Google Chrome tiene un nuevo panel central para organizar contraseñas, pagos, direcciones y más

El nuevo panel de Google Chrome unifica la gestión de contraseñas, métodos de pago, direcciones y documentos de identidad. (Google)

Google Chrome prepara una actualización con el desarrollo de un nuevo panel centralizado conocido como “Tu información guardada”, que pretende unificar la administración de contraseñas, métodos de pago, direcciones y más, bajo , que pretende unificar la administración de contraseñas, métodos de pago, direcciones y más, bajo una interfaz más práctica para los usuarios.

El objetivo es que todos los datos personales estén almacenados en un solo lugar, para que su gestión sea más cómoda, fácil de encontrar y bajo un diseño limpio, teniendo en cuenta que estas opciones existen por separado y por eso quieren unificarlas, así cómo crear otras funciones.

Cómo será el panel de control de Google Chrome

Hasta la fecha, los usuarios de Chrome encontraban la información personal dispersa en diferentes apartados. Contraseñas guardadas, métodos de pago y direcciones residían en la sección de autocompletar, con una presentación básica y con funciones limitadas. Esta fragmentación complicaba el manejo y la revisión de los datos, afectando la coherencia en la experiencia de completar formularios o gestionar información durante las transacciones web.

Con la introducción de “Tu información guardada”, Google apuesta por cambiar radicalmente este enfoque. Este nuevo panel funcionará como un hub central de información personal dentro de Chrome.

La actualización de Chrome facilita la administración de datos personales y mejora la experiencia de autocompletar formularios en línea. (Reuters)

Según la información que figura en publicaciones relacionadas con el desarrollo del navegador, la iniciativa busca mejorar la visibilidad y administración de datos esenciales para transacciones en línea, organizando los datos existentes y los que llegarán en el futuro en categorías fácilmente reconocibles y accesibles.

El rediseño responde a una necesidad concreta: simplificar la administración de datos y reducir la fricción al completar acciones en línea. Ofrecer todos los elementos relevantes, desde contraseñas hasta tarjetas de fidelidad, pasando por documentos oficiales y datos de viaje, todo en una sola interfaz que elimina la necesidad de navegar entre múltiples páginas o menús.

Secciones y funciones que reemplazan el sistema actual de Google Chrome

El actual sistema de Chrome para autocompletar y contraseñas organiza los datos en listas separadas de contraseñas, medios de pago y direcciones postales. Carece de distinción para algunos tipos de datos, como documentos de identidad o información asociada a viajes.

El rediseño de Chrome responde a la necesidad de simplificar la gestión de información y reducir la fragmentación de datos. (GOOGLE)

Entre las secciones integradas en el nuevo panel, están:

Administrador de contraseñas de Google , que ofrece la gestión habitual de credenciales para sitios web y aplicaciones.

Pagos , donde se almacenan y consultan tarjetas de crédito, débito y otros métodos para transacciones digitales.

Información de contacto , que organiza direcciones físicas, correos electrónicos y teléfonos.

Configuración de autocompletar , optimizada para permitir una personalización más precisa.

Servicios relacionados de Google, donde se integran datos cruzados con la cuenta de la empresa.

A estos apartados se suman novedades que hasta ahora no existían en la interfaz principal de Chrome:

Documentos de identidad , como permisos de conducir y pasaportes, para un acceso rápido y seguro a identificaciones habituales en procesos digitales y presenciales.

Viajes , una categoría que agrupa tanto información de itinerarios como datos de vehículos registrados, útil para gestionar billetes, reservas, seguros y otros detalles asociados a desplazamientos personales o de trabajo.

Tarjetas de fidelidad, permitiendo la administración de membresías a programas de puntos y recompensas desde el propio navegador.

El objetivo de esta reorganización interna pasa por admitir un rango mayor de tipos de datos, con la capacidad de mantener agrupada cada categoría para brindar claridad. Según detalla Google en la publicación de Chromium, la nueva arquitectura facilitará además la integración de nuevas categorías de datos en el futuro, acomodando así las necesidades de los usuarios conforme avanzan las tendencias digitales.

El panel centralizado de Chrome ofrece opciones para agregar, editar o eliminar información personal con medidas de seguridad avanzadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo se usará y qué ventajas tendrá el panel en Google Chrome

Una vez desplegada para todos los usuarios, la sección permitirá acceder de un solo clic a toda la información almacenada que resulta útil en la creación de cuentas, pagos en línea, cumplimentación de formularios o reservas de viajes. El acceso se realizará a través del menú de configuración, sustituyendo el apartado clásico de “Autocompletar y contraseñas”.

Cada sección contará con opciones para agregar, modificar o borrar datos. Por ejemplo, se podrán añadir nuevos documentos oficiales, editar direcciones, eliminar métodos de pago desactualizados o actualizar las credenciales de acceso.

El acceso a estas funciones estará protegido por medidas de seguridad habituales de Google, como verificación de identidad o autenticación en dos pasos cuando corresponda.

La fusión de los distintos elementos en un solo hub centralizado favorecerá una experiencia más fluida tanto en la navegación del día a día como en situaciones que requieren rapidez, como compras o procedimientos burocráticos en línea.