PlayStation anuncia descuentos de hasta 75% en videojuegos por el Black Friday de noviembre 2025

Varios juegos estarán con descuentos de hasta el 75%. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ya se prepara para el Black Friday de noviembre de 2025 y anunció grandes descuentos en sus productos. Durante esta temporada, ofrecerá videojuegos con rebajas de hasta un 75%.

Además, los jugadores en países participantes que se suscriban a PlayStation Plus durante la promoción podrán ahorrar hasta un 33% en la suscripción anual de 12 meses.

Los miembros actuales de PlayStation Plus también tendrán la oportunidad de ahorrar un 33% si actualizan su plan de Essential o Extra a Deluxe por el resto de su suscripción.

Por otro lado, los usuarios podrán acceder a importantes descuentos en hardware, incluyendo consolas PlayStation 5, PlayStation VR2, PlayStation Portal, controles DualSense, entre otros productos.

En este Black Friday, habrá descuentos en consolas, videojuegos y suscripciones. (PlayStation)

Qué más trae PlayStation para el Black Friday

PlayStation llega al Black Friday con una amplia variedad de ofertas para los jugadores. Entre los paquetes destacados, estará disponible el PS5 de edición digital con los juegos Astro Bot y Gran Turismo 7, a un precio especial de USD 399,99 en algunos países de Latinoamérica.

También se podrá adquirir el paquete de consola PS5 de 1 TB – Fortnite Flowering Chaos por USD 449,99, que incluye contenido exclusivo dentro del juego y 1.000 monedas V.

Para quienes buscan consolas de alto rendimiento, habrá condiciones o precios especiales en la PS5 Pro en varios países de la región.

Asimismo, estarán disponibles descuentos y beneficios en accesorios esenciales, como PlayStation VR2, PlayStation Portal, los auriculares inalámbricos Pulse Elite y Pulse Explore, y controles como DualSense, DualSense Edge y Access.

Habrá descuentos en consolas. REUTERS/Andrew Kelly

Los juegos también recibirán rebajas. Títulos como Death Stranding 2: On the Beach, Lost Soul Aside, Astro Bot y God of War Ragnarök estarán disponibles con descuentos especiales, junto a cientos de juegos para PS5 y PS4 en PlayStation Store, donde se ofrecerán rebajas de hasta el 75% a partir del 21 de noviembre.

En cuanto a suscripciones, quienes se unan a PlayStation Plus durante el Black Friday podrán obtener hasta un 33% de descuento en la suscripción anual. Los actuales miembros también pueden ahorrar un 33% si actualizan su plan a una versión superior.

PlayStation Plus brinda acceso a cientos de juegos, títulos exitosos en los niveles Extra y Deluxe, juegos mensuales, descuentos exclusivos y modo multijugador en línea.

PlayStation anuncia los juegos de noviembre para suscriptores de PS Plus

PlayStation ha dado a conocer los videojuegos gratuitos que estarán disponibles para los suscriptores de PS Plusdurante noviembre. Entre los títulos más destacados se encuentran Grand Theft Auto V,Pacific Drive y Still Wakes the Deep, además de otros juegos que podrán descargarse sin costo extra.

Diversos juegos contarán descuentos muy amplios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La lista completa de juegos es:

Grand Theft Auto V (PS5 y PS4).

Pacific Drive (PS5).

Still Wakes the Deep (PS5).

Insurgency: Sandstorm (PS5 y PS4).

Thank Goodness You’re Here! (PS5 y PS4).

The Talos Principle 2 (PS5).

Monster Jam Showdown (PS5 y PS4).

MotoGP 25 (PS5 y PS4).

Tomb Raider: Anniversary (PS5 y PS4).

Qué es PlayStation Plus

PlayStation Plus es un servicio de suscripción de Sony que ofrece múltiples ventajas a los usuarios de consolas PlayStation. Con PlayStation Plus, los miembros pueden acceder al modo multijugador en línea para jugar con amigos o jugadores de todo el mundo.

Además, cada mes, reciben videojuegos seleccionados que pueden descargar y disfrutar sin costo adicional mientras mantengan activa la suscripción. El servicio también ofrece descuentos exclusivos en la PlayStation Store, almacenamiento en la nube para guardar partidas y contenidos adicionales en juegos.

PlayStation Plus cuenta con diferentes niveles, como Essential, Extra y Deluxe, que ofrecen una variedad de beneficios, incluyendo acceso a una amplia biblioteca de títulos populares y recientes. Es una forma ideal de ampliar la experiencia de juego y aprovechar al máximo la consola.