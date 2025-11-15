Tecno

Netflix: cuáles son los códigos para desbloquear películas en noviembre de 2025

La combinación numérica 11881 permite acceder a una lista de películas para público adulto, donde aparecen títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey‘ y ‘365 días‘

Guardar
Netflix tiene códigos ocultos que
Netflix tiene códigos ocultos que organizan su contenido en categorías muy precisas. REUTERS/Claudia Greco

Netflix dispone de una serie de códigos secretos que permiten clasificar el contenido en categorías muy específicas.

Por ejemplo, el código 11881 da acceso a una selección de películas dirigidas a un público adulto, así pueden encontrarse títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ‘365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo género.

Por otro lado, al ingresar el código 9875, se despliega un catálogo enfocado en series y documentales de true crime. Allí destacan producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.

Con este código, los usuarios
Con este código, los usuarios pueden ver contenido para adultos. (Netflix)

Utilizar estos códigos es muy sencillo: solo hay que introducir el número en el buscador de Netflix y la plataforma mostrará automáticamente la categoría correspondiente.

Esta herramienta resulta especialmente útil para descubrir películas y series que, por su temática o público específico, no siempre aparecen en las búsquedas habituales del servicio.

Qué otros códigos secretos tiene Netflix

Otros códigos ocultos que tiene Netflix son:

  • Acción y aventuras: 1365
  • Comedias: 6548
  • Dramas: 5763
  • Terror: 8711
  • Ciencia ficción y fantasía: 1492
  • Documentales: 6839
  • Series de TV: 83
Los códigos ocultos desbloquean categorías
Los códigos ocultos desbloquean categorías muy específicas de contenido. (Netflix)
  • Películas de acción clásicas: 46576
  • Dramas basados en libros: 4961
  • Comedias románticas: 5475
  • Películas extranjeras de terror: 8654
  • Ciencia ficción de culto: 4734
  • Cine infantil: 783
  • Thrillers eróticos: 972
  • Películas románticas con escenas para adultos: 11881
  • Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix

Los llamados códigos ocultos de Netflix nacieron como una herramienta interna para organizar su extenso catálogo en categorías mucho más detalladas. Por lo general, la plataforma muestra solo una selección de títulos dependiendo del historial, la ubicación y las preferencias del usuario.

Basta con ingresar este código
Basta con ingresar este código en la barra de búsqueda para que se despliegue el contenido. (Netflix)

Sin embargo, en su sistema utiliza combinaciones numéricas que agrupan miles de películas y series según subgéneros muy específicos, como ‘dramas románticos clásicos’, ‘películas de acción asiáticas’ o ‘documentales espirituales’.

Aunque estos códigos no estaban pensados para el público general, con el tiempo se descubrieron y comenzaron a circular en internet, lo que llevó a que se conozcan como “códigos ocultos”.

Al escribir uno de estos números en la barra de búsqueda, Netflix despliega directamente el contenido relacionado con esa categoría específica, lo que facilita hallar títulos que normalmente no aparecerían en las sugerencias habituales.

Actualmente, estos códigos se han vuelto una herramienta muy popular entre los usuarios, ya que permiten explorar el catálogo de forma más personalizada y ordenada, superando las recomendaciones habituales del algoritmo de la plataforma.

‘Las guerreras K-pop’ es ahora
‘Las guerreras K-pop’ es ahora la película más vista en Netflix por su propuesta original y su retrato del pop coreano. (Netflix)

‘Las guerreras K-pop’: el código de Netflix para ver películas similares

‘Las guerreras K-pop’ se ha convertido en la película más vista de Netflix, destacando por su propuesta original, el ritmo y una representación de la cultura pop coreana. En la plataforma, existe un código secreto que ayuda a descubrir más películas y series de características similares: 7424.

Al utilizar este código, se accede a títulos como ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’ y ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros.

Esta herramienta permite a los usuarios encontrar contenido afín y enriquecer su experiencia con opciones animadas o de acción que gozan de gran popularidad.

De qué trata ‘Las guerreras K-pop’

La cinta, producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, fusiona la energía del K-pop con elementos de fantasía, acción sobrenatural y un notable humor visual.

El conflicto surge con los
El conflicto surge con los Saja Boys, una banda rival de demonios liderada por el carismático y peligroso Jinu. (Netflix)

La trama sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes llevan una doble vida: son estrellas del pop coreano y, al mismo tiempo, cumplen una misión secreta como cazadoras de demonios.

En este universo, su música tiene un poder especial capaz de generar un campo de energía que protege a la humanidad de espíritus malignos que desean devorar almas humanas.

El conflicto central aparece con los Saja Boys, una boy band rival cuyos integrantes resultan ser demonios, liderados por Jinu, un personaje tan carismático como peligroso.

Mientras HUNTR/X intenta mantener el equilibrio, Rumi debe enfrentar un secreto propio que pone a prueba su lealtad, su fuerza y su verdadera identidad.

Temas Relacionados

NetflixPelículasCincuenta sombras de GreyLas guerreras K-popTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Comprar en internet o visitar una página web tiene un riesgo gigante para la privacidad sino sigues estos consejos

Especialistas advierten que los fraudes digitales crecen no por visitas accidentales, sino por páginas clonadas y técnicas de engaño cada vez más precisas

Comprar en internet o visitar

Tres juegos de Steam que te harán recordar a Las Guerreras K-Pop

Tres títulos de Steam destacan por su estilo vibrante, musical y lleno de color, evocando la estética de los grupos idol

Tres juegos de Steam que

Cuál es el botón secreto del aire acondicionado para ahorrar en calefacción durante invierno

Al activar la bomba de calor, se recomiendan ajustar la temperatura entre 20 y 22 grados para mantener un buen equilibrio entre comodidad y consumo energético

Cuál es el botón secreto

Identifican que la IA como sicólogo tiene graves limitaciones: sesgos, falsa empatía y más consecuencias para la salud mental

La investigación detectó fallos en cinco categorías críticas, incluyendo falta de contexto, falsa empatía y sesgos culturales

Identifican que la IA como

Sigue estos tres prompts y convierte tus fotos en retratos profesionales con Gemini de Google

Lo único que debes hacer es copiarlos en la aplicación móvil o página web de esta herramienta impulsada por inteligencia artificial y esperar unos segundos a que se genere la nueva imagen

Sigue estos tres prompts y
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

El minucioso plan que analiza el Barcelona para romper el mercado y lograr el fichaje de Julián Álvarez

Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

San Lorenzo recibirá a Sarmiento con el objetivo de terminar lo más alto posible en la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“Quiero andar en un avión de guerra”: Maxi López relató la extrema historia que protagonizó en Rusia

TELESHOW
Qué hizo Wanda Nara durante

Qué hizo Wanda Nara durante la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Todo listo para el primer show de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos españoles crean una molécula

Científicos españoles crean una molécula que reduce el consumo de alcohol y abre una vía inédita contra la adicción

La Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia de “coacción a la justicia” contra Eduardo Bolsonaro

Trump suspendió la negociación para llegar a un acuerdo comercial con Tailandia por la tensión con Camboya

Casi 3.000 vacas provenientes de Uruguay llevan tres semanas varadas en un buque en Turquía: preocupación por el estado de los animales

La Policía de Río de Janeiro dijo que el operativo contra el narcotráfico que dejó 121 muertos se desarrolló en un “escenario bélico”