiosidad entre quienes desconocen el significado detrás de este detalle. Lejos de ser un toque estético o una simple personalización, los capuchones cumplen una función informativa específica que puede incidir directamente en la seguridad y el rendimiento del vehículo.

Significado de los tapones verdes: neumáticos inflados con nitrógeno

El tapón verde en las ruedas de un auto indica que ese neumático está inflado con nitrógeno en vez de aire común. Esta práctica, adoptada por talleres especializados y cada vez más popular, ofrece varios beneficios técnicos: el nitrógeno mantiene la presión más estable frente a cambios bruscos de temperatura, mejora la estabilidad y el agarre, y contribuye a un desgaste más uniforme del neumático.

Además, las moléculas de nitrógeno son mayores que las del oxígeno, lo que hace que la rueda pierda presión más lentamente a lo largo del tiempo.

Una llanta pinchada que requiere
Una llanta pinchada que requiere atención inmediata para evitar un accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja relevante es que el nitrógeno ayuda a prevenir la oxidación del interior del neumático y reduce el riesgo de incendios en situaciones extremas, pues es un gas inerte y no favorece la combustión como el oxígeno.

Inconvenientes y limitaciones del inflado con nitrógeno

A pesar de sus ventajas, el uso de nitrógeno en neumáticos tiene algunos contras. Por ejemplo, no se encuentra disponible en estaciones de servicio, lo que obliga a acudir a talleres específicos cuando se necesita renovar o ajustar la presión. El costo del inflado con nitrógeno suele ser mayor que el del aire convencional, y en caso de requerir una intervención rápida en ruta, resulta poco práctico encontrar este servicio.

Además, si se mezcla el nitrógeno con aire común por necesidad o emergencia, se pierden buena parte de los beneficios obtenidos con el inflado original.

El uso de nitrógeno en
El uso de nitrógeno en neumáticos tiene algunos contras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es pertinente indicar que los tapones verdes en las ruedas advierten al usuario y a los encargados de mantenimiento sobre el uso de nitrógeno, ayudando a mantener las prestaciones y la seguridad que ofrece este tipo de inflado, aunque con algunas limitaciones en cuanto a disponibilidad y coste.

Diferencias entre inflar neumáticos con nitrógeno y con aire común

Inflar un neumático con nitrógeno o con aire común presenta diferencias en el comportamiento y el mantenimiento del neumático. El aire común está compuesto en su mayoría por nitrógeno (alrededor del 78%) y oxígeno (21%), junto con pequeñas cantidades de otros gases y humedad. En cambio, cuando se utiliza nitrógeno puro para inflar los neumáticos, se reduce la cantidad de oxígeno y humedad en el interior del neumático.

La principal ventaja del nitrógeno es que mantiene la presión interna de los neumáticos más estable a lo largo del tiempo, ya que las moléculas de nitrógeno se escapan con menor facilidad y es menos afectado por los cambios de temperatura. Además, al haber menos humedad, disminuye el riesgo de oxidación en las partes metálicas de la rueda.

Conducir de forma suave, evitando
Conducir de forma suave, evitando frenazos y aceleraciones bruscas, también contribuye a disminuir el desgaste del neumático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, inflar con aire común es más accesible y económico, pero puede provocar variaciones de presión y mayor desgaste interno por la humedad que contiene.

Cómo hacer que los neumáticos de tu auto duren más tiempo

Para lograr que los neumáticos duren más tiempo, es fundamental mantener la presión adecuada recomendada por el fabricante. Revisar la presión de forma regular y ajustarla según las condiciones de carga y temperatura ayuda a evitar el desgaste irregular y potenciales daños. Además, realizar alineaciones y balanceos periódicos mantiene un contacto uniforme con la carretera, lo que prolonga la vida útil del neumático.

Otra práctica importante es rotar los neumáticos siguiendo el esquema sugerido en el manual del vehículo, ya que esto distribuye el desgaste de manera equitativa en las cuatro ruedas. Conducir de forma suave, evitando frenazos y aceleraciones bruscas, también contribuye a disminuir el desgaste. Finalmente, inspeccionar el estado de los neumáticos para detectar cortes, abultamientos o desgaste excesivo previene problemas mayores y alarga su funcionalidad.

Temas Relacionados

Tapones verdesAutosRuedasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós a las pilas: Google prepara un control remoto que funciona con energía solar

El dispositivo, aún no disponible para la venta, busca reducir el impacto ambiental y facilitar el uso continuado con un diseño compacto y tecnología de captación eficiente

Adiós a las pilas: Google

Presentan en Alemania un robot humanoide que manipula herramientas como una persona

Este nuevo producto industrial incorpora inteligencia artificial avanzada y sensores táctiles para integrarse en fábricas junto a operarios

Presentan en Alemania un robot

Jensen Huang, CEO de Nvidia, revela cuáles son los tres oficios más beneficiados por el auge de la IA

Los futuros proyectos tecnológicos no dependerán solo de ingenieros y científicos

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

Con 400 trillones de cálculos por segundo, una supercomputadora logra la mayor simulación de un cerebro

La versatilidad de este gemelo digital de un cerebro permite realizar múltiples experimentos de manera simultánea para investigar las enfermedades en este órgano

Con 400 trillones de cálculos

NVIDIA pierde un nuevo fondo de inversión valorizado en 85 millones de dólares

La ola de ventas de grandes fondos y la volatilidad reciente ponen a la tecnológica bajo la lupa de analistas e inversores

NVIDIA pierde un nuevo fondo
DEPORTES
Max Verstappen propuso drásticos cambios

Max Verstappen propuso drásticos cambios para la Fórmula 1 y generó polémica

Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

“No creo que volvamos a ver a Michael”: las revelaciones de un amigo de Schumacher y los tres actores de la F1 que lo pueden visitar

“No tienen nada”: la emotiva arenga de una figura de Haití antes del partido que los clasificó a un Mundial tras 52 años

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

TELESHOW
Aseguran que la China Suárez

Aseguran que la China Suárez no asistirá al casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Es tóxica”

Darío Turovelzky habló de la serie sobre Susana Giménez y el apoyo de Telefe: “Hay mucha historia con el canal”

La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

INFOBAE AMÉRICA

La escritora argentina Gabriela Cabezón

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara ganó el prestigioso National Book Award de Estados Unidos

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas