Logitech confirma un secuestro de datos de clientes y empleados: se atribuye al grupo Clop

La firma suiza certificó el incidente en un informe 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)

La vulnerabilidad explotada en el ataque fue identificada como un “día cero” en software de un proveedor externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Logitech ha reconocido que fue víctima de una violación de datos tras un ataque cibernético atribuido al grupo de extorsión Clop, el mismo responsable de recientes incidentes en la industria tecnológica internacional.

La firma suiza certificó el incidente en un informe 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), detallando que la fuga de información incluyó datos limitados de empleados, consumidores y clientes empresariales, pero no afectó la operación general, la cadena de suministro ni la fabricación de sus productos.

Ataque cibernético a Logitech origen, impacto y respuesta oficial

La vulnerabilidad explotada en el ataque fue identificada como un “día cero” en software de un proveedor externo, la cual, según la compañía, fue corregida de inmediato tras disponerse el parche correspondiente. Si bien Logitech no identificó explícitamente al proveedor, la evidencia apunta a una brecha en Oracle E-Business Suite, empleada por varias corporaciones y también objeto de ataques previos atribuidos al mismo grupo de ransomware.

Logitech ha reconocido que fue víctima de una violación de datos tras un ataque cibernético atribuido al grupo de extorsión Clop. REUTERS/Kacper Pempel

En su comunicación, la compañía asegura que “el incidente no afectó los productos, las operaciones comerciales ni la fabricación de Logitech”; sin embargo, reconoce que los datos comprometidos incluirían información limitada de empleados y consumidores, así como datos de clientes y proveedores.

Es preciso señalar que la compañía afirma que información sensible, como números de identificación nacional o datos de tarjetas de crédito, no figura entre los datos expuestos.

La respuesta de la empresa tecnológica fue inmediata, sumando la experiencia de firmas destacadas de ciberseguridad para investigar y manejar la crisis. Esta reacción busca limitar el impacto para usuarios y clientes, reforzar la seguridad de los sistemas y prevenir incidentes similares a futuro.

Información sensible, como números de identificación nacional o datos de tarjetas de crédito, no figura entre los datos expuestos. (ESET)

El grupo Clop y la campaña global de extorsión tecnológica

La confirmación de Logitech se produce después de que Clop añadiera a la empresa a su lista de víctimas, reclamando la obtención de cerca de 1,8 terabytes de datos supuestamente robados, difundiendo detalles del ataque en su sitio de filtraciones. Los expertos de Mandiant y Google han alertado, en paralelo, sobre campañas de extorsión a gran escala que afectan a múltiples firmas mediante el robo de información crítica a través de vulnerabilidades en soluciones de Oracle.

Estos acontecimientos reflejan el creciente riesgo de ciberataques sofisticados contra empresas tecnológicas, obligando a toda la industria a renovar protocolos y colaborar proactivamente con la comunidad de ciberseguridad global.

Oracle reconoce falla crítica en E-Business Suite explotada por el grupo Clop

Oracle ha confirmado que su plataforma E-Business Suite (EBS) fue blanco de un ciberataque sofisticado que aprovechó una vulnerabilidad crítica de tipo zero-day, catalogada como CVE-2025-61882. Esta brecha de seguridad permitió la ejecución de código remoto sin requerir autenticación y ya ha provocado robos de datos a gran escala desde agosto de 2025, principalmente por parte del grupo de ransomware Clop.

Oracle es una empresa especializada en el desarrollo de software y soluciones para bases de datos, servicios en la nube y sistemas empresariales. REUTERS/Brendan McDermid

El problema motivó a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) a incluir la vulnerabilidad en su lista de amenazas activas y a exigir correcciones inmediatas a las agencias federales antes de finalizar octubre.

La vulnerabilidad afecta a las versiones 12.2.3 a 12.2.14 de Oracle E-Business Suite y reside en el módulo de integración BI Publisher de Oracle Concurrent Processing. Se puede explotar remotamente a través de solicitudes HTTP, sin necesidad de credenciales, lo que suma gravedad al riesgo potencial.

Expertos de Mandiant señalaron que Clop logró infiltrar organizaciones explotando tanto esta falla como otras ya subsanadas en la actualización de julio de 2025. El grupo fue capaz de sustraer grandes volúmenes de información sensible y presentar demandas de rescate que ascienden a 50 millones de dólares.

El historial del grupo Clop refuerza su peligro. En 2023, la banda comprometió los sistemas de más de 2.700 entidades utilizando otro fallo zero-day en MOVEit Transfer; ahora, repite la táctica sobre Oracle EBS. El método consiste en detectar rápidamente brechas, acceder a datos valiosos y extorsionar a las víctimas a gran escala.

Tesla exige a sus proveedores

X lanza Chat, su reemplazo

Red Dead Redemption llega a

¿Por qué tu móvil se

La Fundación River presentó el

La lujosa casa que estarían

El régimen de China intensificó

