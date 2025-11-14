Apple reorganizaría Fitness+ para evitar la fuga de usuarios

Apple Fitness+ ha sido pionero al ofrecer rutinas de entrenamiento integradas con el ecosistema Apple. (apple.com)

Apple Fitness+, el servicio de entrenamiento personalizado para usuarios de Apple Watch y dispositivos de la marca, enfrenta una etapa de revisión interna. El futuro de la plataforma está en análisis debido a una posible alta tasa de cancelación y a un potencial de crecimiento de ingresos que no cumple con las expectativas iniciales.

Estas conclusiones surgen de los reportes del periodista Mark Gurman (Bloomberg) en su boletín Power On, quien detalla las acciones que la compañía estaría tomando para revitalizar y asegurar el éxito del servicio en un escenario cada vez más competitivo.

El desafío de retener usuarios y maximizar el valor en Apple Fitness+

Apple Fitness+ ha sido pionero al ofrecer rutinas de entrenamiento integradas con el ecosistema Apple, destacando por su conexión con el Apple Watch y permitiendo un seguimiento en tiempo real de la actividad física del usuario.

El servicio alberga hasta 11 modalidades de ejercicio y se apoya en videos conducidos por expertos, música seleccionada de primer nivel y sugerencias inteligentes vinculadas a la salud y el bienestar, todo ello accesible desde cualquier dispositivo Apple.

Cabe señalar que la profundidad en la personalización y la integración con Apple Music ofrecen un valor añadido que distingue a Fitness+ de otros servicios similares.

A pesar de estas ventajas, Fitness+ no ha logrado una adopción masiva y mantiene una base de suscriptores fiel pero limitada, lo que ha motivado una revisión a fondo. Las posibles cancelaciones generan preocupación y ponen en duda la viabilidad y sostenibilidad del servicio a largo plazo.

Ahora bien, Fitness+ tiene un coste operativo bajo, lo que de momento protege a la plataforma de un cierre abrupto, pero la presión para aumentar la retención y el crecimiento de usuarios es cada vez mayor, especialmente tras la incorporación de Sumbul Desai, máxima responsable de salud en Apple, quien sumará este proyecto a su cartera y reportará los avances directamente a Eddy Cue, jefe de servicios. Así lo dio a conocer Gurman.

El movimiento, aunque significa mejores perspectivas en cuanto a desarrollo tecnológico y expansión de funciones, implica una presión adicional para que Fitness+ cumpla los objetivos de rentabilidad dentro de la división que lideraría Desai.

Qué es Apple Fitness+ y cómo funciona este servicio

Apple Fitness+ es un servicio de suscripción creado por Apple que ofrece entrenamientos guiados en video para diferentes niveles y disciplinas, como yoga, ciclismo, fuerza y running. El servicio está diseñado para funcionar en sincronía con el Apple Watch, capturando datos en tiempo real como frecuencia cardíaca y calorías quemadas durante el ejercicio.

Al suscribirse a Apple Fitness+, los usuarios acceden desde iPhone, iPad o Apple TV a una biblioteca de clases impartidas por entrenadores certificados. Durante las rutinas, la información registrada por el reloj aparece integrada en la pantalla, lo que permite dar seguimiento al progreso personal.

Es preciso indicar que esta integración entre los dispositivos de Apple motiva a usuarios de todos los niveles a mantenerse activos y crear rutinas personalizadas.

Cómo activar Apple Fitness+ en tu Apple Watch paso a paso

Para activar Apple Fitness+ en un Apple Watch, primero verifica que el reloj y el iPhone estén actualizados a la versión más reciente del sistema operativo. Abre la aplicación Fitness en tu iPhone y selecciona la pestaña ‘Fitness+’. Elige la opción para iniciar la prueba gratuita o suscribirte al servicio. Sigue las instrucciones en pantalla para finalizar el proceso de registro.

Una vez suscrito, selecciona una rutina de entrenamiento desde el iPhone, iPad o Apple TV y elige “Iniciar”. El Apple Watch se vinculará automáticamente, mostrando en tiempo real los datos de actividad y progreso durante cada sesión de ejercicio.