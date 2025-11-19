Frases y mensajes del Día Internacional del Hombre en 2025 para enviar en WhatsApp

Cada 19 de noviembre, la efeméride promueve la reflexión sobre la masculinidad saludable y la igualdad de género en más de 80 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, con la idea de reconocer el impacto positivo de los hombres en la sociedad, destacar sus logros personales y colectivos, y promover un debate más amplio sobre la masculinidad saludable.

Una forma de hacerlo es enviar un mensaje o frase a través de WhatsApp y redes sociales para expresar admiración, cariño y aprecio a padres, hermanos, parejas, amigos y colegas con la de idea de acompañar, motivar y resaltar sus virtudes.

Por qué el Día del Hombre es en noviembre

Desde su instauración en 1999, impulsada por Trinidad y Tobago y replicada en más de 80 países, el Día del Hombre ha buscado mucho más que homenajes formales. Su propósito principal se centra en resaltar el valor de los hombres en la familia, el trabajo y la comunidad; reflexionar sobre los desafíos que deben superar, y abrir espacios para construir modelos de masculinidad basados en el respeto, la empatía, el autocuidado y la igualdad.

Además de conmemorar los logros masculinos, esta fecha llama la atención sobre asuntos como la salud física y mental de los hombres, fomentando la prevención de enfermedades como el cáncer de próstata, así como la importancia del bienestar emocional y la reducción de tasas de suicidio. También aboga por la educación, la paternidad responsable y el combate a estereotipos dañinos que aún persisten en muchas culturas y ámbitos.

Aunque en algunos países como Perú, Colombia, Bolivia y Honduras, el Día del Hombre también se celebra el 19 de marzo, vinculado a la festividad católica de San José.

Frases para enviar en WhatsApp y celebrar el Día del Hombre

Las frases para dedicar en el Día del Hombre pueden adaptarse según la relación y el mensaje que se quiera transmitir:

“Hoy celebramos tu fortaleza, tu bondad y todo lo que haces por los demás. ¡Feliz Día del Hombre!“.

“El Día del Hombre es solo una excusa para recordarte lo increíble que eres cada día”.

“Gracias por ser mi ejemplo a seguir. ¡Que tengas un increíble Día del Hombre!”

“Eres un hombre de principios, de acción y de amor. ¡Te celebro hoy y siempre!“.

“Hoy es tu día, pero todos los días son especiales porque te tengo a ti”.

“Cada día contigo es un regalo, hoy celebramos lo maravilloso que eres. ¡Feliz Día del Hombre!”

“Gracias por ser un hombre lleno de sabiduría, humor y cariño. ¡Feliz Día del Hombre!"

“Que este Día del Hombre te recuerde lo mucho que vales. Eres único”.

“Hoy celebramos tu vida, tus logros y todo lo que eres. ¡Feliz Día del Hombre!"

“Tu dedicación y tu esfuerzo son admirables. ¡Que tengas un día tan grandioso como tú!"

“Eres la prueba de que la bondad y la fuerza pueden ir de la mano. ¡Feliz Día del Hombre!”

“En el Día del Hombre, quiero agradecerte por ser mi apoyo incondicional”.

“La grandeza de un hombre se mide por su corazón y por su manera de tratar a los demás. ¡Feliz Día del Hombre!"

“Hoy es un buen día para recordarte lo increíble que eres. ¡Te admiro mucho!”

“Feliz Día del Hombre a la persona que siempre me hace sentir fuerte y motivado”.

Estas propuestas son adecuadas para abuelos, padres, tíos, hermanos, hijos, parejas y amigos. Distintos matices destacan cualidades como la generosidad, la constancia, la valentía, la empatía y el sentido de protección, permitiendo que cada mensaje se ajuste a la personalidad y el vínculo con el destinatario.

Además de crear mensajes personalizados, también puede ser útil acompañar las felicitaciones con frases de autores reconocidos o anónimos, que reflexionan sobre la naturaleza del ser humano masculino, su aporte y sus desafíos.

Entre las frases célebres sobresalen:

“Piensa como un hombre de acción, actúa como un hombre de pensamiento.” — Henri-Louis Bergson.

”Si un hombre no ha descubierto algo por lo que morir, no es digno de vivir." — Martin Luther King Jr.

“La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable.” — Mahatma Gandhi.

”Ser hombre es, de alguna manera, ser responsable." — Antoine de Saint-Exupéry.

”El hombre es el arquitecto de su propio destino." — Apolonio de Tiana.

”El verdadero hombre se complace en la virtud y descansa en la humanidad." — Mencio.