Netflix: cuáles son los códigos para desbloquear películas en noviembre de 2025

Netflix tiene códigos ocultos que organizan su contenido en categorías muy precisas. REUTERS/Claudia Greco

Netflix dispone de una serie de códigos secretos que permiten clasificar el contenido en categorías muy específicas.

Por ejemplo, el código 11881 da acceso a una selección de películas dirigidas a un público adulto, así pueden encontrarse títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ‘365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo género.

Por otro lado, al ingresar el código 9875, se despliega un catálogo enfocado en series y documentales de true crime. Allí destacan producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.

Con este código, los usuarios pueden ver contenido para adultos. (Netflix)

Utilizar estos códigos es muy sencillo: solo hay que introducir el número en el buscador de Netflix y la plataforma mostrará automáticamente la categoría correspondiente.

Esta herramienta resulta especialmente útil para descubrir películas y series que, por su temática o público específico, no siempre aparecen en las búsquedas habituales del servicio.

Qué otros códigos secretos tiene Netflix

Otros códigos ocultos que tiene Netflix son:

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Los códigos ocultos desbloquean categorías muy específicas de contenido. (Netflix)

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix

Los llamados códigos ocultos de Netflix nacieron como una herramienta interna para organizar su extenso catálogo en categorías mucho más detalladas. Por lo general, la plataforma muestra solo una selección de títulos dependiendo del historial, la ubicación y las preferencias del usuario.

Basta con ingresar este código en la barra de búsqueda para que se despliegue el contenido. (Netflix)

Sin embargo, en su sistema utiliza combinaciones numéricas que agrupan miles de películas y series según subgéneros muy específicos, como ‘dramas románticos clásicos’, ‘películas de acción asiáticas’ o ‘documentales espirituales’.

Aunque estos códigos no estaban pensados para el público general, con el tiempo se descubrieron y comenzaron a circular en internet, lo que llevó a que se conozcan como “códigos ocultos”.

Al escribir uno de estos números en la barra de búsqueda, Netflix despliega directamente el contenido relacionado con esa categoría específica, lo que facilita hallar títulos que normalmente no aparecerían en las sugerencias habituales.

Actualmente, estos códigos se han vuelto una herramienta muy popular entre los usuarios, ya que permiten explorar el catálogo de forma más personalizada y ordenada, superando las recomendaciones habituales del algoritmo de la plataforma.

‘Las guerreras K-pop’ es ahora la película más vista en Netflix por su propuesta original y su retrato del pop coreano. (Netflix)

‘Las guerreras K-pop’: el código de Netflix para ver películas similares

‘Las guerreras K-pop’ se ha convertido en la película más vista de Netflix, destacando por su propuesta original, el ritmo y una representación de la cultura pop coreana. En la plataforma, existe un código secreto que ayuda a descubrir más películas y series de características similares: 7424.

Al utilizar este código, se accede a títulos como ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’ y ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros.

Esta herramienta permite a los usuarios encontrar contenido afín y enriquecer su experiencia con opciones animadas o de acción que gozan de gran popularidad.

De qué trata ‘Las guerreras K-pop’

La cinta, producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, fusiona la energía del K-pop con elementos de fantasía, acción sobrenatural y un notable humor visual.

El conflicto surge con los Saja Boys, una banda rival de demonios liderada por el carismático y peligroso Jinu. (Netflix)

La trama sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes llevan una doble vida: son estrellas del pop coreano y, al mismo tiempo, cumplen una misión secreta como cazadoras de demonios.

En este universo, su música tiene un poder especial capaz de generar un campo de energía que protege a la humanidad de espíritus malignos que desean devorar almas humanas.

El conflicto central aparece con los Saja Boys, una boy band rival cuyos integrantes resultan ser demonios, liderados por Jinu, un personaje tan carismático como peligroso.

Mientras HUNTR/X intenta mantener el equilibrio, Rumi debe enfrentar un secreto propio que pone a prueba su lealtad, su fuerza y su verdadera identidad.